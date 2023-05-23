الثلاثاء, مايو 23, 2023
الرئيسيةحياتنالا تستخدم علبة التابروير من جديد إذا كانت تحتوي على هذا الرمز..
حياتنا

لا تستخدم علبة التابروير من جديد إذا كانت تحتوي على هذا الرمز..

"من غير المنطقي استخدام علب التابروير التي تحتوي على رمز إعادة التدوير.."

كتب معالي بن عمر
رمز علب التابروير watanserb.com
استخدام علب التابروير قد يكون ضارًا أحيانًا
- Advertisement -

وطن-على الرغم من أنه لا يمكننا الوثوق دائمًا بما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك بعض المؤثّرين الذين يعملون بشكل جدّي على نشر المعلومات المفيدة.

وهذا ما تقوم به صاحبة حساب infarmarte، على موقع TikTok التي تحاول في كل مرة تظهر فيها على موقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة بعض المعلومات المهمة والنصائح لتفادي المخاطر الصحية، ومن بين هذه النصائح، شدّدت المُؤثرة على عدم استخدام علبة التابروير مرة أخرى إذا كانت تحتوي على هذا الرمز بالتحديد.

كشفت الفتاة التي بدأت في دراسة علوم الصيدلة، عن العديد من العادات التي نتبعها، ويمكن أن تكون خطرة على الصحة. ومن بين هذه العادات، استخدام علب حفظ الأكل لتخزين بقايا الطعام التي تعدّ من بين إحدى المشكلات التي توقفت عندها، وأوصت بشكل خاص على أن ننتبه إلى رمز موجود في العديد منها، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية

مخاطر استخدام الحاويات لتخزين بقايا الطعام
الرمز 7 في علب حفظ الطعام

لماذا من الأفضل عدم استخدام حافظة الطعام إذا كانت تحتوي على هذا الرمز

من السهل التمييز بين هذه الأكواب والأدوات الأخرى الموجودة في المنزل؛ ما عليك سوى أن تبحث عن كثب للعثور على رمز إعادة التدوير النموذجي، مع دوران الأسهم. ولكن المفتاح ليس فيه بل في الرقم الموجود بداخلها. فعندما يكون هذا الرقم هو 7، ضع الحاوية جانبًا وقم بتغييرها لحفظ الطعام بشكل آمن.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في أكثر من مناسبة، تُصنّع هذه المنتجات بدمج مادة  bisphenol A في عملية التصنيع على نطاق واسع، إذ توجد في معظم المواد البلاستيكية الحافظة تقريبًا. فعند وضع الطعام الساخن فيها، فإن جزيئات بيسفينول أ هذه تنتقل إلى الطعام، وهذا ما يحدث أيضًا عندما يتم تبريد الطعام في درجات حرارة منخفضة.

ولذا، من غير المنطقي استخدام علب التابروير التي تحتوي على رمز إعادة التدوير برقم 7.

- Advertisement -

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن معظمنا يعتقد أنها فكرة جيدة، فإن تناول الفاكهة والخضروات ذات الأجزاء غير الصالحة للأكل ليس أمرًا سليمًا. على عكس ما يُعتقد، فقد شهدت هذه الأطعمة تغيرًا في خصائصها، ولهذا السبب يمكن أن تكون خطرة. لذلك، من الأفضل التخلص منها إذا كنت لا ترغب في مواجهة أي خطر.

فيمكن أن تحتوي الفواكه والخضروات على السموم الفطرية، وهي مركبات سامة تنتج بشكل طبيعي عن طريق أنواع معينة من الفطريات التي لا يمكن أن تراها على الفور داخل العنصر الغذائي، وهكذا، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر والواعي للسموم الفطرية إلى الإصابة بالأمراض.

لا يمكن رؤية الفطريات عند ظهوره على الفور
الفطريات في الخضر والغلال
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عبلة كامل تخرج عن صمتها أخيراً وتكشف سر رغبتها بالاختفاء!  (شاهد)

مضيفات يحذرن…لا تخلع حذاءك أبداََ في الطائرة لهذا السبب!

نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية .. شاهد كيف رد على أحد أصدقائه؟!

تعرّف على الفاكهة التي تتناولها يوميًا وهي شديدة التلوّث..

هبة عبوك في وضع مريب مع ممثل فرنسي ووصلة غزل علنية بينهما! (شاهد)

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

مناورات حزب الله التي أثارت جدلا.. مفاجأة صادمة لإسرائيل وغضب لبناني داخلي

جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC