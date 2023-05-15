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وفاة الفنان السعودي فهد الحيان .. وهذا السبب

"سارع المغرّدون إلى نعي الفنان السعودي فهد الحيان، داعين له بالرحمة والمغفرة"

كتب أنس السالم
وفاة فهد الحيان watanserb.com
فهد الحيان
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وطن – توفي الفنان السعودي فهد الحيان نجم مسلسل “طاش ما طاش”، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز (52 عاماً) بسكتة قلبية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية ومغردون.

وسارع المغرّدون إلى نعي الفنان السعودي فهد الحيان، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب المغرّد عبدالرحمن الرفدان في نعي فهد الحيان: “الخبر صدمني وأفجعني، كيف بأهله ومحبيه.. فنان ياما اسعدنا وضحكنا سنين عسى الله يجعله من السعيدين بالآخره.. الله يربط على قلوب عائلته وأحبابه .. لاحول ولا قوة الا بالله”.

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بينما غرّد صالح الشحي: “خبر حزين جداً ، وفاة الممثل فهد الحيان ، هذا الرجل اسعدنا ببساطته وبفنه الجميل وزرع الإبتسامه في أغلب المنازل الخليجيه والعربية ، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة ، وداعاً هزار “.

كما شارك مغرد آخر مقطعاً للفنان الراحل بمسلسل “طاش ما طاش”، وقال: رحل واحد من اعظم الشخصيات الكوميديه. هزار دخل كل بيت سعودي واسعدنا تبقى في قلوبنا”.

في حين غرّد آخر: “ورحلَ الفنان الجميل صاحب القلب والذّكر الطيّب الذي أضحَكنا كثيرًا على مدار سنوات. اللهم اجعله من الضاحكين المُستبشرين في جناتك جنات النعيم”.

فهد الحيان في طاش ما طاش 

واستذكر الجمهور مسلسل “طيش عيال” الذي عرض في عام 2012، وقدم من خلاله فهد الحيان شخصيتَي “هزار ومصطفى”.

وكان العمل مقتبسا من “طاش ما طاش” وشارك في بطولته ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

كان الممثل السعودي فهد الحيان أكد  أنه لم يندم لعدم مشاركته في مسلسل “طاش ما طاش 19” الذي عاد بعد سنوات من التوقف في دراما رمضان 2023 تحت عنوان “العودة”.بحسب “فوشيا

 

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وقال حيان في رده على سؤال من متابع عبر حسابه في إنستغرام بشأن شعوره لعدم تواجده في الجزء الجديد من المسلسل: “الحمدلله ما ندمت”.

كما أضاف: “لو مثلت بقولون ما عنده إلا هزار”، في إشارة إلى شخصيته التي اشتهر بها من خلال “طاش ما طاش”.

وكان أعلن فهد الحيان اعتزاله التمثيل في يوم 28 ديسمبر 2014، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية. لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

المصدررصد وطن - تويتر - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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