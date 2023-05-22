هذا الوهم البصري يكشف الكثير عن شخصيتك الغامضة بحسب علم النفس.. ما الذي تراه أولاً؟!

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وطن- يمكن لهذا الوهم البصري الذكي أن يكشف كثيراً عن شخصيتك الغامضة.. لكن كل هذا يتوقّف على ما تراه أولاً.

تمت مشاركة هذه الصورة الخريفية على تيك توك بواسطة ميا يلين، وتركت العديد من المشاهدين يفركون أعينهم بذهول.

في الفيديو، قال الحساب إنه يمكن للمشاهد إما أن يرى الطائر أولاََ أو كومة من أوراق الخريف.

ووفقاً لصحيفة dailymail البريطانية، فإن هذا الوهم البصري يمكن أن يكشف لنا كثيراً عن شخصيتك.

أيهما رأيت أولاً؟

أوضحت صاحبة الفيديو أنه مَن رأى أولاََ الأوراق، فهذا يعني أنه “شخص يتردد في التفكير كثيراً إلى أن يمضي الوقت”.



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كما أوضحت كذلك أن الأشخاص الذين يرون الأوراق أولاً قد يكونون أكثر عرضة للتسويف.



ونظرًا لأن هذا الشخص خائف جدًا من اتخاذ خطوة خاطئة، فهو دائمََا ما يتأخر في اتخاذ القرارات.



وقالت صاحبة الفيديو في هذا الإطار: “في الواقع، لا يوجد مسار مضمون وطالما أنك تعمل على تحسين نفسك باستمرار، فسيكون كل شيء في مكانه الصحيح”.

لكن الوضع مختلف إذا رأيت الطائر أولاََ.



تقول ميا إنه إذا رأيت هذا الحيوان أولاََ، فهذا يعني أنك ستنتقل قريبًا من هذه الفترة الصعبة في حياتك.

وأضافت: “ستصلك كثير من المفاجآت والأخبار السارة التي كنت تنتظرها منذ فترة”.

كما أوضحت ميا: “أنت شجاع بما يكفي لإخراج نفسك من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة أشياء جديدة. ولقد مهّد ذكاؤك ومثابرتك وتفانيك الطريق لمستقبلك المشرق للغاية”.

كما نشرت ميا العديد من الأوهام المماثلة على حسابها على التيك توك.

إذن أيهما رأيت أولاً؟! لا تنسَ إخبارنا في التعليقات

