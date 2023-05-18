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سر غياب تبون عن القمة العربية وتوتر علاقته بولي العهد السعودي

الزعامة العربية على المشهد السياسي، أصبحت هاجساً حقيقياً يُراود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو ما خلق تنافساً بين حاكمي البلدين على القضايا الساخنة في المنطقة

كتب فهمي الورغمي
غياب تبون عن القمة العربية بجدة watanserb.com
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وطن – مع بدء استقبال الوفود الرسمية بمدينة جدة السعودية تحضيرا لبدء فعاليات القمة العربية، الجمعة، تأكد بشكل رسمي غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأمر الذي دفع مراقبين للتساؤل عن السبب وراء تغيبه خاصة بعد تأكيد مصادر مطلعة، قبل أيام، حضوره بشكل شخصي.

مصار جزائرية تكشف السبب وراء غياب تبون

في ظل غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة العربية التي تستضيفها السعودية، سيحضر رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن ممثلا لبلده، إذ سيترأس جلسة الافتتاح بالإنابة عن الرئيس الجزائري، ويُسلم الرئاسة الدورية إلى السعودية.

وفي السياق، ربطت مصادر جزائرية مسؤولة، في حديث لموقع “العربي الجديد“، غياب تبون عن القمة بتوجيه دعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “من دون التشاور مع الجزائر بصفتها صاحبة الرئاسة الدورية الحالية لمؤتمر القمة”.

وكشفت المصادر أن “توجيه الدعوات، مثل دعوة زيلينسكي، كان يفترض أولا أن تكون محل تشاور سياسي، كما أنها غير مدروسة بالنظر إلى أنه إعلان عن انحياز لطرف بعينه في صراع تعتبر العديد من الدول العربية نفسها محايدة بشأنه”.

وذكرت أن “الجزائر لم توجه العام الماضي دعوة لسورية على الرغم من كونها عضوا مؤسسا للجامعة العربية، بل فضلت إجراء مشاورات، وعندما خلصت المشاورات إلى عدم الدعوة استجابت للرغبة العربية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى غير عربية”.

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جدير بالذكر أن قمة جدة، هي سادس قمة إقليمية ودولية على التوالي يغيب عنها الرئيس تبون منذ آخر مشاركة له في قمة شرم الشيخ حول المناخ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

زيلنسكي ليس السبب الوحيد..

تسلّم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف دعوة مشاركة الرئيس تبون في القمة خلال استقباله، الخميس الماضي، بمقر الوزارة السفير السعودي لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.

ومذاك التاريخ، رجحت تقارير إعلامية حضور الرئيس تبون لفعاليات القمة المرتقبة في جدة، خاصة على ضوء التطورات الأخيرة. حيث ستشهد هذه النسخة من قمة العرب عودة سوريا (حليف الجزائر) لأول مرة منذ 12 عاماً إلى الحضن العربي والتداخل في مؤسساته الرسمية مجدداً.

إلا أن تحليلات مغايرة، أشارت إلى سوء فهم عميق بين صناع القرار في الرياض ونظرائهم في الجزائر العاصمة. وليس آخره الاستياء الذي عبر عنه الإعلام الرسمي الجزائري من عدم دعوة مسؤولي بلادهم لحضور اجتماع جدة منتصف الشهر الماضي حول سوريا، والذي ضم دول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.

ناهيك عن امتعاضه (الإعلام الرسمي الجزائري) من تغيب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن الاجتماع الوزاري العربي بمصر، الذي أعلن فيه رسمياً عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وفي هذا السياق، تطرقت صحف جزائرية عديدة إلى الدور الذي لعبته السعودية في “الاستحواذ” على الجهود الجزائرية في علاقة بمحاولات إعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار الأسد بإعادته (أولاً) لجامعة الدول العربية، واستدعائه (ثانياً) لحضور القمة العربية التي احتضنتها في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وهما مُهمتان دبلوماسيتان فشلت الجزائر العاصمة في تحقيقهما وإنجازهما، عكس الرياض التي استطاعت – عبر تحركات دبلوماسية مكثفة وتنازلات لصالح إيران- تحقيقه.

ويشار هنا، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للسعودية) غاب هو الآخر عن القمة العربية التي عُقدت في الجزائر العام الماضي، لدواعي وصفت حينها بالصحية.

المصدرالعربي الجديد + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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