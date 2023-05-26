الجزائر تكبد الاقتصاد الإسباني خسائر مزلزلة.. ما علاقة المغرب؟

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وطن – منذ انهيار العلاقات بين إسبانيا والجزائر في يونيو 2022 ، توقفت جميع التجارة بين البلدين تقريبًا ، باستثناء الغاز والنفط، ما كبد مدريد خسائر ضخمة.

وفرضت الجزائر عقوبات في أعقاب تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء الغربية، مما أدى إلى انخفاض الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بأكثر من 80 في المائة ، بحسب بيانات حللها موقع “ميدل إيست آي“.

وتُظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والصناعة والتجارة الإسبانية أنه من يونيو 2022 – عندما فرضت الجزائر عقوبات تجارية على إسبانيا – حتى مارس 2023 ، صدرت مدريد سلعًا تافهة بقيمة 213 مليون دولار.

وبالمقارنة مع ما قيمته أكثر من 1.6 مليار دولار من السلع المصدرة إلى الجزائر بين يونيو 2021 ومارس 2022.

في مارس ، صدّرت إسبانيا سلعًا بقيمة 14 مليون دولار فقط ، مما أجبر الوزارة على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية لنقل المساعدات إلى بعض الشركات الإسبانية الأكثر تضررًا.

وقال مارين أوريولز مدير المنطقة الدولية من غرفة تجارة برشلونة: “لقد جربنا مقاربات مختلفة ، على سبيل المثال بين غرفة التجارة [في الجزائر وإسبانيا] لكننا رفضنا”.

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وأضاف: “الجزائر تريد من الحكومة الإسبانية قبول قرار الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية وحتى ذلك الحين سيواصلون الضغط. في الأساس هذه مشكلة سياسية تؤثر على اقتصاد مئات الشركات الإسبانية”.

وأشار أوريولز إلى أنه شعر أن إسبانيا، لا سيما الشركات الإسبانية، تُركت لتدبر أمورها بنفسها بينما تستغل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الخلاف.

وقالت أوريولز: “الاتحاد الأوروبي لا يفعل أي شيء لحماية إسبانيا من قرار الجزائر هذا، وتستغل إيطاليا وفرنسا الوضع لتغطية الصادرات التي كانت ستذهب من إسبانيا إلى الجزائر”.

ثقة قليلة

ومثّل نزاع الصحراء الغربية مصدر توتر طويل الأمد بين البلدين، فكانت إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، وأدى انسحابها في عام 1975 إلى نزاع إقليمي أدى إلى احتلال المغرب للمنطقة. تدعم الجزائر تقرير مصير الصحراء الغربية.

وقال زين العابدين غبولي ، الباحث في الدراسات العليا في جامعة جلاسكو والمحلل الجزائري: “لا يزال من غير الواضح ما الذي تريده الجزائر حقًا من إسبانيا للمضي قدمًا من الوضع الحالي”.

والثقة بين القيادتين في أدنى مستوياتها منذ عقود.

ولطالما كانت الجزائر مؤيدة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) ، بينما اتبعت إسبانيا موقفًا أكثر حيادية حتى تحولت العام الماضي نحو موقف المغرب واعترفت بمطالبها في الإقليم. وقد أدى هذا الخلاف منذ ذلك الحين إلى توتر العلاقات الثنائية.

وأضاف غبولي: “في حين أن توضيح مدريد بشأن موقفها في الصحراء الغربية كان سيساعد على كسر الجليد قبل بضعة أشهر ، لم يعد الأمر كذلك ، ومدريد في وضع صعب كحليف للمغرب من المنظور الجزائري”.

تبون يعلق

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تغيير موقف إسبانيا العام الماضي بأنه “تحول غير مبرر”، وشرع في تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي مضى عليها 20 عامًا والتي وجهت العلاقات بين البلدين.

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن ضمان تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الهيئة والجزائر، إلا من الحصول حتى الآن على التزام من حكومة تبون بدراسة القيود التجارية الجارية.

وقال الغبولي: “في الوقت الحالي، الجزائر ما زالت تشعر بالارتياح حيال استمرار الخلاف مع مدريد بالنظر إلى أنها لا تزال قادرة على بيع غازها”.

بين يونيو 2022 ومارس 2023، باعت الجزائر ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز والنفط لإسبانيا ، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

لكن على المدى الطويل ، من المثير للجدل ما إذا كان الخلاف مع مدريد سيكون صورة جيدة للجزائر العاصمة، التي تريد علاقات أعمق مع أوروبا، وفق تحذير غبولي.

