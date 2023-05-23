بكاء رجوة آل سيف ومسحها دموعها تأثرا بما قالته حماتها الملكة رانيا

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وطن- أظهر مقطع فيديو لحظة بكاء الآنسة رجوة آل سيف، عروس الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، في حفل حنتها، أثناء إلقاء الملكة رانيا العبد الله كلمة مؤثرة بهذه المناسبة، بحضور العائلتين وأقاربهم.

تأثر رجوة آل سيف بكلمات الملكة رانيا العبد الله

وألقت الملكة رانيا كلمة مؤثرة في هذه المناسبة بحضور أقارب من عائلتي العروسين، ناهيك عن عدد من الشخصيات البارزة في المملكة الهاشمية وقالت خلالها: “رجوة هي أحلى رجاء من رب العالمين لحسين”.

وتابعت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قائلة: “حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر، شاب هاشمي، واعي وعارف إنه منكم وإلكم، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إني أشوفه عريس، حسين ابنكم وأنتم أهله وهذا عرسكم”.

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وأردفت أم العريس، الأمير الحسين بقولها: “وأخيراً صار عندي كِنة، بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة.. يعني عن جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى”، الأمر الذي جعل رجوة آل سيف تبكي وتمسح دموعها.

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وأضافت الملكة الأردنية في كلمتها مُخاطبة والدة كِنتها قائلة :”أنا أيضا قبل شهرين كنت في نفس مكانك (تقصد خلال زفاف الأميرة إيمان، ابنتها، يوم 12 مارس/آذار الماضي)”.

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وقالت الملكة رانيا في ختام كلمتها، بينما كانت الآنسة رجوة آل سيف جالسة على يمينها: “أحب أطمنك أن رجوة بعيوننا، بعيون الحسين، وهي بين أهلها وناسها.. اطمئني عليها”.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

يشهد الأردن الأسبوع القادم حدثاً تاريخياً ومفرحاً، وهو حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف، التي أعلن عن خطبتهما في أغسطس/آب من العام الماضي.

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من المُتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من الملوك والرؤساء والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، إضافة إلى أفراد العائلة المالكة وعائلة الآنسة رجوة آل سيف.

يتميز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بشخصية قيادية ومؤثرة، وهو يشارك والده في مختلف المهام والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية.

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كما تتمتع الآنسة رجوة آل سيف بسمعة طيبة وإنجازات متعددة ضمن أنشطة المجتمع المدني والعمل الخيري.