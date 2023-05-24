الأربعاء, مايو 24, 2023
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حياتنا

دراسة جديدة تحذر..20 نوعا من الأطعمة عليك تجنبها عند السفر بالقطار

منها البيض المسلوق والموز

كتب ايمان الباجي
دراسة جديدة تحذر.. 20 نوعا من الأطعمة عليك تجنبها عند السفر بالقطار watanserb.com
البيض جاء في المرتبة الثانية في القائمة
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وطنكشفت دراسة حديثة عن أنواع معنية من الاطعمة لا ينبغي أبدًا تناولها عند السفر على متن القطار.

استندت هذه الدراسة – التي أجرتها شركة “Trainline” وهي  منصة سفر بريطانية – إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 بريطاني، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ما هي الأطعمة التي عليك تجنبها عند السفر بالقطار؟

في الاستطلاع، حصل سمك الماكريل المدخن (وجبة إيطالية) على 49 في المائة من الأصوات، وجاء البيض المسلوق في المرتبة الثانية بنسبة 43 في المائة من الأصوات. أما طبق الدجاج بالكاري فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 41 في المائة من الأصوات.

وبحسب الاستطلاع كذلك، جاءت شطائر البيض في المرتبة الرابعة بنسبة 36 في المائة. وفي المرتبة الخامسة، جاء الجبن الأزرق بـ35 في المائة من الأصوات.

سمك الماكريل المدخن
سمك الماكريل المدخن

وإذا كنت تبحث عن شيء يمكنك تناوله أثناء السفر بالقطار، 49 في المائة من المشاركين قالوا إنهم لا بأس من تناول ألواح الشوكولاتة والحلوى الطرية (soft candy) والتي يقول الخبراء إنها أطعمة من المسموح بتناولها في رحلاتك.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه في الرحلات الطويلة، يقول 19 في المائة من المشاركين إنهم يحبون تناول الموز فضلا عن رقائق السمبوسة. بينما كشف 18 في المائة من الأشخاص أنهم يتناولون بقايا الطعام المبردة” على متن القطار. ولكنها في الواقع،  كلها وجبات من الضروري تجنبها أثناء الرحلة.

الأطعمة التي عليك تجنبها حسب الدراسة

  1. سمك الماكريل المدخن
  2. البيض المسلوق
  3. طبق الدجاج بالكاري
  4. شطيرة البيض
  5. الجبن الأزرق
  6. الكباب
  7. أصابع السلطعون
  8. خيار مخلل
  9. مكرونة بالتونة
  10. سندويش “بوريتو”
  11. سمك القريدس 
  12. سندويشات التونة
  13. السوشي
  14. شوربة النودلز
  15. مخلل البصل “مونستر مونش”
  16. الدجاج المقلي
  17. الموز
  18. رقائق سمبوسة
  19. الوجبات السريعة كـ”برجر كنج” و”ماكدونالدز”
  20. بقايا الطعام
كما وجد الاستطلاع أن 49 في المائة من المشاركين يرون وأن تناول الوجبات الخفيفة في القطار أمر مقبول طالما أن المقاعد الأمامية والخلفية فارغة.
الكثير منا يفضل السفر بالقطار ويجد فيه متعة خاصة
كما أشار كذلك الإستطلاع إلى أن أكثر من نصف (53٪) من شملهم البحث يعتقدون أن تناول الطعام هو أفضل طريقة لإطالة وقت الرحلة.

شراكة جديدة

وبالتزامن مع الدراسة، دخلت شركة “Trainline” في شراكة مع موزع المشروبات Goodrays لإطلاق “Choo Chews”، وهي سلسلة من العلكات سيتم تقديمها مجانًا لركاب القطارات في بريطانيا الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
وتعليقًا على هذه الدراسة، قال مايك هايد، كبير مسؤولي البيانات في Trainline:”على الرغم من أنه لا ينبغي عليك تناول بعض الأطعمة أثناء السفر بالقطار، خاصةً عندما يكون هناك أشخاص آخرون حولك. نحن نعلم أن العديد من الركاب يختارون تناول وجبة خفيفة في رحلة بالقطار كوسيلة للاسترخاء وهو ما ألهمنا لإطلاق إصدار محدود من علكة Choo Chews، مما يتيح لعملائنا فرصة الجلوس والاستمتاع برحلتهم.”
المصدرديلي ميل البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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