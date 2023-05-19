!Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Erdoğan’ın Adnan Menderes gibi bir darağacında sallandığını göreceksini

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وطن- نعم! إذا فاز كمال كليجدار أوغلو الذي افتخر بنصيريته علناً، في هذه الانتخابات التركية ٢٠٢٣/٥/١٤، سيرى الأتراك ما لم يروه قط، حتى حين حكمهم يهودي الدونمة كمال أتاتورك، ولا حتى حين انقلب العسكر بقيادة العميل المرتد جمال جورسيل على رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ تركيا الحديث، وشنقه مع وزيرين، ودمر جيش تركيا بأكمله.

ولن يعلّق الطيب أردوغان وحدَه على المشانق، سيصطفّ معه كلّ الذين شاركوا في بناء نهضة تركيا في آخر ربع قرن، وسيصطفّ معه كلّ الذين أجهضوا انقلاب ٢٠١٦.

إذا فاز كليجدار أوغلو ستعود تركيا كما كانت قبل ٣٠ عاماً؛ هَرِمةً موبوءةً ملوّثةً تسير كالسلحفاة تحت وطأة الديون وسيوف البنك الدولي على رأسها، وسيصبح ورق الكلينكس أثمن من ورق ليرتها.

إذا فاز كليجدار أوغلو سيسلّم تركيا فريسةً سهلة مستسلمة لأمريكا والغرب الجائع الذي ظلّ لعقود ينتظرها على أحر من الجمر، وعصت عليه كلّ هذه الفترة، لقد أقرّ كليجدار أوغلو بأنه سيتقرّب من الكيان الصهيوني وبشار الأسد وأمريكا والغرب على حساب العرب والمسلمين.

إذا فاز كليجدار أوغلو سيخلع نقاب الحرائر في تركيا، سيغلق مدارس تحفيظ القرآن فيها، سيهدم كلّ مظهر إسلامي عاد لها منذ هدم الخلافة فيها، سيُعيد أياصوفيا كما كانت في عهد أتاتورك، سيهدم ما لم يستطع أتاتورك هدمَه، سيفعله بلا خجل ولا خوف.

إذا فاز كليجدار أوغلو سيُعيد كلّ الأحرار الذين التجأوا إلى تركيا هرباً من ظلم وقهر أنظمتهم إلى بلادهم، سيسلّمهم بلا رحمة، سيسلّم ملايين السوريين إلى النظام النصيري فيها، سيسلّمهم لإخوته في النحلة، ونعرف ماذا سينتظرهم؟

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إذا فاز كليجدار أوغلو ستصبح تركيا لأول مرة في تاريخها تابعةً لإيران تمشي على خطاها وتؤتمر بأمرها.

إذا فاز كليجدار أوغلو ستشعل الحروب الأهلية في تركيا تمهيداً لتقسيمها، وإن لم يحدث ذلك في عهده فيكون قد اكتفى بوضع بذور هذا التقسيم، وتذكّروا أن الدماء الأرمنية تجري في عروقه، فأُمّه أرمنية.

إذا فاز كليجدار أوغلو سيضرب كما تعهّد بالاستثمارات القطرية كما أعلن، كانت قطر أكبر دولة وقفت مع تركيا في أزمة الليرة التركية، فبربكم هل يعمل هذا لصالح تركيا وشعبها؟

إذا فاز كليجدار أوغلو فسيغلق مصانع الأسلحة في تركيا كما أعلن ذلك علناً.. لصالح من سيفعل ذلك؟

إذا فاز كليجدار أوغلو فسيضع تركيا رأس حربة ضد الروس لصالح أمريكا والغرب.

كان أكبر حلم للنصيريين أن يجدوا الأمان في رؤوس جبال اللاذقية وطرطوس ليمارسوا طقوسهم الباطنية، ولكن إذا فاز كليجدار أوغلو سيتحكّمون في تركيا مع سوريا التي استولوا عليها قبل ٥٧ عاماً، وأجرموا بحقّ أهلها إجراماً ما مرّ عبر التاريخ، فعبر ٥٧ عاماً وهو يذبحون أهل سوريا بالقتل البطيء، تخلّلتها مجازر يندى لها الجبين كما جرى في مذبحة حماة، ووضعوا أحرارها على مدى هذه السنين في سجونٍ، الموت أرحم من البقاء فيها، نهبوها نهباً لا مثيل له، وحين صرخ أهلها دمّروا سوريا على رؤوسهم، نحو مليوني شهيد وجريح وأكثر من عشرة ملايين مشرد، وما زال القتل مستمراً، فماذا سيفعل نصيري تركيا كليجدار أوغلو إذا فاز؟

في عام ١٩٣٦، ثار النصيريون في تركيا بقيادة “داعيهم” سيد رضا درسيم على الحكومة التركية، فردّ عليهم كمال أتاتورك بعدها بعام بمجزرة بلغ عدد قتلاها ما لا يقلّ عن ١٤ ألفاً من القتلى (بعض النصيريين يذكرون أن الضحايا بلغوا ٧٠ ألفاً) وشنق “داعيهم” وزعيمهم سيد رضا وأخفى قبره وقبور العديدين من قادة الثورة، بعد ١١ عاماً وفي نفس المدينة درسيم (تغيّر اسمها بعد المجزرة إلى تونجلي) وعلى مسرح هذه المجزرة، وُلد كمال كليجدار أوغلو، حيث نشأ على أنّات المكلومين ممن تبقوا على قيد الحياة وعلى الصيحات التي تنادي بالثأر.. نشأ على آخر كلمات زعيمهم سيد رضا وحبل المشنقة يلتفّ حول عنقه: “نحن أبناء كربلاء .. إنها جريمة وإثم وعار”.. الذي ظلّ يتردّد صداها بينهم حتى يومنا هذا، حيث اعتبروها كربلاء جديدة لا بدّ من الأخذ بثأرها وإن طال الزمن، إذا فاز كليجدار أوغلو سيغسل هذا الثأر التي لا ذنب للأتراك فيه بدم تركيا كلها، إذا فاز اقرأوا الفاتحة على روح تركيا..

كان الباطنيون يقتحمون حواضرنا ليلاً، يقتلون وينهبون، قتلوا حجاجنا وسبوا أعراضنا، وضعوا أطفالنا على رؤوس رماحهم، حتى الحجر الأسود استولوا عليه لمدة ٢٢ عاماً، فهل يُعقل في هذا العصر أن ننتخبهم بأيدينا.. إنه الجنون الذي ما بعده جنون.. ألا كسرت هذه الأيادي!، والأعجب أنك تجد من بيننا مَن يؤيّدهم بالكلمة ويؤازرهم ويتمنى فوزهم.

كل من ينتخب هذا النصيري وكلّ مَن يُعيّنه ويسعى من أجل فوزه شريكٌ أمام الله عز وجل في كلّ ما سيفعله بحق تركيا وأهلها والأمة جمعاء.. اللهم اشهد إني قد بلغت.

Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehlike olacak. Türkler, Adnan Menderes’in asıldığı gibi Erdoğan’ın da asıldığını görecekler. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 14/05/2023 tarihli seçimlerinde açıkça mezhebine övünerek kazanırsa, Türkler hiç görmedikleri şeyleri görecekler. Türkiye’nin modern kurucusu Kemal Atatürk’ün Yahudi yardımcısı Kemalettin Atatürk’ün hüküm sürdüğü zamanları bile. hatırlamayanlar bile şaşkına dönecekler. 1960’larda, seçilmiş ilk demokratik başbakanı Adnan Menderes’in liderliğindeki Türk hükümetine ihanet eden hain Jamal Gürsel liderliğindeki askeri darbe olmuştu ve onu ve iki bakanını asarak Türk ordusunu tamamen yok etti. Tayyip Erdoğan tek başına darağacında sallanmayacak, son çeyrek yüzyılda Türkiye’nin yeniden doğuşunda yer alan herkes onunla birlikte olacak ve 2016 darbesini başarısızlığa uğratanlar da onunla birlikte olacak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa,Türkiye’nin ekonomisi ve uluslararası itibarı büyük ölçüde zarar görecek. Türkiye,30 yıl öncesinde olduğu gibi, borçlar altında ezilen, geri kalmış bir ülke haline gelecek.

