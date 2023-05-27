“الغرباء”.. ما قصة المدينة الضخمة التي تُدشنها إسرائيل على حدود مصر؟

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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل مثيرة عن مدينة غريبة ضخمة، تدشنها الإدارة الإسرائيلية على الحدود المصرية تحت اسم “مدينة الغرباء”.

وفي هذا السياق قالت صحيفة “يسرائيل هيوم“، إن ذلك يأتي ضمن خطة حكومة تل أبيب لتجميع المتسللين من الحدود المصرية ومن السودان وإريتريا إلى دولة الاحتلال.

مدينة إسرائيلية ضخمة على حدود مصر

المدينة الضخمة ـ بحسب ذات الصحيفة ـ مصممة لاستقبال أكثر من 10000 متسلل سيتم نقلهم إلى مرافق الإقامة في المنطقة الجنوبية لإسرائيل.

التقرير العبري كشف كذلك أنه تم وضع برنامج إعداد لهولاء المتسللين لتعلم ثقافة إسرائيل كاملة في العديد من المجالات كاللغة والتغذية والصحة العقلية والصحة العامة والتعليم.

#إسرائيل تخطط لإنشاء مدينة ضخمة تحت اسم "الغرباء"، بغرض تجميع المتسللين من الحدود المصرية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية. pic.twitter.com/RFaR6D5P6R — الخليج الجديد (@thenewkhalij) May 26, 2023

وزعمت الصحيفة أنه بالتزامن مع الاستعدادات لإنشاء “مدينة الغرباء”، لا يتوقف تدفق المتسللين إلى إسرائيل من الحدود المصرية.

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مضيفة أنه على الرغم من سياسة الترحيل والاعتقالات التي بدأت، فقد دخل إسرائيل في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي حوالي 250 شخصًا.

ووفق “يسرائيل هيوم” فإن دولة جنوب السودان من أكثر الدول التي يأتي منها متسللين لإسرائيل.

كما أن الإريتريون والسودانيون الشماليون يواصلون التسلل أيضا، وخاصة السودانيين من سكان منطقة دارفور التي لا يوجد لإسرائيل أي علاقات دبلوماسية معها.

ولفتت “يسرائيل هيوم” إلى أنه يوجد حاليا 20000 سجين في معتقل “شفاس”، وفي أقل من عام، من المفترض أن تتحمل هيئة السجون مسؤولية 20000 شخص آخر.

مشيرة إلى أن هذا وقت قصير، وعملية لا تستطيع أ هيئة حكومية تنفيذها بمفردها.

وتطالب هيئة السجون لدى الاحتلال بتجنيد 1000 حارس سجن آخر لصالح الموضوع.

وكشفت الصحيفة أنه يتم حاليًا بحث إمكانية استقبال 1000 جندي من جيش الاحتلال، الذين سيعملون كحراس سجن إلزامي.

الإمارات تدعو نتنياهو للمشاركة في “كوب 28”

وفي سياق آخر بعث نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، بدعوة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن “ابن راشد، بعث دعوة إلى نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي“.

وأشارت الوكالة أن “محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، هو من سلم الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، قد دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ “كوب 28″، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.