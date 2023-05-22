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تحذير صادم من قهوة ستاربكس الجديدة..بها مكون يفوق تأثير البيرة!

كشفت الشركة أنّ مشروبات القهوة سوف تحتوي على زيت زيتون وهو عنصر أساسي مفيد للصحة في حمية البحر الأبيض المتوسط

كتب ايمان الباجي
تحذير صادم من قهوة ستاربكس الجديدة.. بها مكون يفوق تأثير البيرة! watanserb.com
مشروب ستاربكس
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وطن- كشفت مؤخراً سلسلة المقاهي العالمية ستاربكس عن إضافة زيت الزيتون لمشروبات القهوة الجديدة، وهو مكوّن يحتوي على سعرات حرارية أكثر من نصف لتر من البيرة.

مشروب “أولياتو”

وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أُطلق على هذا المشروب الجديد، المصنوع من حليب الشوفان، اسم “أولياتو” (Oleato) وإضافة مكوّن زيت الزيتون له منحته نكهة ناعمة وحلوة.

يحتوي زيت الزيتون على نحو 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة، وهذا يعني أن هذا المشروب “Oleato Caffe Latte” الكبير مليء بـ323 سعرة حرارية وهو يقرب من ضعف نوع مشروب Caffe Latte العادي من نفس الحجم المصنوع من الحليب شبه منزوع الدسم، والذي يحتوي على 175 سعرة حرارية.

للمقارنة، تحتوي زجاجة نصف لتر من بيرة “هاينكن” على 227 سعرة حرارية، بينما يحتوي برجر الجبن من ماكدونالدز على 298 سعرة حرارية.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يقلّل من ضغط الدم

زيت الزيتون.. هل هو صحي؟

لطالما قيل إن زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي مفيد للصحة في حمية البحر الأبيض المتوسط.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلّل من ضغط الدم ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويعزز المزاج ووظائف المخ.

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من جهته، قال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: “من المعروف أن زيت الزيتون وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز، جزء من نمط غذائي متوسطي مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان”.

لكنه أصرّ على أنه “لا يوجد دليل على أي فوائد طبية” لإضافة زيت الزيتون إلى هذا المشروب.

مضيفََا: “على الرغم من أن زيت الزيتون يعتبر مصدرًا صحيًا للدهون، فإنه إذا نظرت إلى الملصق، فقد يبدو أنه يحتوي على دهون مشبعة أكثر مما تتوقع. هذا لا يعني بالضرورة أنها غير صحية، لأن توازن الدهون وكيفية استخدامها في نظامك الغذائي هو المهم”.

ولكن نظرًا لأن بعض هذه المشروبات الدهنية تحتوي على أكثر من 300 سعرة حرارية، فإنه يحذر من يشربونها أن يضعوا في اعتبارهم عدد السعرات الحرارية التي يحتويها كل مشروب.

كما قال الدكتور ميلور: “إذا كنت تحب مزج زيت الزيتون مع القهوة، فمن الجدير أن تدرك أنه في حالة وجود أكثر من 300 سعرة حرارية، فإن بعضها يحتوي على سعرات حرارية أكثر من متوسط نصف لتر من البيرة أو كوب من عصير الفاكهة“.

مقهى ستاربكاس

وتتوفر مشروبات “Starbucks Oleato” أيضًا بحجم صغير طويل، مع سعرات حرارية تبدأ من 216 سعرة حرارية في مشروب “Oleato Iced Shaken Espresso”، و256 سعرة حرارية في مشروب “Oleato Golden Foam Cold Brew”، و273  سعرة حرارية في مشروب “Oleato Caffé Latte”.

من جهته، قال متحدث باسم ستاربكس: “نحن ملتزمون بمساعدة العملاء على اتخاذ خيارات مدروسة ومحسّنة تناسبهم، مع توفر جميع المعلومات الغذائية على تطبيقنا للجوّال، وعبر الإنترنت”.

ويأتي إطلاق هذه المشروبات بعد نجاح سلسلة المشروبات التي تحتوي على زيت الزيتون في الولايات المتحدة وإيطاليا.

وهذا النوع من المشروبات كشفت الشركة، أنّه مستوحًى من تقليد عائلي إيطالي، ينصّ على إضافة ملعقة كاملة من زيت الزيتون إلى القهوة يوميًّا.

المصدرديلي ميل البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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