الخميس, مايو 18, 2023
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حياتنا

ملامح وجه عادل إمام صادمة.. نال منه الزمن ونشطاء: “كالمومياء” (شاهد)

احتفلت النجمتان يسرا ولبلبة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام فى منزله، بحضور شقيقه عصام إمام والفنان مصطفى هريدى والفنان خالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين

كتب خالد الأحمد
عادل إمام الظهور الأخير watanserb.com
الفنان المصري عادل إمام في آخر ظهور
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وطن – قطع الزعيم والفنان المصري عادل إمام، احتفاله بعيد ميلاده الـ 83 ليجري مداخلة قصيرة مع الإعلامي المصري “شريف عامر” في برنامجه “يحدث في مصر” عبر فضائية «MBC مصر بعد فترة من الغياب والتكهنات بخصوص وضعه الصحي.

واحتفلت النجمتان يسرا ولبلبة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام فى منزله، بحضور شقيقه عصام إمام والفنان مصطفى هريدى، والفنان خالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين.

مداخلة عادل إمام مع شريف عامر

وقالت الفنانة لبلبة إحدى المحتفلين بعيد ميلاد ملك الكوميديا العربي لمقدم البرنامج أنها تخبىء له مفاجأة ولا تستطيع أن تقول له أين هي حالياً.

وترددت في كشف الشخصية التي ستتحدث معه، وتدخلت الفنانة يسرا لتقول للمذيع إن الأستاذ عادل إمام سيكلمه على الهواء فانفرجت أساريره.

وضرب عامر على الطاولة ليقول بعد ضحكة طويلة “استاذ عادل” فقال له النجم الكوميدي: “أنت بتضحك ليه هو إحنا لسه قلنا حاجة”.

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فعاد المذيع ليضحك قائلاً لعادل إمام: “والله مبسوط.. كل سنة وأنت طيب وإحنا طيبين بيك”.

وسأله إن كان يعرف قيمته عند المصريين فرد عليه: “أنت قول”، وتابع شريف عامر: “بنتي لما عشنا بره كانت مش بتعرف تتكلم عربي كويس، دخلت فلمين لعادل إمام بقيت تعرف عربي بسببه”.

وهنا رد عليه عادل إمام بطريقته الساخرة: ” أنت عايز تقلي أنك ابن ناس وبناتك ما يعرفوش اللغة العربية”، فضحك المذيع مجدداً، وتدخلت لبلبة لتقول أنها مسرورة لأنهم جميعهم مع بعضهم البعض.

ظهور صادم لـ عادل إمام في عيد ميلاده

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.

عادل إمام
آخر ظهور لعادل إمام في عيد ميلاده 83

وظهر عادل إمام بملامح وجه صادمة إذ ظهر عليه علامات كبر السن بشكل كبير، وبات يسمع بصعوبة كما كان ظاهرا في مداخلته مع شريف عامر.

عادل إمام
بدت علامات العمر ظاهرة على الفنان عادل إمام

وعبر ناشطون عن صدمتهم من التغير الكبير الذي طرأ على شكل عادل إمام، بما يكشف عن وضع صحي متردي له، حتى أن بعضهم وصفه بأنه بات أقرب لـ”المومياء” في الشكل، نظرا لنحافة وجهه وشحوبه الكبير وبروز عظامه.

عيد ميلاد عادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثالث والثمانين، وكان قد بدأ مسيرته في عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

عادل إمام
الفنان عادل إمام في آخر ظهور حيث ظهرت عليه علامات التقدم في السن

وبزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية “أنا وهو وهى” عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

وشارك نجله الفنان محمد إمام، مقطع فيديو لأعمال والده الزعيم، منذ بدايته الفنية في عام ١٩٦٣ بمناسبة عيد ميلاده الـ٨٣ الذي يوافق 17 مايو.

ونشر «محمد» مقطع فيديو على حسابه في ” انستغرام” يجمع جميع أعمال أيقونة الفن المصري والوطن العربي عادل امام، عبر «فيسبوك»، وكتب: «أعظم وانجح فنان في التاريخ».

الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من نجوم الفن، ووجهوا رسائلهم من خلال التعليقات، وكان من بينهم غادة عادل وفيفي عبده وياسمين رئيس وأوس أوس وآيتن عامر، والإعلامية ريهام سعيد إلى جوار الآلاف من المعلقين، الذين عبروا عن افتقادهم لأعمال عادل إمام الجديدة في الوقت الحالي.

وكان شقيقة المنتج عصام إمام، كشف عن مظاهر احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، وقال في تصريحات لـموقع «المصري اليوم» إن عادل إمام سيحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده، مشيرًا إلى أن الزعيم يحب أن يرى في هذه المناسبة كل من يحبوه حوله.

وبخصوص حالته الصحية، قال: «الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمئن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدًا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تمامًا».

وكان آخر ظهور للزعيم في عام 2020 حينما قدم مسلسل “فالنتينو”، وابتعد بعدها عن الأعمال الفنية.

المصدرالمصري اليوم + فيسبوك + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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