وهم بصري: لديك عيون صقر إذا تمكنت من اكتشاف حمار وحشي بين الحيوانات في 9 ثوان!

- Advertisement -

وطن – وهم بصري جديد، وتحدٍ آخر من ألعاب الذكاء والألغاز التي يتابعها كثيرون من قرّاء موقع وطن، نضعها أمامكم، والتحدي هذه المرة يتطلب منك اكتشاف حمار وحشي بين قطيع من الحيوانات البرية في 9 ثوان.

وكما تعلمون، فإن صور الوهم البصري صُممت لخداع العقل البشري، وتعتبر من أبسط الاختبارات لتحديد قوة التركيز، إذ نميل إلى رؤية تصور للواقع يتشكل في دماغنا بسبب قدرة الدماغ على سد الفجوات في المعلومات التي تحصل عليها أعيننا.

واستخدم علماء الأعصاب صور الوهم البصري لدراسة كيف يخلق الدماغ تصورًا للواقع.

إنّ الأفراد الذين يمارسون أي وهم بصري بشكل منتظم يواصلون تطوير قدراتهم في حل المشكلات ومهارات الملاحظة بشكل أفضل من أقرانهم.

وهم بصري اكتشاف حمار وحشي

ابحث عن حمار وحشي مختبئ بين الحيوانات البرية في صورة الوهم البصري أدناه في 9 ثوانٍ.

الصورة أعلاه التقطت في رحلة إلى محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.بحسب ما ترجمت وطن عن موقع “jagranjosh”

- Advertisement -

هذا التحدي المثير للعقل يدفع مستخدمي الإنترنت إلى التحفّز حيث يكافح الكثيرون للعثور على الحمار الوحشي.

إنها طريقة ممتازة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

يعد اكتشاف الحمار الوحشي وسط حشد من الحيوانات البرية تحديًا صعبًا.

كما يحتاج المستخدمون إلى التركيز على الصورة بشكلٍ كبير، لأنه من الصعب اكتشاف الحمار الوحشي.

يمكن للاشخاص الأكثر ذكاءً وانتباهًا فقط اكتشاف الحمار الوحشي خلال المهلة الزمنية.

أسرع ، بسرعة؛ الوقت ينفذ. هل رصدت الحمار الوحشي؟

بضع ثوان متبقية.

ثلاثة…

اثنين…

واحد…

انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الحمار الوحشي بنجاح خلال الوقت المحدد؟

أولئك الذين نجحوا في اكتشاف الحمار الوحشي في الوقت المحدد ب9 ثوانٍ، لديهم عيون حادة وعقل حاد.

بينما أولئك الذين ما زالوا يبحثون عن الحمار الوحشي يمكنهم التوقف عن البحث الآن.

يمكن رؤية الحمار الوحشي على الجانب الأيسر من الصور. ويتم التعرف عليه من خلال جسمه المخطط الفريد الذي يبدو مختلفًا عن الحيوانات البرية عند مراقبته بعناية.