فوضى أمام مقر “الشعب الجمهوري” والهتافات تعلو ضد كليجدار أوغلو (فيديو)

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وطن- بعد هزيمته الساحقة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، تعالت أصوات من داخل “حزب الشعب الجمهوري” داعية كمال كليجدار أوغلو إلى الاستقالة من رئاسة الحزب.

أنصار حزب “الشعب الجمهوري” يطالبون كليجدار أوغلو بالرحيل

وتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد 28 مايو 2023، لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

حيث أعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا متفوقا بفارق كبير عن كليجدار أوغلو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأصوات التي تعلو أمام المقر الرئيسي، لحزب الشعب الجمهوري وتدعو كليجدار أوغلو إلى الاستقالة.

وتظاهر العديد من أنصار “الشعب الجمهوري” أمام مقر الحزب، وسط فوضى كبيرة حيث رددوا العديد من الهتافات المناوئة للحزب وطالبوا بضرورة استقالة كمال كليجدار أوغلو بعد هزيمته في الانتخابات.

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من جانبه أدلى كمال كيليجدار أوغلو ببيان صحفي أمام مقر الحزب قال فيه بأنهم سيواصلون النضال، فيما ترك الدعوات لاستقالته دون إجابة.

هذا ودعا الصحفيان فاتح بورتاكا وإسماعيل سايماز، زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو إلى الاستقالة محملين إياه اخطاء العملية الإنتخابية كما قالا.

وذكر سايماز بحسب صحيفة “يني شفق” أن كيليجدار أوغلو يترأس حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2010، وأصبح مرشحًا رئاسيًا باستخدام رئاسة الحزب.

وقال مخاطباً كمال كليجدار: ” لم تفز في الانتخابات، هل من الممكن أن تستمر على الطريق وكأن شيئا لم يحدث بعد ذلك؟!”.

غضب عارم ضد كليجدار أوغلو

كما دعا رئيس بلدية “بولو” تانجو أوزكان، كليجدار أوغلو إلى الاستقالة ودعا إلى تنصيب إمام أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري على الفور.

وقال “أوزكان” في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الأحزاب الخمس الأخرى ضللته وكانت السبب في خسارته، خاصة في الجولة الأولى، ووضع هذا الفريق الملتوي –حسب تعبيره- مصالحه الذاتية قبل مصالح البلاد فضاعوا وأضاعوا.

Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 28, 2023

أول تعليق لـ كليجدار أوغلو بعد خسارته

وفي أول تعليق على خسارة الانتخابات الرئاسية التركية، زعم المرشح الرئاسي الخاسر كمال كليجدار أوغلو أن “هذه أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات”.

وتوجه الى جمهوره قائلا: “أطلب منكم مواصلة النضال من أجل الديمقراطية، ومن جانبي سأواصل النضال”.

ورأى كليتشدار أوغلو بان “هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية” حسب زعمه.

وتوجه كليجدار أوغلو بالشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف “الطاولة السداسية” الذين رشحوه لخوض سباق الرئاسة ممثلا عن ما سمي بتحالف “الشعب”.

ولم يقر زعيم المعارضة صراحة بالهزيمة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، كما لم يهنئ الرئيس التركي على فوزه بالانتخابات.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.