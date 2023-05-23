لا تستخدم علبة التابروير من جديد إذا كانت تحتوي على هذا الرمز..

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وطن-على الرغم من أنه لا يمكننا الوثوق دائمًا بما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك بعض المؤثّرين الذين يعملون بشكل جدّي على نشر المعلومات المفيدة.

وهذا ما تقوم به صاحبة حساب infarmarte، على موقع TikTok التي تحاول في كل مرة تظهر فيها على موقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة بعض المعلومات المهمة والنصائح لتفادي المخاطر الصحية، ومن بين هذه النصائح، شدّدت المُؤثرة على عدم استخدام علبة التابروير مرة أخرى إذا كانت تحتوي على هذا الرمز بالتحديد.

كشفت الفتاة التي بدأت في دراسة علوم الصيدلة، عن العديد من العادات التي نتبعها، ويمكن أن تكون خطرة على الصحة. ومن بين هذه العادات، استخدام علب حفظ الأكل لتخزين بقايا الطعام التي تعدّ من بين إحدى المشكلات التي توقفت عندها، وأوصت بشكل خاص على أن ننتبه إلى رمز موجود في العديد منها، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية

لماذا من الأفضل عدم استخدام حافظة الطعام إذا كانت تحتوي على هذا الرمز

من السهل التمييز بين هذه الأكواب والأدوات الأخرى الموجودة في المنزل؛ ما عليك سوى أن تبحث عن كثب للعثور على رمز إعادة التدوير النموذجي، مع دوران الأسهم. ولكن المفتاح ليس فيه بل في الرقم الموجود بداخلها. فعندما يكون هذا الرقم هو 7، ضع الحاوية جانبًا وقم بتغييرها لحفظ الطعام بشكل آمن.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في أكثر من مناسبة، تُصنّع هذه المنتجات بدمج مادة bisphenol A في عملية التصنيع على نطاق واسع، إذ توجد في معظم المواد البلاستيكية الحافظة تقريبًا. فعند وضع الطعام الساخن فيها، فإن جزيئات بيسفينول أ هذه تنتقل إلى الطعام، وهذا ما يحدث أيضًا عندما يتم تبريد الطعام في درجات حرارة منخفضة.

ولذا، من غير المنطقي استخدام علب التابروير التي تحتوي على رمز إعادة التدوير برقم 7.

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بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن معظمنا يعتقد أنها فكرة جيدة، فإن تناول الفاكهة والخضروات ذات الأجزاء غير الصالحة للأكل ليس أمرًا سليمًا. على عكس ما يُعتقد، فقد شهدت هذه الأطعمة تغيرًا في خصائصها، ولهذا السبب يمكن أن تكون خطرة. لذلك، من الأفضل التخلص منها إذا كنت لا ترغب في مواجهة أي خطر.

فيمكن أن تحتوي الفواكه والخضروات على السموم الفطرية، وهي مركبات سامة تنتج بشكل طبيعي عن طريق أنواع معينة من الفطريات التي لا يمكن أن تراها على الفور داخل العنصر الغذائي، وهكذا، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر والواعي للسموم الفطرية إلى الإصابة بالأمراض.