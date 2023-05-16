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الانتخابات التركية.. أكاديمي إماراتي يشير لـ حمام دم في جولة الإعادة ورد من كاتب تركي!

كان عبدالخالق عبدالله قد تمنى مررا هزيمة "أردوغان" في الانتخابات التركية الرئاسية

كتب خالد السعدي
عبدالخالق عبدالله جولة الإعادة في الانتخابات التركية watanserb.com
الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله
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وطن – تسببت تغريدة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن جولة الإعادة في الانتخابات التركية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو وإشارته بأنها ستكون دموية، برد حازم من الإعلامي والكاتب التركي وعضو الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حمزة تكين.

وفي تعليقه على جولة الإعادة وحصول “أردوغان” على أصوات كانت مفاجئة له وعلى غير ما توقعه، قال عبدالخالق عبدالله عبر حسابه في “تويتر“: “انتخابات تركيا أمس نزيهة وحرة ..اردوغان فاز دون ان يفوز كليجدار خسر دون ان يخسر”.

وزعم عبدالخالق عبدالله أن “خلفية كليجدار العلوية اكبر نقطة ضعفه العمق التركي السني مع اردوغان اردوغان اقرب للفوز في 28 مايو”.

كما ألمح إلى أن الجولة الثانية ستكون مضرجة بالدماء، قائلا:” الجولة الثانية ستكون (إيموجي الدم) دول الخليج تفضل من تعرفه على من لا تعرفه وتفضل الاستمرار على التغير”.

رد قوي وحازم من حمزة تكين

تغريدة عبدالخالق عبدالله أثارت غضب الكاتب حمزة تكين، الذي رد عليه برد حازم، قائلا عبر “تويتر“: “حضرتك لست بمستوى تقييم الانتخابات التركية.. فهي عالية جدا -أسلوب الكتابة بالمدح بما يشبه الذم.. والذم بما يشبه المدح”.

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وأضاف “تكين” في رده:”لا ينطلي على العارفين -الخطاب الديني منك لا يغسل الدرن أبدا -أردوغان سينتصر بالانتخابات كما انتصر على الانقلاب وكل من دعمه “.

كما تطرق الكاتب والإعلامي التركي إلى إشارة الدم التي أشار لها عبدالخالق عبدالله، قائلا: “إشارة الدم فلتبقَ معك.. قد تستفيد منها”.

عبدالخالق عبدالله يتمنى خسارة أردوغان

وكان عبدالخالق عبدالله قد تمنى مررا هزيمة “أردوغان”، وتبنى وجهة نظر استطلاعات الرأي من شركات معارضة لـ “أردوغان” وموالية لمنافسه كمال كيليجدار أوغلو.

وقال في تغريدة له قبيل انطلاق الانتخابات:”قبل 48 ساعة من انتخابات تركيا الحاسمة يظهر استطلاع للرأي تقدم مرشح المعارضة كمال كليجدار اوغلو بنسبة 49.3% متقدما بنسبة 5.6% على الرئيس أردوغان الذي حصل على 43.7%. احتمال فوز كليجدار في الجولة الاولى وارد ومحتمل وقد لا يحتاج خوض معركة انتخابية في جولة ثانية بتاريخ 28 مايو”.

أردوغان وأوغلو يخوضان جولة إعادة

وتوجهت تركيا إلى انتخابات الإعادة بعد أن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو في انتخابات الأحد لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة لتمديد حكمه الذي استمر 20 عاما للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

ولم يخط أردوغان ولا كليجدار أوغلو عتبة الـ 50٪ اللازمة لتجنب الجولة الثانية ، المقرر إجراؤها في 28 مايو ، في انتخابات يُنظر إليها على أنها حُكم على مسار أردوغان.

وبحسب وكالة “رويترز“، لن يقرر التصويت الرئاسي من يقود تركيا فحسب ، بل سيقرر أيضًا ما إذا كانت ستعود إلى مسار أكثر علمانية وديمقراطية ، وكيف ستتعامل مع أزمة التكلفة الحادة للمعيشة ، وتدير العلاقات الرئيسية مع روسيا والشرق الأوسط والغرب.

نتيجة أردوغان تصدم أحزاب المعارضة

وكان أداء الرئيس رجب طيب أردوغان وما حصل عليه في الانتخابات أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ، وبدا واثقًا ومزاجًا قتاليًا وهو يخاطب مؤيديه.

وقال أردوغان “نحن بالفعل متقدمون على أقرب منافسنا بـ 2.6 مليون صوت. نتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع النتائج الرسمية”.

المصدررويترز + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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