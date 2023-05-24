الأربعاء, مايو 24, 2023
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تقارير

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

مجلة Tablet الأمريكية الداعمة لإسرائيل نشرت عدة تقارير مرتبطة بالسعودية كشفت خلالها توجهات ابن سلمان لتغيير المجتمع السعودي

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن – نشرت مجلة “Tablet” الأمريكية الداعمة لإسرائيل، سلسلة تقارير كشفت فيها بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى تخفيف التوجه الإسلامي للمملكة، وإدخال تغييرات كبيرة على المجتمع، ويستعد بشكل كبير لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتي يشترك معها الآن في العديد من القضايا الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.

وكشفت المجلة أن عددا من من الصحفيين اليهود، الذي يعملون بها، حصلوا على إذن من الحكومة السعودية، لزيارة الرياض وجدة، وإعداد مجموعة تقارير حول التغييرات التي فرضها ابن سلمان على مجتمع المملكة.

وبحسب ما اوردت المجلة، فإنه لا يمر أسبوع في السعودية، دون زيارة شخصيات مجتمعية يهودية بارزة، ومهنيين مؤيدين لإسرائيل، ومراكز فكرية-دينية، لتزور أكبر مدينتين في المملكة.

وفي سلسلة تقاريرها، لفتت المجلة إلى أن النخب السعودية أصبح لديها علاقات جيدة مع اليهود، وكل شخص هنا لديه صديق يهودي الآن.

وقالت المجلة أنه في عهد محمد بن سلمان، شهدت المملكة ما يسمى بـ “حركة تنوير قاسية”، أدت إلى تغييرات لا يمكن تصورها، بما في ذلك الانقلاب التام في العلاقة مع إسرائيل.

البيرة قادمة

وفي تقريره الذي نشره على المجلة، قال الكاتب آرمين روسين، والذي جاء بعنوان: “ميلاد أمة”، نقل الكاتب أحد المسؤولين السعوديين قوله أن “البيرة قادمة، نحن في حاجة إليها للعمل والسياحة”.

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الخمور في السعودية
وزير سعودي يشجع على وجود الخمور في السعودية

وأوضح “روسين” أن محمد بن سلمان يراهن على المشاعر العلمانية خلال تجديده للهوية الوطنية، والتي خلقت طبقة صاعدة من المدراء التنفيذيين، ورجال الأعمال والفنانين الذين يتفقون مع رؤيته.

من جانبه، قال الصحفي اليهودي جيرمي ستيرن:”زرت السعودية كصحفي يهودي مؤيد للصهيونية، ضمن وفد مجلة Tablet، ولم يكن ذلك ليحدث؛ لولا التغييرات التي أدخلها ابن سلمان في المملكة.

التطبيع مع إسرائيل

وأكدت المجلة على أن محمد بن سلمان يحاول تخفيف التوجه الإسلامي للمملكة، وإدخال تغييرات كبيرة على المجتمع، ويستعد بشكل كبير لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتي يشترك معها الآن في العديد من القضايا الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.

تطبيع السعودية مع اسرائيل
تستعد السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

انتشار ثقافة المواعدة بين الشباب والشابات

من جانبها، قالت الكاتبة كاثرين دي التي زارت المملكة مؤخراً، ضمن وفد مجلة Tablet، إن ثقافة المواعدة بين الشباب والشابات في الأماكن العامة، أصبحت ظاهرة يمكن مشاهدتها بوضوح.

وقالت: “شاهدت فتيات بعمر الـ 16 أو 17؛ يرتدين ملابس استفزازية أكثر مما كنت أتوقع”.

وأضافت: “رأيت الفتيات يتسكعن مع أصدقاءهن، ويذهبون إلى النوادي الكوميدية، ويشربون بيرة حلال غير كحولية، في أماكن أشبه بالحانات، والتي تكون مصممة لتقليد تجربة ليلة غربية، لكن “بدون حرام”.

المصدرTablet - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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