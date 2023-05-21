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ريانة برناوي وعلي القرني.. هذا ما فعلاه قبل انطلاق مركبتهما للفضاء (فيديو)

قالت الهيئة السعودية للفضاء إن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى

كتب خالد الأحمد
ريانة برناوي وعلي القرني watanserb.com
رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني سينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية ISS بعد منتصف ليلة 21 مايو الجاري
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وطن – ينطلق رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية ISS، بعد منتصف ليلة 21 مايو الجاري، في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء

وأظهر مقطع فيديو بثه موقع ” أخبار السعودية” على “تويتر” الرائدين برناوي والقرني وهما يترتديان اللباس المخصص لرواد الفضاء، ويسيران في ممشى داخل مركبة “دراجون” استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ناسا وبديا وهما يبتسمان ويحييان المتابعين.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022م.

وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

كما تعزز نتائج الأبحاث مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

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وكان ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء “محمد بن سلمان” ، قد استقبل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.

وتضع هذه الرحلة المملكة كإحدى الدول القليلة في العالم التي تتمكن من إرسال رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في الوقت نفسه، وذلك في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات العلمية إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعته عالميًّا.

إكمال الاستعدادات

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، كشفا عن اكتمال استعداداتهما وجاهزيتهما لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب في الواحد والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة “أكسيوم سبيس” الثلاثاء الماضي، أثناء فترة الحجر الصحي لرواد الرحلة، وجمعهما بزميليهما رائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر.

ريانة برناوي
ريانة برناوي تخوض تدريبات استعدادها لرحلتها إلى الفضاء

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أكد رائدا الفضاء السعوديان – في بداية حديثهما – جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.

وعند وصولهما ، سيتم الترحيب بهما على متن المحطة من قبل قائد البعثة 69 سيرجي بروكوبييف وزملاؤه من طاقم سويوز إم إس 23 ، ديمتري بيتلين ورائد فضاء ناسا فرانك روبيو ، إلى جانب منشورات ناسا كرو 6 ستيف بوين ، وودي هوبورغ ، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائد الفضاء أندريه فيدياييف.

وقالت شبكة cbsnews القرني وبرناوي يخططان خلال إقامة لمدة ثمانية أيام لتنفيذ 20 مشروعًا بحثيًا ، 14 منها تم تطويرها من قبل علماء سعوديين ، وتتراوح من علم وظائف الأعضاء البشرية وبيولوجيا الخلية إلى تطوير التكنولوجيا. نفس القدر من الأهمية ، إن لم يكن أكثر من ذلك إضافة إلى إتاحة التواصل مع الجمهور.

وسيكون القرني والبرناوي ثاني وثالث سعوديين، يطيران في الفضاء بعد أن طار السلطان سلمان آل سعود على متن مكوك الفضاء “ديسكفري” في عام 1985.

كما سيكونان أول سعوديين يزورون المحطة الفضائية ، بينما ستصبح برناوي أول سعودية تزور المحطة الفضائية. وأول امرأة سعودية تطير في الفضاء.

المصدروكالة الأنباء السعودية + الهيئة السعودية للفضاء + cbsnews + تويتر - رصد وترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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