السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةالهدهدكيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟.. ريانة برناوي تجيب (فيديو)
الهدهد

كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟.. ريانة برناوي تجيب (فيديو)

رائدة الفضاء السعودية شرحت لطلاب إحدى المدارس في المملكة طريقة تناول الطعام في الفضاء وأنواعه

كتب باسل النجار
ريانة برناوي watanserb.com
ريانة برناوي
- Advertisement -

وطن- كشفت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، المتواجدة حاليا على متن محطة الفضاء الدولية في مهمة رسمية رفقة زميلها علي القرني، واللذين انضما لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عن طريقة تناول رواد الفضاء للطعام في الفضاء.

جدير بالذكر أن ريانة برناوي وعلي القرني وصلا، الاثنين الماضي، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.

ريانة برناوي وتناول الطعام في الفضاء

ومن خلال البث المباشر لطلاب المدارس في المملكة العربية السعودية والذي يهدف لاستفادة الطلاب من تواجد رائدي الفضاء السعوديين على متن محطة الفضاء الدولية، توجه أحد الطلاب بسؤال عن نوع الطعام وطريقته في الفضاء.

الطالب السعودي بالصف السادس الابتدائي والذي يدعى “عبد الله” وأوضح أنه يتبع إدارة تعليم تبوك سأل خلال البث: ماذا تأكلون في محطة الفضاء؟

لتجيب عليه ريانة برناوي:”أهلا عبدالله حياك الله شو جبتلك هناك نماذج للأكل الذي نأكله في الفضاء نحن أحضرناها معنا من الأرض.”

- Advertisement -

ورفعت رائدة الفضاء السعودية في يدها أثناء الشرح نماذج للأطعمة التي أحضروها معهم وأوضحت:”تكون هكذا مجمدة.. وهناك جهاز هنا بمحطة الفضاء الدولية نقدر نعبي فيه مياه.. وبعد حوالي 5 أو 10 دقائق يصير الأكل عندنا جاهز، وعندنا أنواع كثيرة من الأكل نقدر نأكلها.”

رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي
رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي

تصوير الكعبة ومكة المكرمة من الفضاء

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، أيضا رصدت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، مكة المكرمة من الفضاء ووثقت ذلك بفيديو وصور بديعة لاقت تفاعلا كبيرا.

وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر أرفقتها بمقطع فيديو كتبت ريانة: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

وكانت محطة الفضاء الدولية استقبلت رائدي الفضاء السعوديين، إضافة إلى الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون، يوم الاثنين الماضي.

وسيقضي رواد الفضاء الأربعة ما يزيد قليلا على الأسبوع في المحطة، قبل العودة إلى الأرض على متن كبسولتهم.

وريانة برناوي هي أول رائدة فضاء عربية تشارك في بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، وصعدت للفضاء رفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: “تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)

الهدهد

الفوضى السياسية في باكستان.. كيف تضرب الاقتصاد السعودي والإماراتي في مقتل؟

حياتنا

شاهد لأول مرة.. ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

حياتنا

“أعظم ناس على الأرض”.. محمد فؤاد يُغازل السعوديين ويُبهر الجمهور بأدائه في فعاليات جدة

تقارير

بلومبيرغ لـ عبدالعزيز بن سلمان.. معركتك خاسرة ولا تنسى نفسك!

حياتنا

إطلالة جريئة بسعر خيالي.. أحمد سعد يقلب المسرح في جدة السعودية (شاهد)

الهدهد

فيديو انتصار الشريف.. سعودية ظهرت في موضع غير لائق بين ابنتيها

الهدهد

ريانة برناوي تُكرم جدتها.. حلقت في الفضاء بأقراطها (شاهد)

تقارير

السعودية تبرّئ إسرائيل من حرق المسجد الأقصى وحرب 1967 وتحدث انقلاباً في مناهجها

تقارير

صحيفة إمارتية تكذب سامح شكري.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يقوم بهذه المهمة.. تفاصيل!

حياتنا

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز.. أنباء متضاربة تفجر موجة جدل

الهدهد

ترامب لم يشبع من “أرز” السعودية: محمد بن سلمان صديقي وأحبه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يدفع كيليجدار أوغلو ثمن جنون العظمة؟

والدة بيكيه غاضبة من كلارا شيا بعد انتشار صورها الفاضحة في غياب ابنها (شاهد)

مراحيض القدس.. معلومات مذهلة في البراز القديم يكشفها العلماء

ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)

كيف يمكنك مساعدة الطفل الخجول؟

الفوضى السياسية في باكستان.. كيف تضرب الاقتصاد السعودي والإماراتي في مقتل؟

الليرة تهدد عرش أردوغان في جولة الانتخابات الحاسمة.. ما القصة؟

تشكيلة منتخب العراق ضد إنجلترا والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

عاد لينتقم.. حوت قاتل يهاجم يختاً وينهشه بأسنانه وأوشك أن يغرقه (شاهد)

ما سبب ارتداء ستيف جوبز أو باراك أوباما نفس الملابس دائمًا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC