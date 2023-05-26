فضيحة رشق موكب عبدالمجيد تبون في البرتغال بالبيض.. من المسؤول عن تسريب تحركات الرئيس؟!

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وطن- كشف موقع “مغرب إنتليجنس” معلومات لم يتم تداولها عبر الإعلام، تزعم رشق موكب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالبيض خلال زيارته التي اختتمها للعاصمة البرتغالية، لشبونة.

وقال الموقع إن المشهد قد يبدو مجنونًا أو مسليًا أو مضحكًا للوهلة الأولى ، لكنه في الواقع قضية فاضحة حقيقية تهز الآن المخابرات الجزائرية من الداخل.

وبحسب الموقع فإنه ولأسباب وجيهة يمثل ما جرى لموكب الرئيس عبدالمجيد تبون اختراقا كبيرا لأجهزة الاستخبارت الجزائرية.

ولفت الموقع إلى أن معلومات سرية جدا تسربت من داخل الأجهزة الجزائرية ، ولا سيما المخابرات الخارجية ، مما مكّن النشطاء الجزائريين من تحديد الموقع الدقيق والمسار الدقيق لمسيرة الموكب المرافق لعبد المجيد تبون في تجواله في لشبونة.

برنامج الزيارة سري جدا

وأكد الموقع أن برنامج زيارة الرئس “تبون” إلى البرتغال كان سريًا لأنه حتى اللحظة الأخيرة ، تم الحفاظ على الإعلان عن هذه الزيارة ، وكانت خدمات رئاسة الجمهورية هي الوحيدة التي كانت تمتلك كل التفاصيل الدقيقة لهذه الرحلة البرتغالية التي قام بها تبون.

ولفت موقع “مغرب إنتليجنس” إلى انه لم يتم إجراء أي اتصال رسمي أو غير رسمي حول زيارة الدولة التي قام بها تبون إلى لشبونة، موضحا أن التحضير لهذه الزيارة تم على عجل وتم تسريع برامجها قبل نهاية مايو بالتشاور مع السلطات البرتغالية من أجل استكمال جدول الأعمال الدبلوماسي للرئيس الجزائري الذي كان في البداية يرغب بزيارة باريس.

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وأكد الموقع على أنه باستثناء الرئاسة الجزائرية والمخابرات الأجنبية ، لا يمكن لأي مصدر آخر الحصول على البرنامج أو المعلومات الدقيقة حول التقدم المحرز في زيارة الدولة هذه إلى البرتغال.

وقال الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجالية الجزائرية صغيرة على الفور وليس لديها سوى أقل من 5000 مواطن، لذلك يكاد يكون من المستحيل حشد الترحيلات بسرعة داخل هذا المجتمع الصغير لمضايقة زيارة الرئيس الجزائري الذي لا يحظى بشعبية مع أطراف كبيرة من بلاده، بحسب زعمه.

رشق موكب تبون بالبيض

ونوه الموقع إلى أنه ومع ذلك، وفي ظل هذه الظروف المثيرة للجدل تمامًا ، اقتحم النشطاء بشكل غريب من خلال الحصول على معلومات مفصلة حول مسار تبون في لشبونة للترحيب به بشكل مهين بإلقاء البيض على سيارته الرئاسية.

من المسؤول عن تسريب مسار موكب تبون؟

ونقل الموقع عن مصادر قولها أن النصيحة التي سمحت لهؤلاء النشطاء بالوقوف وجهاً لوجه مع سيارة الرئيس تبون تسربت من داخل أجهزة المخابرات الخارجية.

وأضافت المصادر أن ما جرى مؤامرة محاكة لزعزعة استقرار عبد المجيد تبون في الخارج بحثًا عن شرعية دولية أو مناورات تخريبية تهدف إلى مزيد من تشويه سمعة “رئيس كبريتي” يريد بأي ثمن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة لعام 2024.

واوضحت المصادر أن القضية أصبحت، الآن بالفعل، موضع تحقيق مخابراتي سري طالبت به حاشية تبون.