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فوضى أمام مقر “الشعب الجمهوري” والهتافات تعلو ضد كليجدار أوغلو (فيديو)

خسر كمال كليجدار أوغلو الذي دخل الانتخابات من خلال اصطحاب عدد من الأحزاب معه، سباق انتخابات الرئاسة التركية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان

كتب خالد الأحمد
فوضى أمام مقر
كليجدار أوغلو
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وطن- بعد هزيمته الساحقة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، تعالت أصوات من داخل “حزب الشعب الجمهوري” داعية كمال كليجدار أوغلو إلى الاستقالة من رئاسة الحزب.

أنصار حزب “الشعب الجمهوري” يطالبون كليجدار أوغلو بالرحيل

وتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد 28 مايو 2023، لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

حيث أعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا متفوقا بفارق كبير عن كليجدار أوغلو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأصوات التي تعلو أمام المقر الرئيسي، لحزب الشعب الجمهوري وتدعو كليجدار أوغلو إلى الاستقالة.

وتظاهر العديد من أنصار “الشعب الجمهوري” أمام مقر الحزب، وسط فوضى كبيرة حيث رددوا العديد من الهتافات المناوئة للحزب وطالبوا بضرورة استقالة كمال كليجدار أوغلو بعد هزيمته في الانتخابات.

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من جانبه أدلى كمال كيليجدار أوغلو ببيان صحفي أمام مقر الحزب قال فيه بأنهم سيواصلون النضال، فيما ترك الدعوات لاستقالته دون إجابة.

هذا ودعا الصحفيان فاتح بورتاكا وإسماعيل سايماز، زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو إلى الاستقالة محملين إياه اخطاء العملية الإنتخابية كما قالا.

وذكر سايماز بحسب صحيفة “يني شفق” أن كيليجدار أوغلو يترأس حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2010، وأصبح مرشحًا رئاسيًا باستخدام رئاسة الحزب.

وقال مخاطباً كمال كليجدار: ” لم تفز في الانتخابات، هل من الممكن أن تستمر على الطريق وكأن شيئا لم يحدث بعد ذلك؟!”.

رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان

غضب عارم ضد كليجدار أوغلو

كما دعا رئيس بلدية “بولو” تانجو أوزكان، كليجدار أوغلو إلى الاستقالة ودعا إلى تنصيب إمام أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري على الفور.

وقال “أوزكان” في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الأحزاب الخمس الأخرى ضللته وكانت السبب في خسارته، خاصة في الجولة الأولى، ووضع هذا الفريق الملتوي –حسب تعبيره- مصالحه الذاتية قبل مصالح البلاد فضاعوا وأضاعوا.

أول تعليق لـ كليجدار أوغلو بعد خسارته

وفي أول تعليق على خسارة الانتخابات الرئاسية التركية، زعم المرشح الرئاسي الخاسر كمال كليجدار أوغلو أن “هذه أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات”.

وتوجه الى جمهوره قائلا: “أطلب منكم مواصلة النضال من أجل الديمقراطية، ومن جانبي سأواصل النضال”.

ورأى كليتشدار أوغلو بان “هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية” حسب زعمه.

وتوجه كليجدار أوغلو بالشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف “الطاولة السداسية” الذين رشحوه لخوض سباق الرئاسة ممثلا عن ما سمي بتحالف “الشعب”.

ولم يقر زعيم المعارضة صراحة بالهزيمة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، كما لم يهنئ الرئيس التركي على فوزه بالانتخابات.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

المصدرتويتر، صحيفة يني شفق، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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