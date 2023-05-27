السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةالهدهد"الغرباء".. ما قصة المدينة الضخمة التي تُدشنها إسرائيل على حدود مصر؟
الهدهد

“الغرباء”.. ما قصة المدينة الضخمة التي تُدشنها إسرائيل على حدود مصر؟

المدينة مصممة ضمن خطة حكومة تل أبيب لتجميع المتسللين ومعدة لاستقبال أكثر من 10000 متسلل

كتب باسل النجار
مدينة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل مثيرة عن مدينة غريبة ضخمة، تدشنها الإدارة الإسرائيلية على الحدود المصرية تحت اسم “مدينة الغرباء”.

وفي هذا السياق قالت صحيفة “يسرائيل هيوم“، إن ذلك يأتي ضمن خطة حكومة تل أبيب لتجميع المتسللين من الحدود المصرية ومن السودان وإريتريا إلى دولة الاحتلال.

مدينة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر

المدينة الضخمة ـ بحسب ذات الصحيفة ـ مصممة لاستقبال أكثر من 10000 متسلل سيتم نقلهم إلى مرافق الإقامة في المنطقة الجنوبية لإسرائيل.

التقرير العبري كشف كذلك أنه تم وضع برنامج إعداد لهولاء المتسللين لتعلم ثقافة إسرائيل كاملة في العديد من المجالات كاللغة والتغذية والصحة العقلية والصحة العامة والتعليم.

وزعمت الصحيفة أنه بالتزامن مع الاستعدادات لإنشاء “مدينة الغرباء”، لا يتوقف تدفق المتسللين إلى إسرائيل من الحدود المصرية.

- Advertisement -

مضيفة أنه على الرغم من سياسة الترحيل والاعتقالات التي بدأت، فقد دخل إسرائيل في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي حوالي 250 شخصًا.

ووفق “يسرائيل هيوم” فإن دولة جنوب السودان من أكثر الدول التي يأتي منها متسللين لإسرائيل.

كما أن الإريتريون والسودانيون الشماليون يواصلون التسلل أيضا، وخاصة السودانيين من سكان منطقة دارفور التي لا يوجد لإسرائيل أي علاقات دبلوماسية معها.

ولفتت “يسرائيل هيوم” إلى أنه يوجد حاليا 20000 سجين في معتقل “شفاس”، وفي أقل من عام، من المفترض أن تتحمل هيئة السجون مسؤولية 20000 شخص آخر.

مشيرة إلى أن هذا وقت قصير، وعملية لا تستطيع أ هيئة حكومية تنفيذها بمفردها.

وتطالب هيئة السجون لدى الاحتلال بتجنيد 1000 حارس سجن آخر لصالح الموضوع.

وكشفت الصحيفة أنه يتم حاليًا بحث إمكانية استقبال 1000 جندي من جيش الاحتلال، الذين سيعملون كحراس سجن إلزامي.

مدينة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر
مدينة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر

الإمارات تدعو نتنياهو للمشاركة في “كوب 28”

وفي سياق آخر بعث نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، بدعوة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن “ابن راشد، بعث دعوة إلى نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي“.

وأشارت الوكالة أن “محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، هو من سلم الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، قد دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ “كوب 28″، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المصدرتويتر، صحيفة يسرائيل هيوم، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

هل كان مبارك الرشيدي على قيد الحياة لفترة قريبة؟ (فيديو)

الهدهد

أحمد الطنطاوي يكشف ما فعله نظام السيسي بأصدقاء اقتربوا من مكتبه.. ورسالة تحد جديدة

الهدهد

مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الأوقاف تبرر (شاهد)

الهدهد

لحظة إخراج المصابين بعد انهيار إحدى الملاهي في مصر والكشف عن المسؤول (فيديو)

الهدهد

التحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز وزوجته بشأن رشوة ضخمة من شركة مرتبطة بالحكومة المصرية

الهدهد

العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين في الأردن.. صواريخ المقاومة أفقدته عقله!

الهدهد

ملابسات احتجاز ناشط مصري في لبنان.. أسئلة غريبة وجهت له وسبب إطلاق سراحه

الهدهد

“المرأة التي تتزوج بعد الخلع تمارس الزنا”.. تصريح منسوب لشيخ الأزهر يفجر جدلا

تقارير

السعودية تبرّئ إسرائيل من حرق المسجد الأقصى وحرب 1967 وتحدث انقلاباً في مناهجها

الهدهد

فضيحة جديدة.. إسرائيل ترفض بيع المغرب برنامج تجسس متطوراً يفوق قدرات بيغاسوس!

تقارير

صحيفة إمارتية تكذب سامح شكري.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يقوم بهذه المهمة.. تفاصيل!

الهدهد

صحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هدم بيوت “تندحة”.. ضرب سعوديات وكسر أرجلهن يفجر الغضب (فيديو)

أين الأب الحقيقي للطفل في الصورة؟! .. معك 7 ثوانٍ فقط لتثبت أنّك خارق الذكاء

عُماني أسكن والدته دورة المياه إرضاء لزوجته.. دار الزمان وهذا ما حدث له (فيديو)

لماذا تقدم مفتي عُمان بجزيل الشكر لـ “الإمارة الإسلامية في أفغانستان”؟

هل كان مبارك الرشيدي على قيد الحياة لفترة قريبة؟ (فيديو)

كيف يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟.. ريانة برناوي تجيب (فيديو)

الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يدفع كيليجدار أوغلو ثمن جنون العظمة؟

والدة بيكيه غاضبة من كلارا شيا بعد انتشار صورها الفاضحة في غياب ابنها (شاهد)

مراحيض القدس.. معلومات مذهلة في البراز القديم يكشفها العلماء

ملابس أحمد سعد في السعودية تستفز نقابة الموسيقيين وهذا ما قررته! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC