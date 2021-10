الإمارات اختارت إسرائيل لتأمين معرض إكسبو 2020.. كيف فعلت ذلك ؟!

كشف معهد “من يربح من إسرائيل” المتخصص في كشف تورط الشركات الإسرائيلية والعالمية في الاحتلال الإسرائيلي، أن الإمارات اختارت إسرائيل لتأمين معرض “إكسبو 2020” عبر طائرات مسيرة نظرا لخبرتها في المجال.

وأشار المعهد في تغريدة على “تويتر” أن خبرة إسرائيل الواسعة في “السيطرة الوحشية” على سكان الأراضي المحتلة. جعلت الإمارات تختار الطائرات الإسرائيلية المسيرة من أجل تأمين “إكسبو دبي 2020.”

Thanks to Israel’s vast experience in brutally controlling an entire colonized population, and the involvement of private companies, it was entrusted to do what it does best: bolster the security at the Dubai Expo 2020, through the Israeli company Aerobotics’ drones

