دنيا بطمة قد تواجه الإعدام بعد مزاعم تورطها في جريمة قتل مرتبطة بـ”حمزة مون بيبي”

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وطن – يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة لن تهدا أبدا من المطاردات القضائية المستمرة منذ انفصالها عن زوجها البحريني محمد الترك.

وفي هذا السياق، زعمت صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام والمتخصص في نشر فضائح الفنانين، بأن الفنانة المغربية والدائرة المقربة منها متورطين في جريمة قتل!

وادعت الصفحة أن قضية قتل تهدد الفنانة المغربية دنيا بطمة والمقربين منها عقب أن بدأت تتكشف قضية مقتل رجل “مجهول” ومحاولة قتل زوجته.

وزعمت الصفحة أن القضية متعلقة بوجود فيديوهات كانت مع الرجل المزعوم بإمكانها إدانة دنيا بطمة بعدد من الجرائم “لمجهولة”، في إشارة على ما يبدو إلى قضية “حمزة مون بيبي“.

أنباء عن حفظ ملف قضية “حمزة مون بيبي”

وجاء هذا الاتهام المزعوم، بعد أن كشفت ملكة الفضائح قبل أيام أن قضية “حمزة مون بيبي” التي عانت منها دنيا بطمة لسنوات، سيتمّ تبرئتها منها.

وأشارت “ملكة الفضائح” إلى أنه سيتم حفظ الملف القضائي الصادر ضد دنيا بطمة منذ سنوات.

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وأكدت “شربليتا” أنه سيتم نشر هذه الأخبار حول تبرئة دنيا بطمة، على الصحيفة الرسمية قريباً.

تورط دنيا بطمة في قضية “حمزة مون بيبي”

وكانت محكمة مغربية قد قضت في يوليو/تموز 2020 بالسجن النافذ ثمانية أشهر، بحق المطربة المغربية دنيا بطمة، بعد تورطها في قضية ابتزاز وفضح شخصيات شهيرة عبر حساب “حمزة بيبي مون” الشهير.

كما قضت المحكمة بحبس شقيقتها ابتسام سنة حبساً نافذاً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش 18 شهراً حبساً نافذاً، و10 أشهر حبساً نافذاً في حق متهمة أخرى لم يُذكر اسمها.

وذكرت وسائل إعلام مغربية حينها، إن قاضي التحقيق قرّر متابعة دنيا بطمة في حالة سراح بجنح.

وكان قاضي التحقيق أسقط تهمة “المشاركة في النصب” عن الفنانة دنيا، وعن شقيقتها جنحتي “النصب والمشاركة في النصب”؛ ما دفع وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش إلى الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة.

وكانت السلطات المغربية قد قامت باعتقال المتورطين بالقضية ووجهت لهم تهم “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.