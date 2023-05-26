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“أعظم ناس على الأرض”.. محمد فؤاد يُغازل السعوديين ويُبهر الجمهور بأدائه في فعاليات جدة

محمد فؤاد أحيى أمس الخميس حفلا غنائيا رفقة مواطنه أحمد سعد، في السعودية، ضمن احتفاليات جدة التي تُنظمها الهيئة العامة للترفيه بقيادة رئيسها تركي آل الشيخ

كتب فهمي الورغمي
محمد فؤاد
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وطن- حقّق الفنان المصري محمد فؤاد نجاحاً باهراً في حفلته الأولى في احتفاليات جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أقيمت على مسرح بنش مارك، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

محمد فؤاد يُشعل الأجواء في احتفاليات جدة

وأشعل الفنان المصري الأجواء بأغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بحماس وتفاعل، كما قدم بعض المفاجآت الخاصة للحضور، مثل غناء أغنية “سلام” للفنان عبد الحليم حافظ، وأغنية “أنا وأنت” للفنان عمرو دياب.

 

وتصدّر فؤاد التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد الحفل، ونال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على أدائه وحضوره المتميز.

وبدأ محمد فؤاد الحفل بأغنية “حبيبي يا”، والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير، ومن ثم قدم أغنيته في فيلم إسماعيلية “رايح جاي” والتي حملت اسم “كمانانا”، وتفاعل الجمهورمعه بطريقة لافتة أثبتت مكانته كأحد نجوم الفن المصري والعربي.

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وخلال حفله بجدة السعودية، أشار محمد فؤاد إلى سعادته الشديدة بإحيائه حفله الأول في المملكة العربية السعودية، وتوجه إلى جمهوره السعودي من على خشبة المسرح قائلا:”حلم أننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم”.

 

وأضاف الفنان المصري وسط هتافات الجمهور أمامه:”بحب الشعب السعودي من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال والتفاعل الكبير ده، ومن وقابل الجمهور السعودي كلمات محمد منير بالتصفيق الحار”.

 

من هو الفنان المصري محمد فؤاد؟

 

محمد فؤاد هو فنان ومطرب مصري مشهور، ولد في 20 ديسمبر 1961 في الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بالقاهرة. بدأ مشواره الفني في ثمانينيات القرن الماضي، ولقب بابن البلد وصوت مصر.

قدم العديد من الأغاني الناجحة مثل “هنساك” و”بودعك” و”حبيبي يا”. كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات مثل “إسماعيلية رايح جاي” و”الحب الأول”.

تزوج من مروة حنفي وأنجب منها ثلاثة أولاد هم عبد الرحمن وفؤاد وفرح. يعتبر محمد فؤاد من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، وله جمهور كبير يحبه ويتابعه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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