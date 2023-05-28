الإثنين, مايو 29, 2023
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حياتنا

جوانا سانز زوجة داني ألفيس تستحم عارية في درجة حرارة 24 (شاهد)

منذ اعتقال زوجها لاعب كرة القدم داني ألفيس بتهمة الاغتصاب مرت جوانا سانز بأوقات عصيبة للغاية

كتب رفيف عبدالله
جونا سانز زوجة داني ألفيس تستحم عارية في درجة حرارة 24 (شاهد) watanserb.com
جوانا سانز
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وطن– منذ اعتقال زوجها لاعب كرة القدم داني ألفيس بتهمة الاغتصاب ، مرت جوانا سانز بأوقات عصيبة للغاية.

أعاني كثيراً

مرت جوانا سانز بوقت سيئ حقًا بسبب كل الضجة الإعلامية التي نشأت حول شخصها وبسبب الأسئلة المستمرة من الصحفيين حول كيف عاشت كل هذا.

لقد تحدثت العارضة في عدة مناسبات وكررت في كل منها عبارة واحدة: “أنا أعاني كثيرًا”.

على الرغم من ذلك ، قررت العارضة الهروب قليلاً من هذا الموقف بأكمله. ولم تجد طريقة أفضل للقيام بذلك إلا من من خلال التركيز على مهنتها.

حضور بارز

كانت الحسناء الإسبانية يوم الجمعة الماضي في الحدث الذي نظمته مجلة “هاربر بازار” في مدريد .

حيث كانت زوجة داني ألفيس مُبهرة، مع العديد من زملائها وأصدقائها مثل ايلينا ريفيرا أو ماريسا جارا أو سيلما لوبيز.

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جوانا سانز
كانت الحسناء الإسبانية يوم الجمعة الماضي في الحدث الذي نظمته مجلة ” هاربر بازار ” في مدريد

بلا شك ، كانت جوانا واحدة من أكثر الوجوه التي تطلبها الصحافة ، لكنها قررت فقط الاستمتاع بنفسها.

استحمام بالبكيني

أرادت جوانا أيضًا الانفصال عن كل شيء وفعلت ذلك خلال يوم أحد من الاسترخاء في منزلها الجديد في العاصمة. والذي انتقلت إليه على وجه التحديد لتكون أقرب إلى مشاريعها المهنية.

وبهذه الطريقة ، شاركت المرأة من تينيريفي أكثر من 979 ألف متابع لديها صورة على إنستقرام تظهر فيها وهي تستحم بالبيكيني على شرفة منزلها مع أحد كلابها.

جوانا سانز
مرت جوانا سانز بوقت سيئ بعد قضية زوجها

استفادت جوانا من الأمطار التي أعطتها استراحة من العمل. ولم تتردد المؤثرة في قضاء يوم في المسبح وفي الشمس.

ترغب زوجة داني ألفيس في قلب الصفحة والتركيز بشكل كامل على عملها ، حتى لا يؤثر السجن الاحتياطي لزوجها عليها قدر الإمكان.

اغتصاب مزعوم

ولا يزال ألفيس في السجن، حيث أدخل إليه في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، بسبب قضية اغتصاب مزعومة وقعت في ملهى ساتون الليلي في برشلونة.

وعارض مكتب المدعي العام في برشلونة ترك اللاعب السابق قيد الإفراج المؤقت بعد أن اعتبر أنّ خطرَ تركه حرّاً لا يزال قائماً.

جوانا سانز
جوانا سانز وزوجها داني ألفيس

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أمضى داني ألفيس وقتاً في السجن لفترة أطول مما توقّعها دفاعه. حيث يحاول جمع الأدلة لمحاولة إخراج لاعب كرة القدم السابق من إشبيلية وبرشلونة من السجن.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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