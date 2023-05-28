جوانا سانز زوجة داني ألفيس تستحم عارية في درجة حرارة 24 (شاهد)

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وطن– منذ اعتقال زوجها لاعب كرة القدم داني ألفيس بتهمة الاغتصاب ، مرت جوانا سانز بأوقات عصيبة للغاية.

أعاني كثيراً

مرت جوانا سانز بوقت سيئ حقًا بسبب كل الضجة الإعلامية التي نشأت حول شخصها وبسبب الأسئلة المستمرة من الصحفيين حول كيف عاشت كل هذا.

لقد تحدثت العارضة في عدة مناسبات وكررت في كل منها عبارة واحدة: “أنا أعاني كثيرًا”.

على الرغم من ذلك ، قررت العارضة الهروب قليلاً من هذا الموقف بأكمله. ولم تجد طريقة أفضل للقيام بذلك إلا من من خلال التركيز على مهنتها.

حضور بارز

كانت الحسناء الإسبانية يوم الجمعة الماضي في الحدث الذي نظمته مجلة “هاربر بازار” في مدريد .

حيث كانت زوجة داني ألفيس مُبهرة، مع العديد من زملائها وأصدقائها مثل ايلينا ريفيرا أو ماريسا جارا أو سيلما لوبيز.

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بلا شك ، كانت جوانا واحدة من أكثر الوجوه التي تطلبها الصحافة ، لكنها قررت فقط الاستمتاع بنفسها.

استحمام بالبكيني

أرادت جوانا أيضًا الانفصال عن كل شيء وفعلت ذلك خلال يوم أحد من الاسترخاء في منزلها الجديد في العاصمة. والذي انتقلت إليه على وجه التحديد لتكون أقرب إلى مشاريعها المهنية.

وبهذه الطريقة ، شاركت المرأة من تينيريفي أكثر من 979 ألف متابع لديها صورة على إنستقرام تظهر فيها وهي تستحم بالبيكيني على شرفة منزلها مع أحد كلابها.

استفادت جوانا من الأمطار التي أعطتها استراحة من العمل. ولم تتردد المؤثرة في قضاء يوم في المسبح وفي الشمس.

ترغب زوجة داني ألفيس في قلب الصفحة والتركيز بشكل كامل على عملها ، حتى لا يؤثر السجن الاحتياطي لزوجها عليها قدر الإمكان.

اغتصاب مزعوم

ولا يزال ألفيس في السجن، حيث أدخل إليه في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، بسبب قضية اغتصاب مزعومة وقعت في ملهى ساتون الليلي في برشلونة.

وعارض مكتب المدعي العام في برشلونة ترك اللاعب السابق قيد الإفراج المؤقت بعد أن اعتبر أنّ خطرَ تركه حرّاً لا يزال قائماً.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أمضى داني ألفيس وقتاً في السجن لفترة أطول مما توقّعها دفاعه. حيث يحاول جمع الأدلة لمحاولة إخراج لاعب كرة القدم السابق من إشبيلية وبرشلونة من السجن.