الإثنين, مايو 22, 2023
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هذا الوهم البصري يكشف الكثير عن شخصيتك الغامضة بحسب علم النفس.. ما الذي تراه أولاً؟!

تركت الصورة العديد من المشاهدين يفركون أعينهم بذهول

كتب ايمان الباجي
هذا الوهم البصري يكشف الكثير عن شخصيتك الغامضة بحسب علم النفس.. ما الذي تراه أولاً؟! watanserb.com
أيهما رأيت أولاً؟
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وطن- يمكن لهذا الوهم البصري الذكي أن يكشف كثيراً عن شخصيتك الغامضة.. لكن كل هذا يتوقّف على ما تراه أولاً.

تمت مشاركة هذه الصورة الخريفية على تيك توك بواسطة ميا يلين، وتركت العديد من المشاهدين يفركون أعينهم بذهول.

في الفيديو، قال الحساب إنه يمكن للمشاهد إما أن يرى الطائر أولاََ أو كومة من أوراق الخريف.

ووفقاً لصحيفة dailymail البريطانية، فإن هذا الوهم البصري يمكن أن يكشف لنا كثيراً عن شخصيتك.

أيهما رأيت أولاً؟

@mia_yilin

The first thing you see in this picture says a lot about your personality! #personalitytest #phsycologyfacts #entertainment #trending #fyp #fypシ #fyp #funfacts #chinesewithmia #mia_yilin #fortune #relationship #fengshui #wealth #china #chinese #Asian #learnontiktok

♬ original sound – Mia Yilin 💖

أوضحت صاحبة الفيديو أنه مَن رأى أولاََ الأوراق، فهذا يعني أنه “شخص يتردد في التفكير كثيراً إلى أن يمضي الوقت”.

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كما أوضحت كذلك أن الأشخاص الذين يرون الأوراق أولاً قد يكونون أكثر عرضة للتسويف.

ونظرًا لأن هذا الشخص خائف جدًا من اتخاذ خطوة خاطئة، فهو دائمََا ما يتأخر في اتخاذ القرارات.

وقالت صاحبة الفيديو في هذا الإطار: “في الواقع، لا يوجد مسار مضمون وطالما أنك تعمل على تحسين نفسك باستمرار، فسيكون كل شيء في مكانه الصحيح”.

لكن الوضع مختلف إذا رأيت الطائر أولاََ.

تقول ميا إنه إذا رأيت هذا الحيوان أولاََ، فهذا يعني أنك ستنتقل قريبًا من هذه الفترة الصعبة في حياتك.

وأضافت: “ستصلك كثير من المفاجآت والأخبار السارة التي كنت تنتظرها منذ فترة”.

كما أوضحت ميا: “أنت شجاع بما يكفي لإخراج نفسك من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة أشياء جديدة. ولقد مهّد ذكاؤك ومثابرتك وتفانيك الطريق لمستقبلك المشرق للغاية”.

كما نشرت ميا العديد من الأوهام المماثلة على حسابها على التيك توك.

إذن أيهما رأيت أولاً؟! لا تنسَ إخبارنا في التعليقات

المصدرديلي ميل البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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