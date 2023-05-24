دراسة جديدة تحذر..20 نوعا من الأطعمة عليك تجنبها عند السفر بالقطار

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وطن– كشفت دراسة حديثة عن أنواع معنية من الاطعمة لا ينبغي أبدًا تناولها عند السفر على متن القطار.

استندت هذه الدراسة – التي أجرتها شركة “Trainline” وهي منصة سفر بريطانية – إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 بريطاني، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ما هي الأطعمة التي عليك تجنبها عند السفر بالقطار؟

في الاستطلاع، حصل سمك الماكريل المدخن (وجبة إيطالية) على 49 في المائة من الأصوات، وجاء البيض المسلوق في المرتبة الثانية بنسبة 43 في المائة من الأصوات. أما طبق الدجاج بالكاري فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 41 في المائة من الأصوات.

وبحسب الاستطلاع كذلك، جاءت شطائر البيض في المرتبة الرابعة بنسبة 36 في المائة. وفي المرتبة الخامسة، جاء الجبن الأزرق بـ35 في المائة من الأصوات.

وإذا كنت تبحث عن شيء يمكنك تناوله أثناء السفر بالقطار، 49 في المائة من المشاركين قالوا إنهم لا بأس من تناول ألواح الشوكولاتة والحلوى الطرية (soft candy) والتي يقول الخبراء إنها أطعمة من المسموح بتناولها في رحلاتك.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه في الرحلات الطويلة، يقول 19 في المائة من المشاركين إنهم يحبون تناول الموز فضلا عن رقائق السمبوسة. بينما كشف 18 في المائة من الأشخاص أنهم يتناولون بقايا الطعام المبردة” على متن

على متن القطار . ولكنها في الواقع، كلها وجبات من الضروري تجنبها أثناء الرحلة.

الأطعمة التي عليك تجنبها حسب الدراسة

سمك الماكريل المدخن البيض المسلوق طبق الدجاج بال كاري شطيرة البيض ال جبن الأزرق

ال كباب أصابع السلطعون خيار مخلل مكرونة بالتونة سندويش “بوريتو” سمك القريدس سندويشات التونة السوشي شوربة النودلز مخلل البصل “مونستر مونش” ال دجاج المقلي ال موز رقائق سمبوسة الوجبات السريعة كـ”برجر كنج” و” ماكدونالدز” بقايا الطعام



كما وجد الاستطلاع أن 49 في المائة من المشاركين يرون وأن تناول الوجبات الخفيفة في القطار أمر مقبول طالما أن المقاعد الأمامية والخلفية فارغة.

كما أشار كذلك الإستطلاع إلى أن أكثر من نصف (53٪) من شملهم البحث يعتقدون أن تناول الطعام هو أفضل طريقة لإطالة وقت الرحلة.



شراكة جديدة

لركاب القطارات في بريطانيا الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وبالتزامن مع الدراسة، دخلت شركة “Trainline” في شراكة مع موزع المشروبات Goodrays لإطلاق “Choo Chews”، وهي سلسلة من العلكات سيتم تقديمها مجانًاالذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.