Ve para birimi olarak tuvalet kağıdı bile liradan daha değerli hale gelecek. 6- Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye ABD ve Batı’nın kolayca teslim alabileceği bir av haline gelecek. Yıllardır açıkça bekledikleri bu fırsatı sonunda elde edecekler. Kılıçdaroğlu, Siyonist devlet, Beşar Esad, ABD ve Batı ile Arap ve Müslümanların maslahatı aleyhine. yakınlaşacağını açıkladı.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye’deki özgür kadınların peçeleri düşürülecek, Kuran öğrenim okulları kapatılacak, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra yeniden yapılan İslami görünümler yıkılacak ve Ayasofya yeniden Atatürk döneminde 8- olduğu gibi olacak. Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün başaramadığı şeyleri yıkacak ve hiçbir utanç veya korku hissetmeden yapacak.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye’ye sığınan özgür insanlar zalim ve baskıcı sistemlerinden kaçarak geldikleri ülkelerine teslim edilecek. Kılıçdaroğlu, milyonlarca Suriyeliyi Esad rejimine teslim edecek ve onları arıza yuvasına bırakacak. Türkiye, tarihinde ilk defa İran’a bağlı bir ülke haline gelecek ve İran’ın emirleri doğrultusunda hareket edecektir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye iç savaşların patlak vermesine ve ülkenin bölünmesine yol açacak. Belki de bölünme onun döneminde gerçekleşmeyecek, ancak bu bölünmenin tohumlarını ekmekle yetinecek. Unutmayın, Ermeni kanı onun damarlarında akıyor, annesi Ermeni. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Katar yatırımlarına yaptığı sözünü tutacak. Katar, Türk lirası krizinde Türkiye’nin yanında duran en büyük ülkelerden biriydi. Peki, bu Türkiye ve halkı için iyi mi olacak? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, açıkça ilan ettiği gibi Türkiye’deki silah fabrikalarını kapatacak. Peki,bu kimin çıkarına olacak?

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa,Türkiye’yi Rusya’ya karşı savaşın ön saflarına yerleştirecek ve bunu ABD ve Batı’nın çıkarları için yapacak. Nusayrilerin en büyük hayali, batini ritüellerini uygulamak için Lazkiye ve Tartus dağlarının zirvelerinde güvenli bir sığınak bulmaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Suriye’yi 57 yıl önce ele geçirdikleri gibi Türkiye’yi de kontrol altına alacaklar. Tarihin gördüğü en korkunç suçlardan birini işleyerek, Suriye halkına karşı işledikleri cinayetlerle ve yavaş yavaş öldürme yöntemiyle Suriye halkını katlettiler. Hama Katliamı’nda olduğu gibi dehşet verici katliamlar yaptılar, özgür insanlarını yıllarca hapsedip, onları ölüme terk ettiler. Suriye’yi talan ettiler ve insanlarının feryadına kulaklarını tıkadılar. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye’deki Nusayriler Suriye’deki yaptıklarını Türkiye’de de yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Nusayri Türkiye’nin Suriye’yi ele geçirdiği günden bu yana işlediği suçlar Türkiye’de de devam edecek. 10 milyondan fazla mülteci, milyonlarca ölü ve yaralı var. Suriye halkı hala öldürülüyor ve Nusayri Türkiye’nin bunu yapacaklarına dair hiçbir şüphe yok.

Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Nusayri Türkiye Suriye’deki katliamlarını Türkiye’ye taşıyacaklar. Suriye halkı için acı bir hatıra olan Nusayri Türkiye’nin zaferi, Türk halkı için de acı bir hatıra olacak.

1936 yılında, Nusayriler liderleri Seyyid Rıza Dersimi önderliğinde Türkiye’deki hükümete karşı ayaklandı. Kemal Atatürk, bir yıl sonra onlara katliamla cevap verdi ve en az 14.000 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor (bazı Nusayriler, kurban sayısının 70.000 olduğunu iddia ediyor). “Dersimlilerin lideri” Seyyid Rıza ise asıldı ve mezarı ve birçok ayaklanma liderinin mezarı gizlendi.

11 yıl sonra, aynı şehirde, Dersim (katliamdan sonra adı Tunceli’ye çevrildi) ve bu katliamın sahnesinde, Kemal Kılıçdaroğlu doğdu. Hayatta kalanların acı feryatları ve intikam çığlıkları arasında büyüdü. Liderleri Seyyid Rıza’nın son sözleri, “Biz Kerbela’nın çocuklarıyız .. Bu bir suç, bir günah ve bir utançtır” hala yankılanıyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türklerin suçu olmayan bu intikamı Türkiye’nin bütün kanıyla yıkayacak. Kerbela gibi yeni bir trajedi yaşanacak ve zaman ne kadar geçerse geçsin, intikam alınacak. Türkiye’nin ruhu için Fatiha okuyun. Batıni gruplar geceleyin şehirlerimize baskınlar düzenliyorlar, öldürüyorlar ve yağmalıyorlar. Hacılarımızı öldürdüler ve namusumuzu çiğnediler. Çocuklarımızı kılıçlarının ucuna koydularlar. Hatta Siyah Taş’ı bile 22 yıl boyunca ele geçirdiler. Bu çağda, ellerimizle onları seçmemiz akıl hastalığından başka bir şey değil.

Bu Nusayri’yi seçen ve onu destekleyen ve zaferi için çalışan herkes, onun Türkiye’ye, halkına ve tüm millete karşı yapacağı her işte Cenab-ı Allah’ın katında ortak olacaktır.