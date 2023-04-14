بعد جدل حذف صورة مرسي من رؤساء مصر.. موقف محرج لسامح شكري مع نظيره التركي (شاهد)

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وطن- التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس في تركيا، وذلك في إطار مساعي تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت قبل سنتين وشهدت تطورات كبيرة.

ومما لفت انتباه الكثيرين خلال الزيارة الطريقة التي تعامل بها الوزير التركي مع نظيره المصري، سامح شكري، بوصفه أول وزير خارجية مصري يزور مصر منذ عقد من الزمن.

سامح شكري في تركيا

تأتي زيارة سامح شكري إلى تركيا، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه قد حان الوقت لأخذ خطوات ملموسة في تحسين العلاقات، مشيرا في تصريحات صحفية إلى إمكانية رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء.

وكانت العلاقات التركية المصرية، قد تطورت إثر زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا وتقديم المساعدات الإغاثية لمنكوبي الزلزال المدمر في فبراير/شباط الماضي، تلتها زيارة نظيره التركي للقاهرة في منتصف مارس/آذار الماضي.

ومما رسخ في أذهان الكثيرين بعد زيارة جاويش أوغلو إلى القاهرة هي جولته بمقر وزارة الخارجية المصرية، والتي خلالها تم عرض صور رؤساء مصر السابقين على جدار داخل الوزارة، لكن الرئيس الراحل محمد مرسي تغيب عن تلك الصورة.

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اللافت أنه خلال زيارته أمس الخميس، إلى تركيا، قوبل وزير الخارجية المصري سامح شكري باستقبال من قبل نظيره التركي الذي استعرض إنجازات بلاده في السنوات العشر الأخيرة وبينها “سيارة توغ”.

وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو يصطحب وزير الخارجية المصري سامح شكري في سيارة TOGG التي صنعتها تركيا مؤخرًا، وذلك أثناء زيارة سامح شكري إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي تشاووش أوغلو.#المصالحة_المصرية_التركية #مصر #Türkiye pic.twitter.com/aeRSrVwZyb — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) April 13, 2023

وزير الخارجية التركية يقود “سيارة توغ” رفقة نظيره المصري سامح شكري

تفاعل كثيرون مع طريقة عرض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لإنجازات بلاده في السنوات الأخيرة. وذكر مراسل الأناضول، أمس الخميس، أن جاويش أوغلو وشكري تفحصا السيارة المحلية “Togg T10X” بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود الذي تلاه مؤتمر صحفي بين الطرفين في مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وأوضح أن جاويش أوغلو جلس على مقعد السائق، مستقلا السيارة المحلية رفقة نظيره المصري باتجاه المبنى الرسمي للخارجية، حيث مأدبة الإفطار المعدة للطرفين التركي والمصري.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي بقناة الجزيرة “نزيه الأحدب” على تويتر “عندما زار وزير خارجية تركيا مؤخراً نظيره المصري،أخذه الأخير في جولة على حائط تعلق عليه صور رؤساء مصر بدون محمد مرسي”.

مضيفا أنه “عندما رد المصري الزيارة إلى التركي، أخذه الأخير في جولة على أحدث الصناعات التركية من السيارات الكاملة بدون نقصان. على أن يزورا مصانع المسيرات والأسلحة والماكينات لاحقاً”.

عندما زار وزير خارجية تركيا مؤخراً نظيره المصري، أخذه الأخير في جولة على حائط تعلق عليه صور رؤساء مصر بدون محمد مرسي.

وعندما رد المصري الزيارة إلى التركي، أخذه الأخير في جولة على أحدث الصناعات التركية من السيارات الكاملة بدون نقصان. على أن يزورا مصانع المسيرات والأسلحة… pic.twitter.com/fpDjt0i7Bm — نزيه الأحدب (@NAlahdb) April 14, 2023

وقال الناشط “شريف عثمان” في ذات الصدد “بينما كان سامح شكري يتباهى بحائط انجازه الوحيد انه شال منه صورة مرسي وزور التاريخ، النهارده وزير خارجية تركيا كان بيفسحه بعربيه كهربائيه ماركه و صناعه تركيه.. وهي دي مصر السيسي”.

بينما كان سامح شكري يتباهى بحائط انجازه الوحيد انه شال منه صورة مرسي وزور التاريخ،

النهارده وزير خارجية تركيا كان بيفسحه بعربيه كهربائيه ماركه و صناعه تركيه.

وهي دي #مصر السيسي pic.twitter.com/OhdSkfPiqy — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) April 13, 2023

وعلقت مغردة على تويتر بقولها “سامح شكري في تركيا أوغلو بيفرجه على سيارة كهرباء صناعة تركيا ،تفتكروا أوغلو لما يجي مصر شكري هيفرجه على اية ؟”.

سامح شكري في تركيا أوغلو بيفرجه على سيارة كهرباء صناعة تركيا ،تفتكروا أوغلو لما يجي مصر شكري هيفرجه على اية ؟

أظن محبس البوتجاز ولا تفتكروا يخاف على مااااااسر من الحسد😜#سامح_شكري #السيسي#تركيا pic.twitter.com/8JJIy78F29 — Zoza🌹 Elsayed (@ZozoElsayed72) April 14, 2023

وقال آخر “وزير الخارجية التركي يصطحب نظيره المصري الى مأدبة الإفطار على متن السيارة الوطنية التركية الجديدة TOGG سامح شكري انبهر الى ما وصلت اليه تركيا تحت قيادة حزب الاخوان المسلمين”.

https://twitter.com/Rd_fas1/status/1646630721446985735?s=20