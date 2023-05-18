ملامح وجه عادل إمام صادمة.. نال منه الزمن ونشطاء: “كالمومياء” (شاهد)

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وطن – قطع الزعيم والفنان المصري عادل إمام، احتفاله بعيد ميلاده الـ 83 ليجري مداخلة قصيرة مع الإعلامي المصري “شريف عامر” في برنامجه “يحدث في مصر” عبر فضائية «MBC مصر بعد فترة من الغياب والتكهنات بخصوص وضعه الصحي.

واحتفلت النجمتان يسرا ولبلبة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام فى منزله، بحضور شقيقه عصام إمام والفنان مصطفى هريدى، والفنان خالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين.

مداخلة عادل إمام مع شريف عامر

وقالت الفنانة لبلبة إحدى المحتفلين بعيد ميلاد ملك الكوميديا العربي لمقدم البرنامج أنها تخبىء له مفاجأة ولا تستطيع أن تقول له أين هي حالياً.

وترددت في كشف الشخصية التي ستتحدث معه، وتدخلت الفنانة يسرا لتقول للمذيع إن الأستاذ عادل إمام سيكلمه على الهواء فانفرجت أساريره.

شريف عامر لعادل إمام: ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك.. والزعيم يرد: انت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي

يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/KRNUr2sgQU#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/jNkuKgAjHR — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) May 17, 2023

وضرب عامر على الطاولة ليقول بعد ضحكة طويلة “استاذ عادل” فقال له النجم الكوميدي: “أنت بتضحك ليه هو إحنا لسه قلنا حاجة”.

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فعاد المذيع ليضحك قائلاً لعادل إمام: “والله مبسوط.. كل سنة وأنت طيب وإحنا طيبين بيك”.

وسأله إن كان يعرف قيمته عند المصريين فرد عليه: “أنت قول”، وتابع شريف عامر: “بنتي لما عشنا بره كانت مش بتعرف تتكلم عربي كويس، دخلت فلمين لعادل إمام بقيت تعرف عربي بسببه”.

وهنا رد عليه عادل إمام بطريقته الساخرة: ” أنت عايز تقلي أنك ابن ناس وبناتك ما يعرفوش اللغة العربية”، فضحك المذيع مجدداً، وتدخلت لبلبة لتقول أنها مسرورة لأنهم جميعهم مع بعضهم البعض.

ظهور صادم لـ عادل إمام في عيد ميلاده

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.

وظهر عادل إمام بملامح وجه صادمة إذ ظهر عليه علامات كبر السن بشكل كبير، وبات يسمع بصعوبة كما كان ظاهرا في مداخلته مع شريف عامر.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من التغير الكبير الذي طرأ على شكل عادل إمام، بما يكشف عن وضع صحي متردي له، حتى أن بعضهم وصفه بأنه بات أقرب لـ”المومياء” في الشكل، نظرا لنحافة وجهه وشحوبه الكبير وبروز عظامه.

عيد ميلاد عادل إمام

ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثالث والثمانين، وكان قد بدأ مسيرته في عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وبزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية “أنا وهو وهى” عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

وشارك نجله الفنان محمد إمام، مقطع فيديو لأعمال والده الزعيم، منذ بدايته الفنية في عام ١٩٦٣ بمناسبة عيد ميلاده الـ٨٣ الذي يوافق 17 مايو.

ونشر «محمد» مقطع فيديو على حسابه في ” انستغرام” يجمع جميع أعمال أيقونة الفن المصري والوطن العربي عادل امام، عبر «فيسبوك»، وكتب: «أعظم وانجح فنان في التاريخ».

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam)

الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من نجوم الفن، ووجهوا رسائلهم من خلال التعليقات، وكان من بينهم غادة عادل وفيفي عبده وياسمين رئيس وأوس أوس وآيتن عامر، والإعلامية ريهام سعيد إلى جوار الآلاف من المعلقين، الذين عبروا عن افتقادهم لأعمال عادل إمام الجديدة في الوقت الحالي.

وكان شقيقة المنتج عصام إمام، كشف عن مظاهر احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، وقال في تصريحات لـموقع «المصري اليوم» إن عادل إمام سيحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده، مشيرًا إلى أن الزعيم يحب أن يرى في هذه المناسبة كل من يحبوه حوله.

وبخصوص حالته الصحية، قال: «الزعيم بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، وبطمئن جمهوره ومحبيه في العالم العربي، هو كويس جدًا، والشائعات الذي يتعرض لها من وقت لآخر أن حالته الصحية متدهورة، كلام غير صحيح تمامًا».

وكان آخر ظهور للزعيم في عام 2020 حينما قدم مسلسل “فالنتينو”، وابتعد بعدها عن الأعمال الفنية.