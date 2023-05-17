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الحروب لا تُخاض على أجساد النساء.. اغتصاب سودانيات وشهادات صادمة

تعرضت عشرات النسوة لانتهاكات جسيمة بالتزامن مع الحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي

كتب خالد الأحمد
الحروب لا تُخاض على أجساد النساء.. اغتصاب سودانيات وشهادات صادمة watanserb.com
الأغتصاب في السودان
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وطن- في واحدة من نتائج الحرب الكارثية التي تشهدها السودان هذه الأيام، أفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، أنها استقبلت خمس حالات تطلب المساندة إثر تعرضها لاعتداءات جنسية في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم.

ويشهد السودان أعمال عُنف واقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ، 15 أبريل الفائت، ما أودى بحياة أكثر من 800 شخص من المدنيين فقط، وفقاً لتقارير دورية تصدرها منظمة الصحة العالمية.

وأفادت اللجنة التمهيدية لنقبة أطباء السودان في بيان لها عبر حسابها بتويتر نقلا عن الوحدة، أن حالتان من هذه الحالات الخمس، كشفتا أن الجناة كانوا عناصر تتبع لقوات الدعم السريع، فيما لم تحدد الحالات الأخرى هوية الجناة.

وتابع البيان:”كما علمنا من مصادرنا الطبية أن هناك 3 حالات اعتداء أخرى، تم تشخيصها بأنها اغتصاب وتم تقديم العلاج الفوري اللازم.”

ومن جانبها قالت مدير “وحدة مُكافحة العُنف ضد المرأة” سليمي إسحق لموقع ”سودان تربيون” إن “هناك تأكيد لخمس حالات اغتصاب لفتيات اثنين منهن في الخرطوم بحري وثلاث في ضاحية الديم في الخرطوم ارتكبت بواسطة عناصر تتبع لقوات الدّعم السريع”.

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حوادث اغتصاب واعتداءات جنسية في السودان

وكشفت عن تعرض عشرات النسوة لانتهاكات جسيمة بالتزامن مع الحرب الدائرة الآن من بينها القتل بالرصاص الطائش، وتعرض بعضهن للنهب والسرقة والتهجير القسري من منازلهم.

وتوقعت “اسحق” وجود حالات أكثر للاغتصاب والعنف الجنسي، لكن يصعب التحقق منها بسبب صعوبات الاتصال وانعدام المسارات الآمنة للضحايا.
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وقالت “وحدة مُكافحة العُنف ضد المرأة” وهي آلية تنسيق بين أجهزة الدولة والوكالات والمنظّمات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة في السودان، إن النساء السودانيات دفعن أثماناً باهظة في النزاعات المسلحة على مدى حقب مختلفة، تشريداً ونزوحاً ولجوءاً وفقداً للموارد والممتلكات، وأفدحها كان العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في أقبح صوره.

ودعت الوحدة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاعلين الحكوميين والشركاء كافة، إلى تنسيق أكبر في الجهود لتعزيز الدور المؤسسي للوحدة وتوفير استجابة أفضل ورصد وتوثيق الحالات. مناشدة الجميع بإسكات البنادق وإيقاف الحرب.

وفيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، إن القتال المندلع بين الجيش والدعم السريع أودى بحياة 676 شخصًا، تغيب الإحصائيات بخصوص الانتهاكات الإنسانية بين الطرفين.

ارتفاع وتيرة العنف الجنسي

وتنتشر تقارير مختلفة عن ارتفاع وتيرة العنف الجنسي المتصل بالنزاع من قبل أشخاص يرتدون أزياء عسكرية، وهو أمر بالغ الحساسية والخطورة، خاصةً في ظروف تتعذر فيها تقديم المساندة المتخصصة بصورة كاملة، وتضعف آليات التبليغ والإحالة للخدمات وتوثيق حالات العنف الجنسي لطبيعة الانتهاك نفسها ولعدم وجود ممرات آمنة لإيصال الخدمات الانسانية وتوقف الكثير من المرافق الصحية عن الخدمة.

ولعل استخدام الإيذاء الجنسي ضد النساء في المعارك ليس جديدا في السودان، فقد تركزت حوادث الاغتصاب في مناطق النزاعات المسلحة خاصة في دارفور حيث اتُهمت قوات حكومية ومليشيات الجنجويد المدعومة من قبل نظام الانقاذ.

ففي نوفمبر 2014 اتهمت “هيومن رايتس ووتش” الجيش السوداني باغتصاب ما يزيد عن مئتي امرأة في قرية تابت شمال دارفور.

وعزى التقرير إحجام الضحايا عن كشف ما حدث للتخويف والتهديد الذي انتهجته الحكومة تجاه الضحايا.

وفي يناير 2022 اتهم الأمين العام للجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المجمدة الطيب يوسف، جهات سياسية لم يسمها بتعرض ابنته للعنف الجنسي عقب اختطافها لتصفية خلافات ذات طبيعة سياسية، تتعلق بعمله في اللجنة (المجمدة) المناط بها استرداد أموال الشعب السوداني من حكومة الإنقاذ التي تم الإطاحة بها بواسطة الثورة السودانية في ابريل 2019.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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