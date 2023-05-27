كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟.. ريانة برناوي تجيب (فيديو)

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وطن- كشفت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، المتواجدة حاليا على متن محطة الفضاء الدولية في مهمة رسمية رفقة زميلها علي القرني، واللذين انضما لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عن طريقة تناول رواد الفضاء للطعام في الفضاء.

جدير بالذكر أن ريانة برناوي وعلي القرني وصلا، الاثنين الماضي، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.

ريانة برناوي وتناول الطعام في الفضاء

ومن خلال البث المباشر لطلاب المدارس في المملكة العربية السعودية والذي يهدف لاستفادة الطلاب من تواجد رائدي الفضاء السعوديين على متن محطة الفضاء الدولية، توجه أحد الطلاب بسؤال عن نوع الطعام وطريقته في الفضاء.

كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟ رائدة الفضاء @Astro_Rayyanah تجيب من خلال البث المباشر لطلاب المدارس.#نحو_الفضاء pic.twitter.com/twCAQpDIWE — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 27, 2023

الطالب السعودي بالصف السادس الابتدائي والذي يدعى “عبد الله” وأوضح أنه يتبع إدارة تعليم تبوك سأل خلال البث: ماذا تأكلون في محطة الفضاء؟

لتجيب عليه ريانة برناوي:”أهلا عبدالله حياك الله شو جبتلك هناك نماذج للأكل الذي نأكله في الفضاء نحن أحضرناها معنا من الأرض.”

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ورفعت رائدة الفضاء السعودية في يدها أثناء الشرح نماذج للأطعمة التي أحضروها معهم وأوضحت:”تكون هكذا مجمدة.. وهناك جهاز هنا بمحطة الفضاء الدولية نقدر نعبي فيه مياه.. وبعد حوالي 5 أو 10 دقائق يصير الأكل عندنا جاهز، وعندنا أنواع كثيرة من الأكل نقدر نأكلها.”

تصوير الكعبة ومكة المكرمة من الفضاء

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، أيضا رصدت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، مكة المكرمة من الفضاء ووثقت ذلك بفيديو وصور بديعة لاقت تفاعلا كبيرا.

وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر أرفقتها بمقطع فيديو كتبت ريانة: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وكانت محطة الفضاء الدولية استقبلت رائدي الفضاء السعوديين، إضافة إلى الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون، يوم الاثنين الماضي.

وسيقضي رواد الفضاء الأربعة ما يزيد قليلا على الأسبوع في المحطة، قبل العودة إلى الأرض على متن كبسولتهم.

وريانة برناوي هي أول رائدة فضاء عربية تشارك في بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، وصعدت للفضاء رفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية.

كلمات رائدة الفضاء ريانة برناوي من محطة الفضاء الدولية..

كلنا فخر بهم وبجهودهم سائلين المولى أن يعودوا لأرض الوطن سالمين. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/kpC7Gx9s4n — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: “تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.