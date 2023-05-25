الخميس, مايو 25, 2023
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شابة طلبت قائمة طعام نباتية على متن الطائرة وما قدموه لها يثير الدهشة

"توفّر شركة الطيران وجبات نباتية فقط إذا قدم الركاب طلبًا قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة"

كتب معالي بن عمر
تناول الطعام على متن الطائرة watanserb.com
تناول الطعام على متن الطائرة
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وطن-من المعروف للجميع أن الطعام الذي يُقدّم على متن الطائرات ليس الأفضل في العالم، ولكن عندما طلبت شابة على متن الطائرة قائمة طعام نباتية تجاوز الأمر كل الحدود.

يُذكر أنه في 19 أبريل، كانت المحامية والكاتبة خوانيتا هيدلي مسافرة من غانا إلى أمستردام لعقد مؤتمر في طائرة تابعة لشركة KLM؛ وهي شركة هولندية. وطلبت قائمة طعام نباتية لأنها لا تأكل للحوم، وحدث ما لم يكن في الحسبان، بحسب ما نقلته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الطعام الذي يتم تقديمه على متن الطائرات ليس الأفضل في العالم
الطعام النباتي

قائمة نباتية على متن الطائرة

وأوضحت خوانيتا هيدلي، أنها كانت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا منذ 13 عامًا، نظرًا لأنها تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة من أصل حيواني، مثل البيض. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنها عادة ما تأخذ طعامها معها، بيد أنه هذه المرّة، لم يكن لديه الوقت، لأنه تم تغيير رحلتها وشركتها في وقت قصير.

لذلك، قررت طلب الطعام من شركة الطيران، وعندما أخبرت المضيّفين أنه يجب أن يكون الطعام نباتي، أخبروها في البداية أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تلبية طلبها. وقبل ساعات من بداية الرحلة، أبلغوها أنه سيكون لديها وجبة طعام نباتي على متن الطائرة كما أرادت، وفق ما ترجمته “وطن“.

لكن ما أحضروه له بعيد كل البعد عما ينبغي أن تكون عليه قائمة الطعام النباتي؛ إذ أحضروا، أربع قطع من اليوسفي، وأربع حبات من الأناناس، وبعض الفاكهة المجففة كمقبلات وموزة، وست قطع من الأناناس وبعض المكسرات في الطبق الرئيسي. وقالت في هذا السياق: “قدم لي الموظفون خدمة شخصية وجعلوني أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لكن الطعام المرتجل بدا وكأنه مزحة”.

المحامية والكاتبة خوانيتا هيدلي
خوانيتا هيدلي

وفقًا لـ KLM، توفّر شركة الطيران وجبات نباتية فقط إذا قدم الركاب طلبًا قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة. ومع ذلك، تلقت خوانيتا هيدلي تأكيدًا من الموظفين بأنهم سيلبّوا طلبها.

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في الحقيقة، في مثل هذه الأوقات التي لا تكون فيها النزعة النباتية ظاهرة جديدة، من غير المقبول ألا تحمل رحلة جوية تستغرق ست ساعات طويلة عدة وجبات إضافية في مواقف مثل هذه، لاسيما وأن الطعام النباتي وجبة من السهل جدا على الطاقم إعدادها”.

من جانبه، أوضح ممثل عن شركة الطيران أنه “كان موقفًا غير متوقع، ولهذا السبب لم يتمكنوا من الحصول على قائمة طعام نباتية، نظرًا لأنه لم يكن هناك طعام نباتي متاح لهذا الراكب في الرحلة، ونأسف لحدوث ذلك ونود أن نقدم خالص اعتذارنا “.

لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف. في السنوات الأخيرة، كان هناك العديد من الركاب الذين استنكروا على الشبكات الاجتماعية ما قدموه لهم الموظفين على متن الطيران كوجبة نباتية.

تقديم فواكه مجففة وقطع من المكسرات للشابة في الطائرة
تقديم فواكه مجففة وقطع من المكسرات للشابة في الطائرة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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