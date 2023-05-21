“أهازيج وليلة سمر”.. الأمير الحسين يحتفل مع الشعب قبل زفافه (شاهد)

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وطن – على طريقته الخاصة في التلاحم مع الشعب ومشاركتهم مشاعر الفرح والسعادة، احتفل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، مع الأردنيات من أبناء شعبه بالحنة والأهازيج المحلية، قبل أيام من موعد زفافه على المهندسة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران القادم.

الأمير الحسين “العريس” يحتفل مع الأردنيات بالحنة والأهازيج

شاركت وسائل الإعلام الأردنية صوراً ومقاطع فيديو من احتفالات ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع عدد النسوة الأردنيات وشخصيات شعبية، وسط أجواء من المحبة والتقدير والاحترام المتبادل.

الحاجة ترفة عبيدات من حرثا في محافظة اربد تهدي سمو الأمير حسين شماغ العريس الذي هدبتة بايديها#شماغ_للعريس#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/PjDcOVGuZ7 — ̨الــ؏ــنــود (@3abadiah) May 16, 2023

ومن قرية النقع في الغور الصافي، في الكرك جنوب الأردن، انطلقت الاحتفالات الشعبية بعرس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، المقرر في الأول من يونيو المقبل.

ووسط الزغاريد والأهازيج التراثية، أقامت سيدات قرية النقع حفلة حناء، للأمير الحسين الذي يعقد قرانه في، 1 يونيو المقبل، على السعودية رجوة آل سيف.

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وتزين الأمير العريس بالحنّة التي ترمز إلى الخير والبركة، واستمع إلى الأهازيج التي تعبر عن فرحة الأردنيات بزواجه من المهندسة السعودية رجوة آل سيف.

كما رقص الأمير الشاب مع المشاركات في الاحتفال على أنغام الموسيقى التراثية، معبرا عن سعادته بالتواصل مع شعبه.

ليلة سمر أردنية مع عسكريين احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

في مقاطع فيديو وصور أخرى، يظهر الأمير العريس، الحسين بن عبد الله الثاني، ببدلته العسكرية والعباءة في ليلة سمر و”دحيّة” أقامها عسكريون؛ احتفالاً بقرب يومِ زفافه.

وجاء حضور الأمير العريس، على شرف ليلة سمر أردنية أقامها منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، احتفاءا بقرب زفافه، خاصة وأن ولي العهد يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك ولي العهد الأردني، رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، احتفاءهم الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

ومعلوم أن حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف هو حدث مرتقب ينتظره الكثيرون في العالم العربي وخارجه.