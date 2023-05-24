دراسة جديدة تحذر..20 نوعا من الأطعمة عليك تجنبها عند السفر بالقطار

وطن– كشفت دراسة حديثة عن أنواع معنية من الاطعمة لا ينبغي أبدًا تناولها عند السفر على متن القطار.
استندت هذه الدراسة – التي أجرتها شركة “Trainline” وهي منصة سفر بريطانية – إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 بريطاني، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ما هي الأطعمة التي عليك تجنبها عند السفر بالقطار؟
في الاستطلاع، حصل سمك الماكريل المدخن (وجبة إيطالية) على 49 في المائة من الأصوات، وجاء البيض المسلوق في المرتبة الثانية بنسبة 43 في المائة من الأصوات. أما طبق الدجاج بالكاري فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 41 في المائة من الأصوات.
وبحسب الاستطلاع كذلك، جاءت شطائر البيض في المرتبة الرابعة بنسبة 36 في المائة. وفي المرتبة الخامسة، جاء الجبن الأزرق بـ35 في المائة من الأصوات.
وإذا كنت تبحث عن شيء يمكنك تناوله أثناء السفر بالقطار، 49 في المائة من المشاركين قالوا إنهم لا بأس من تناول ألواح الشوكولاتة والحلوى الطرية (soft candy) والتي يقول الخبراء إنها أطعمة من المسموح بتناولها في رحلاتك.
الأطعمة التي عليك تجنبها حسب الدراسة
- سمك الماكريل المدخن
- البيض المسلوق
- طبق الدجاج بالكاري
- شطيرة البيض
- الجبن الأزرق
- الكباب
- أصابع السلطعون
- خيار مخلل
- مكرونة بالتونة
- سندويش “بوريتو”
- سمك القريدس
- سندويشات التونة
- السوشي
- شوربة النودلز
- مخلل البصل “مونستر مونش”
- الدجاج المقلي
- الموز
- رقائق سمبوسة
- الوجبات السريعة كـ”برجر كنج” و”ماكدونالدز”
- بقايا الطعام