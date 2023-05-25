مدربة بيلاتس تكشف..3 تمارين تقوم بها كيت ميدلتون لتتمتّع بجسم نحيف!

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وطن- تعد رياضة “البيلاتس ” أحد أشهر الممارسات السحرية، التي يمكنها تحسين اللياقة العامة والشعور بالراحة.

رشاقة كيت ميدلتون

ومن هذا المنطلق، شاركت الخبيرة في رياضة “بيلاتيس”، جو-لي مع صحيفة إكسبرس البريطانية، ثلاثة تمارين سهلة تحرص أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على القيام بها للحفاظ على رشاقتها ونحافتها.

وإذا قمتَ بهذه التمارين بصفة مستمرة فسترى النتائج في وقت قريب.

لا تزال أميرة ويلز، كيت ميدليون، تجذب الأنظار إليها، برشاقتها وأناقتها والتي من المحتمل أن تكون نتيجة اتباعها لنظام غذائي صحي والتزامها بمواعيد تمارين منضبطة.

وتشير الخبيرة جو-لي، مدربة بيلاتيس، إن كيت قد تمارس تمارين البيلاتس أيضًا كجزء من روتين لياقتها البدنية.

وتقول في هذا السياق:”ليس سراً أن الأميرة تحافظ على أسلوب حياة صحي ونشط للغاية، حيث يعتقد بعض الخبراء أن رياضة البيلاتيس تلعب دورًا كبيرًا في روتين لياقتها.”

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مضيفة:”أود أن أشارك بعض الأفكار حول هذه التمارين التي يمكن أن تساعدك في تحقيق نظام تمرين كيت ميدلتون والطريقة التي حصلت بها على جسمها المثالي.”

هناك الكثير من حركات رياضة البيلاتس التي تستهدف الجسم كله، وإذا تم القيام بها باستمرار، فيمكنك ملاحظة النتائج في أي وقت من الأوقات، حسب قول الخبيرة.



تمرين الـ”100″

هذا التمرين هو “تمرين بيلاتيس كلاسيكي مناسب للمبتدئين يعمل كإحماء للبطن والرئتين.”

وللقيام بهذا التمرين، تقول الخبيرة:”ببساطة استلق على ظهرك وأبقِ ذراعيك إلى جانبيك بحيث تكون راحة يديك إلى الأسفل ثم قم برفع ساقيك. وعندما تكون جاهزا، ابدا برفع رأسك وعنقك وذراعيك وقم بتحريكهم.”

يجب عليك الاعتماد 5 شهقات و 5 زفير حتى تصل إلى 100.



تمرين الظهر

هذا التمرين التالي هو “تمرين رائع لتحسين وضعية جسمك”، حسب ما تقوله الخبيرة.

ابدأ التمرين بالاستلقاء على بطنك وذراعيك على جانبك وقدميك متباعدتان بعرض الوركين. ابدأ ببطء في شد عضلات بطنك ورفع صدرك وكتفيك ورأسك بعيدًا عن سجادة الأرضية.

ثم ارفع الذراعين عن الأرض أيضًا حتى تتماشى مع ظهرك. تأكد من أنك تحافظ على رقبتك في وضعية ثابتة مع إدخال الذقن للداخل قليلاً. ببساطة أنزل جسمك للأسفل وكرر التمرير.



قالت الخبيرة:”يمكن إجراء هذا التمرين من خلال الوقوف على ساق واحدة ثم انزل ببطء عن طريق ثني ركبتك.”

كما أضافت:”تأكد فقط من التحكم في كل خطوة من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا التمرين.”