“أعظم ناس على الأرض”.. محمد فؤاد يُغازل السعوديين ويُبهر الجمهور بأدائه في فعاليات جدة

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وطن- حقّق الفنان المصري محمد فؤاد نجاحاً باهراً في حفلته الأولى في احتفاليات جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أقيمت على مسرح بنش مارك، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

محمد فؤاد يُشعل الأجواء في احتفاليات جدة

وأشعل الفنان المصري الأجواء بأغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بحماس وتفاعل، كما قدم بعض المفاجآت الخاصة للحضور، مثل غناء أغنية “سلام” للفنان عبد الحليم حافظ، وأغنية “أنا وأنت” للفنان عمرو دياب.

عشنا أمسية طربية مميزة بصوت الفنان محمد فؤاد 🤩❤️#تقويم_فعاليات_جدة #مع_بعض_طول_السنة pic.twitter.com/Z0w6cTxUIP — تقويم فعاليات جدة | Jeddah Events Calendar (@JEDCalendar) May 25, 2023

وتصدّر فؤاد التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد الحفل، ونال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على أدائه وحضوره المتميز.

وبدأ محمد فؤاد الحفل بأغنية “حبيبي يا”، والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير، ومن ثم قدم أغنيته في فيلم إسماعيلية “رايح جاي” والتي حملت اسم “كمانانا”، وتفاعل الجمهورمعه بطريقة لافتة أثبتت مكانته كأحد نجوم الفن المصري والعربي.

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اللي شاغلين يصطادوا في المويه العكره محمد فنان قدير ومحترم انصدم وتفاجئ من ترحيب الجمهور وان الكل بيغنوا اغنيه القديمة وبيطلبوها ابسط حاجه يسويها يشكر الجمهور والشعب والمنظمين والدولة لأنها كانت افضل حفله يسويها بحياته شكرا لمصر لأنها بتنتج فنانين بهذا المستوى 🇸🇦🇪🇬 #محمد_فواد pic.twitter.com/6H0RQRmPQW — هويدا (@hody27) May 26, 2023

وخلال حفله بجدة السعودية، أشار محمد فؤاد إلى سعادته الشديدة بإحيائه حفله الأول في المملكة العربية السعودية، وتوجه إلى جمهوره السعودي من على خشبة المسرح قائلا:”حلم أننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم”.

#الشروق| الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم محمد فؤاد يحيي أولى حفلاته في المملكة pic.twitter.com/D79nG90GJQ — Shorouk News (@Shorouk_News) May 26, 2023

وأضاف الفنان المصري وسط هتافات الجمهور أمامه:”بحب الشعب السعودي من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال والتفاعل الكبير ده، ومن وقابل الجمهور السعودي كلمات محمد منير بالتصفيق الحار”.

مفيش جديد يتكتب عن #محمد_فؤاد الحقيقة..يعنى لو طلعت بوست أو تويته عنه من سنة..يمشى معاه انهارده عادى..بإستثناء إنه استعاد رشاقته شوية

كتير كتبنا بدافع إننا بنحب فؤاد وأغانيه وقولنا نصائح وتوجيهات وأراء فى صالحه وعشان يرجع بالشكل اللى احنا عرفناه عليه واللى صنع تاريخه ونجوميته،… pic.twitter.com/027HQBjny8 — Ahmed Aboulyazeed (@AAboulyazeed) May 26, 2023

من هو الفنان المصري محمد فؤاد؟

محمد فؤاد هو فنان ومطرب مصري مشهور، ولد في 20 ديسمبر 1961 في الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بالقاهرة. بدأ مشواره الفني في ثمانينيات القرن الماضي، ولقب بابن البلد وصوت مصر.

قدم العديد من الأغاني الناجحة مثل “هنساك” و”بودعك” و”حبيبي يا”. كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات مثل “إسماعيلية رايح جاي” و”الحب الأول”.

تزوج من مروة حنفي وأنجب منها ثلاثة أولاد هم عبد الرحمن وفؤاد وفرح. يعتبر محمد فؤاد من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، وله جمهور كبير يحبه ويتابعه.