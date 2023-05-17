القبض على صاحب حساب “طير أنقرة”.. من هو أوكتاي يشار الذي أربك العملية الانتخابية؟

- Advertisement -

وطن- ألقت السلطات التركية القبض على “أوكتاي يشار” صاحب حساب “طير أنقرة”، المناصر لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة انقرة.

تفاصيل القبض على صاحب حساب “طير أنقرة”

وبحسب نشطاء يُعتبر حساب “طير أنقرة ” من الحسابات الأساسية التي نفذت مؤامرة “الكاسيت” في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في انسحاب رئيس حزب البلد المعارض محرم إنجه من الانتخابات الرئاسية.

تم القاء القبض على اوكتاي يشار صاحب حساب "طير انقرة" المناصر لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة انقرة. يُعتبر حساب "طير انقرة" من الحسابات الاساسية التي نفذت مؤامرة "الكاسيت" في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسببت في انسحاب رئيس حزب البلد المعارض محرم إنجه من الانتخابات الرئاسية.… pic.twitter.com/ydOIVn2NsQ — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) May 17, 2023

وكان “أوكتاي يشار” قد غرد من خلال حسابه مجهول الهوية المشار إليه، في 16 من الشهر الجاري، بأنه بات هدفاً للسلطات التركية بعد اكتشافه علاقة “محرم إنجه” بحزب العدالة والتنمية، حزب زعمه.

Muharrem ince’nin AK Parti ile ilişkisini ortaya çıkardığım için uzun süredir hedefteydim. Teşkilatlar çökünce ince çekilmek zorunda kaldı. Bunun öcünü benden yargı kanalıyla alabilirler. 😁 Şimdiden söylemiş olayım 😉 — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) May 12, 2023

ووفق موقع “ahaber” التركي فإن أمر حبس صدر بحق أوكتاي يشار، مستخدم حساب تويتر “طير أنقرة” في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه، بشأن مؤامرة تسببت بانسحاب رئيس حزب البلد محرم إنجه.

- Advertisement -

وأضاف المصدر أنه في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة صدر أمر بالقبض على المشتبه به، الذي صدر أمر اعتقاله، ولم يتم العثور على عنوانه حينها، إذ اختفى يشار اوكتاي عن الأنظار بعد ظهور مؤامرة الكاسيت.

مخطط الكاسيت

وتم القبض على يشار الذي تم تحديد موقعه نتيجة للعمل الذي بدأته فرق شرطة أنقرة، في فرع مكافحة الجريمة المنظمة.

وبحسب الصحيفة نشأ تعاون بين منظمة غولن وحزب الشعب الجمهوري، من خلال مخطط الكاسيت ضد إنجه. وتم الكشف عن حسابات قامت

ببقث منشورات استفزازية حول إنجه ونفذت أنشطة تضليل.

وتم تحديد أن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، هي صور مأخوذة من مواقع أجنبية مختلفة، وأن المستندات محتوى مزيف تم التلاعب بها من خلال تطبيقات مختلفة عبر الإنترنت.

وتقرر أن المحتوى المزيف الذي أرسله الهارب سيفيري جوفين ، المعروف باسم “غوبلز” في منظمة غولن وهو رئيس الدعاية للمنظمة، قد تم حذفه من المجموعة التي تم إنشاؤها في تطبيق WhatsApp من قبل أعضاء فرع شباب حزب الشعب الجمهوري.

وتم الكشف عن تفعيل الخطة من خلال أوكتاي يشار ، صاحب حساب “طير أنقرة” على تويتر، والذي يوجد لديه عدد كبير من المتابعين.

وبدورها أشارت صحيفة “يني شفق” التركية إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقًا بشأن الفيديوهات والمستندات المزيفة التي تم تداولها. وحدد فرع مكافحة الجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة أنقرة 19 مشتبهاً بهم، 4 منهم هاربون من أعضاء منظمة فيتو في الخارج.

وبعد أن تم اعتقال 14 مشتبهاً خلال العمليات. وجرى نقلهم إلى محكمة أنقرة بعد إجراءات في مركز الشرطة. داهمت شرطة أنقرة العديد من العناوين للقبض على أوكتاي يشار الفار. ليتم الإعلان عن اعتقاله اليوم في مكان لم يتم تحديده.

وكان تنظيم غولن الذي تصفه تركيا بالإرهابي تمكن في سنة 2010 من نشر تسجيلات تستهدف زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق دنيز بايكال، الذي اضطر للاستقالة، وبذلك أصبحت الطريق ممهدة أمام كمال كليجدار أوغلو لتزعم الحزب.

وهو الأسلوب ذاته الذي تم إتباعه لاستهداف زعيم حزب البلد المعارض محرم إنجه، الذي أعلن انسحابه من الانتخابات التركية. وتبين أن صاحب التسجيلات هو نفسه أيضا الصحفي المقرب من تنظيم غولن “جوهري جوان”.

بيان محرم إنجه

وكان المرشح الرئاسي المنسحب ورئيس حزب البلد “محرم إنجه” وجه انتقادات حادة لقوى المعارضة التركية، وقال إنها عملت جاهدة على إسكات صوته وإخراجه من المشهد.

وقال إنجه في بيان نشره على تويتر، إن أحزاب المعارضة أدارت حملة تشهير ضده وصفها بأنها الأكبر في تاريخ المشهد السياسي التركي.

وأضاف المرشح الذي انسحب بشكل مفاجئ قبل 3 أيام من موعد الانتخابات- أن الشعب التركي رفض التصويت للمعارضة بسبب تحالفها غير المعلن مع ما أسماه “المنظمات الإرهابية”، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن.