بسمة بوسيل تغيظ تامر حسني بالتعري في الجيم.. ووشم تحت صدرها مباشرة! (فيديو)

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وطن- استأنفت المغربية بسمة بوسيل، نشاطاتها العادية بعد تصدرها التريند بسبب مهاجمتها مديرة أعمال طليقها الفنان المصري تامر حسني.

عشاء ونادي رياضي

ونشرت بسمة بوسيل عدة مقاطع عبر خاصية الستوري على انستجرام، وثقت خلالها تواجدها في مطعم فاخر.

وبفيديو آخر، كانت بسمة بوسيل تمارس تمارين قاسية في النادي الرياضي، بملابس جريئة.

حيث كشفت طليقة تامر حسني عن بطنها بتوب نصف بطن منقط بالأبيض والأسود مفتوح الظهر أيضاً، مع ليجن مشابه.

وشم في البطن

وكشفت ملابس بسمة بوسيل في النادي الرياضي عن وجود وشم في بطنها تحت صدرها مباشرة، يبدو أنها عبارة باللغة الإنجليزية.

ورفعت بسمة شعرها إلى الأعلى، وارتدت نظارات شمسية في إحدى الصور.

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وأعاد مدربها نشر الفيديو عبر حسابه، معلقاً: “حطميه”.

وكانت بسمة بوسيل قد ألغت متابعة طليقها تامر حسني، رغم انفصالهما بشكل ودي.

كما قامت الحسناء المغربية بحذف جميع صور طليقها ووالد أبناءها الثلاثة.

خرابة بيوت

وكانت بسمة بوسيل قد هاجمت مسؤولة صفحات “السوشيال ميديا” الخاصة بالفنان، هالة عمر، ووصفتها بـ”خرابة البيوت”، في إشارة إلى أنها سبب طلاقها.

ونشرت بسمة بوسيل لقطة من زفاف مديرة أعمال زوجها المدعوة هالة عمر، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“. وعلقت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وأوضحت بسمة بوسيل أن هالة عمر سبب طلاقها من تامر حسني، قائلةً في منشور آخر: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

يارا السكري

وكانت مجلة “الجميلة” قد نقلت عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، قوله إن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ”يارا السكري”.

وكشف المصدر أن أحد الأشخاص أرسل صوراً لبسمة بوسيل من زفاف هالة عمر، ظهرت فيها يارا السكري تحتضن العروس.

وهذا هو السبب الذي أغضب بسمة، وجعلها تهاجم هالة عمر، معتبرة أن الأخيرة ارتكبت خطأً كبيراً في حقها، بدعوتها يارا إلى حفل زفافها، رغم علمها بأنها السبب في انفصال بسمة عن تامر حسني.

وأكد المصدر أن علاقة بسمة وهالة عمر كانت جيدة، عكس ما تصور بعضهم أن هناك علاقة عاطفية بين هالة وتامر، وأن هذا سبب الانفصال.