وتؤثر المقاطعة الجزائرية بشكل خاص على منطقة فالنسيا، التي شكلت إلى جانب كاتالونيا أكثر من نصف الصادرات إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وكانت السلع مثل لحم البقر والسيراميك والورق وقطاع قطع الغيار هي الأشكال الرئيسية للتجارة للأعمال الإسبانية في الجزائر ، ووفقًا لغرفة تجارة برشلونة ، تم ملء الفراغ من قبل فرنسا وإيطاليا والبرتغال.

انخفاض تاريخي

مع القليل من الدلائل على تحسن العلاقات بين الجانبين، قال إدوارد سولير إي ليتشا ، خبير شمال إفريقيا وأستاذ مشارك في العلاقات الدولية في جامعة برشلونة المستقلة، إن العلاقات من المرجح أن تستمر عند “أدنى مستوى تاريخي لها”.

ومع استمرار تدفق إمدادات الطاقة الدولية نتيجة للحرب في أوروبا ، فإن العلاقة الإسبانية مع الجزائر هي علاقة أساسية.

وقال سولير: “نتشارك في مساحة بحرية مع الجزائر” ، مضيفًا أن الجزائر عنصر مهم ، إلى جانب المغرب ، في سياسة الجوار الإسبانية.

وتابع سولير: “كانت الجزائر علاقة إستراتيجية مهمة للغاية ، على الرغم من أنها تعتمد إلى حد كبير على قضية واحدة ، وهي الطاقة”.

وكانت الجزائر ، حتى هذه الأزمة ، أكبر مورد للغاز لإسبانيا. لم يعد هذا هو الحال ، حيث استفادت الولايات المتحدة أيضًا من شحن بعض الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأغلى ثمناً إلى إسبانيا.

وعلى المدى المتوسط ​​، فإن مدريد عالقة في كيفية تحسين علاقاتها مع الجزائر ، بحسب سولير.

وقال سولير: “المشكلة هنا هي أن أي محاولة من قبل الحكومة الإسبانية لحل هذه الأزمة مع الجزائر ستعني اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد تعرض للخطر عملية المصالحة التي بدأتها إسبانيا مع المغرب”.

ويمكن للمغرب المهجور أن يعجل بسهولة بأزمة الهجرة التي تجتاح الجيوب الإسبانية سبتة ومليلية التي تقع على الشواطئ الشمالية لساحل المغرب المتوسطي.

واستثمرت الحكومة الإسبانية رأس مال شخصي وسمعة كبير في علاقتها مع المغرب في السنوات الأخيرة.

وأضاف سولير: “لذا ربما يفسر هذا سبب استمرار هذه الأزمة مع الجزائر كل هذا الوقت.. ستدفع إسبانيا ثمناً باهظاً وستحدث أزمة جديدة مع المغرب والتي تكون العلاقات معها حساسة بشكل خاص”.

وحذر سولير من أن العلاقات مع الجزائر تركزت إلى حد كبير على الطاقة ، إلا أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا أكثر كثافة ، وهناك عوامل أخرى تلعبها مدريد ، بما في ذلك الهجرة ومكافحة الإرهاب ومضائق المياه ومصائد الأسماك وغيرها.

وقال سولير إنه حتى لو ظهرت حكومة جديدة في إسبانيا ، فإن أي تحسن في العلاقات مع الجزائر من شأنه أن “يثير الشكوك في المغرب بشأن تنازل محتمل بشأن الصحراء الغربية.

وستكون مجموعة من الظروف صعبة للغاية لمن يقود الحكومة الإسبانية عند إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وحذر سولير من أن ما يجعل التوترات حول الصحراء الغربية أكثر خطورة هو أنها “لم تعد نزاعًا مجمّدًا”.

وقال سولير: “إنها ليست حربًا بعد ، لكن لدينا أعمال عدائية على جانبي الجدار الفاصل ، وهناك أيضًا خطاب أكثر عدوانية من كلا الجانبين”.

وأوضح أنه في الوقت الحالي ، فإن سياسات إسبانيا في شمال إفريقيا أصبحت “رهينة” التوترات بين المغرب والجزائر ، وأن التعامل مع مدريد أصبح شبه مستحيل.

وأضاف سولير: “ربما يكون الأمر الأكثر حزنًا هو أن إسبانيا لديها قدرة قليلة جدًا على تغيير ديناميكيات هذا الصراع بين المغرب والجزائر في الوقت الحالي”.