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القبض على صاحب حساب “طير أنقرة”.. من هو أوكتاي يشار الذي أربك العملية الانتخابية؟

يُعتبر حساب "طير أنقرة " من الحسابات الأساسية التي نفذت مؤامرة "الكاسيت" في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسببت في انسحاب محرم إنجه

كتب خالد الأحمد
القبض على صاحب حساب
القبض على صاحب حساب "طير أنقرة"
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وطن- ألقت السلطات التركية القبض على “أوكتاي يشار” صاحب حساب “طير أنقرة”، المناصر لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة انقرة.

تفاصيل القبض على صاحب حساب “طير أنقرة”

وبحسب نشطاء يُعتبر حساب “طير أنقرة ” من الحسابات الأساسية التي نفذت مؤامرة “الكاسيت” في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في انسحاب رئيس حزب البلد المعارض محرم إنجه من الانتخابات الرئاسية.

وكان “أوكتاي يشار” قد غرد من خلال حسابه مجهول الهوية المشار إليه، في 16 من الشهر الجاري، بأنه بات هدفاً للسلطات التركية بعد اكتشافه علاقة “محرم إنجه” بحزب العدالة والتنمية، حزب زعمه.

ووفق موقع “ahaber” التركي فإن أمر حبس صدر بحق أوكتاي يشار، مستخدم حساب تويتر “طير أنقرة” في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه، بشأن مؤامرة تسببت بانسحاب رئيس حزب البلد محرم إنجه.

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وأضاف المصدر أنه في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة صدر أمر بالقبض على المشتبه به، الذي صدر أمر اعتقاله، ولم يتم العثور على عنوانه حينها، إذ اختفى يشار اوكتاي عن الأنظار بعد ظهور مؤامرة الكاسيت.

مخطط الكاسيت

وتم القبض على يشار الذي تم تحديد موقعه نتيجة للعمل الذي بدأته فرق شرطة أنقرة، في فرع مكافحة الجريمة المنظمة.

وبحسب الصحيفة نشأ تعاون بين منظمة غولن وحزب الشعب الجمهوري، من خلال مخطط الكاسيت ضد إنجه. وتم الكشف عن حسابات قامت
ببقث منشورات استفزازية حول إنجه ونفذت أنشطة تضليل.

وتم تحديد أن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، هي صور مأخوذة من مواقع أجنبية مختلفة، وأن المستندات محتوى مزيف تم التلاعب بها من خلال تطبيقات مختلفة عبر الإنترنت.

وتقرر أن المحتوى المزيف الذي أرسله الهارب سيفيري جوفين ، المعروف باسم “غوبلز” في منظمة غولن وهو رئيس الدعاية للمنظمة، قد تم حذفه من المجموعة التي تم إنشاؤها في تطبيق WhatsApp من قبل أعضاء فرع شباب حزب الشعب الجمهوري.

وتم الكشف عن تفعيل الخطة من خلال أوكتاي يشار ، صاحب حساب “طير أنقرة” على تويتر، والذي يوجد لديه عدد كبير من المتابعين.

وبدورها أشارت صحيفة “يني شفق” التركية إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقًا بشأن الفيديوهات والمستندات المزيفة التي تم تداولها. وحدد فرع مكافحة الجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة أنقرة 19 مشتبهاً بهم، 4 منهم هاربون من أعضاء منظمة فيتو في الخارج.

وبعد أن تم اعتقال 14 مشتبهاً خلال العمليات. وجرى نقلهم إلى محكمة أنقرة بعد إجراءات في مركز الشرطة. داهمت شرطة أنقرة العديد من العناوين للقبض على أوكتاي يشار الفار. ليتم الإعلان عن اعتقاله اليوم في مكان لم يتم تحديده.

 

وكان تنظيم غولن الذي تصفه تركيا بالإرهابي تمكن في سنة 2010 من نشر تسجيلات تستهدف زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق دنيز بايكال، الذي اضطر للاستقالة، وبذلك أصبحت الطريق ممهدة أمام كمال كليجدار أوغلو لتزعم الحزب.

وهو الأسلوب ذاته الذي تم إتباعه لاستهداف زعيم حزب البلد المعارض محرم إنجه، الذي أعلن انسحابه من الانتخابات التركية. وتبين أن صاحب التسجيلات هو نفسه أيضا الصحفي المقرب من تنظيم غولن “جوهري جوان”.

بيان محرم إنجه

وكان المرشح الرئاسي المنسحب ورئيس حزب البلد “محرم إنجه” وجه انتقادات حادة لقوى المعارضة التركية، وقال إنها عملت جاهدة على إسكات صوته وإخراجه من المشهد.

وقال إنجه في بيان نشره على تويتر، إن أحزاب المعارضة أدارت حملة تشهير ضده وصفها بأنها الأكبر في تاريخ المشهد السياسي التركي.

وأضاف المرشح الذي انسحب بشكل مفاجئ قبل 3 أيام من موعد الانتخابات- أن الشعب التركي رفض التصويت للمعارضة بسبب تحالفها غير المعلن مع ما أسماه “المنظمات الإرهابية”، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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