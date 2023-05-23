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“طقوس وثنية” أم ماذا؟.. فيديو غريب من جامعة اليرموك وضجة في الأردن

وفق بيان للجامعة، فإن الرقصة الشعبية التي ظهرت في الفيديو المتداول، قدمها طلبة الجالية الإندونيسية ممن يدرسون تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية

كتب باسل النجار
طقوس وثنية من جامعة اليرموك watanserb.com
طقوس وثنية من جامعة اليرموك
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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو يظهر من خلاله عدد من الطلبة في “جامعة اليرموك” في محافظة إربد، وهم يمارسون طقوساً وصفت بـ”الغريبة”.

“رقصة جامعة اليرموك” تفجّر الجدل في الأردن

وبدا في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عدد من الطلاب وهم جالسون حول مجسم تمّ إلباسه عباءة ووضع له شعر، فيما يقومون برفع أيديهم وخفضها حوله.

ثم يقومون بطريقة تمثيلية أوحت لبعضهم بأنها نوع من العبادة، فيما يسمع صوت فتاة وهي تذكرهم “بأننا مسلمون”.

رقصة جامعة اليرموك تفجر الجدل في الأردن
رقصة جامعة اليرموك تفجر الجدل في الأردن

وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، ليتبيّن لاحقاً أنه نشاط لطلاب إندونيسيين يدرسون الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية، وكانوا يؤدون خلال الفيديو رقصة من الفلكلور الشعبي الإندونيسي ولا علاقة للأمر بالعبادة.

ووفق بيان لجامعة اليرموك، فإن “الرقصة الشعبية التي ظهرت في الفيديو المتداول رقصة شعبية قدّمها طلبة الجالية الإندونيسية ممن يدرسون تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية، وتخصص اللغة العربية وهم مسلمو الديانة يتمتعون بأخلاق عالية وأدب جمّ ومنهم من يحفظ القرآن الكريم كاملاً”.

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وبحسب ما أفادت به الجالية الإندونيسية، فقد مثّلت الرقصة ثقافة وفلكلوراً شعبياً تاريخياً في جزيرة بالي الإندونيسية، أما المجسّم الذي عرض خلالها، فهو يمثّل رمزاً ثقافياً لديهم، ليس له بُعد ديني.

بيان رسمي لجامعة اليرموك بخصوص الواقعة

وأكدت إدارة الجامعة التزامها العميق بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف واحترام العادات والتقاليد لجميع البلدان الشقيقة والصديقة بما ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة الراسخة.

وفور انتشار الفيديو، قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور “إسلام مساد”، إن الجامعة شكّلت لجنة تحقيق بخصوص ممارسة طلبة “طقوس غريبة” في حرم الجامعة.

وأشار “مساد” لموقع “رؤيا“، الإثنين، إلى أن الطلبة يحملون الجنسية الإندونيسية ويتلقون تعليمهم بتخصص الدين الإسلامي في كلية الشريعة، مؤكّداً التزامهم بالتعاليم الإسلامية، مبيّناً أنه سيقف عند هذا الأمر للكشف عن حيثياته.

ولفت إلى أن ما قام به الطلبة، جاء ضمن احتفال الجامعة بمعرض الجاليات، مشدّداً على احترام جامعة اليرموك للشريعة الإسلامية، والمبادئ الإسلامية الحنيفة.

طقوس وثنية من جامعة اليرموك
طقوس وثنية من جامعة اليرموك

هل هي طقوس فلكلورية أم وثنية؟

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو بين من رأى أن هذه الطقوس التي وصفوها بالوثنية لا ينبغي أن تعرض داخل جامعة إسلامية.

وعلّقت “تمارا العبد” في هذا السياق: “تحت مسمى ( التبادل الثقافي) مجموعة من الطلاب تعظم صنما من أصنام إحدى الديانات الوثنية، و تقوم بحركات يفعلها عباد هذا الصنم”.

فيما تساءل د.”أيمن البلوي“: “هذه الطقوس في جامعة اليرموك الأردنية؟! ..خطأ من؟!”

وأضاف: “هل يُقبل عرض طقوس شركية كفرية في الجامعة بحجة أنها طقوس فلكلورية تراثية؟! وفي جامعة تحمل اسم معركة من معارك الإسلام الفاصلة”.

وعقب د.”عبد الرحمن بن أحمد السالك“، أن استيراد “الشرك وطقوس عبادة الأوثان إلى الأردن لا يجوز ولا يقبل تحت أي مسمى”.

وأضاف أن “المسائلة واللوم على إدارة جامعة اليرموك الأردنية التي تمت فيها هذه الطقوس الشركية أمام أبنائنا الطلبة والصغار دون إنكار رسمي أو شعبي”.

واستدرك: “هل الخرافات من مخرجات التعليم الجامعي فيها؟”

ورأى “معتز محمد” أنّ إحياء ما وصفه بـ”التراث الكفري في جامعة اليرموك، في غياب النهي عن المنكر من باقي الطلاب (وبعضهم لم تفارق البسمة وجهه ) نذير شر مستطير”.

وعبّر “علاء الكنجي” عن اعتقاده بأنّ “هذه الطقوس ليست تبادلاً ثقافياً إنما هو انحلال ثقافي”.

وتابع: “كل مظاهر الثقافة التي نعرفها لا تمس هذه الظاهرة من قريب او بعيد”.

المصدرتويتر، جامعة اليرموك، موقع رؤيا، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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