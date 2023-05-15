وفاة الفنان السعودي فهد الحيان .. وهذا السبب

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وطن – توفي الفنان السعودي فهد الحيان نجم مسلسل “طاش ما طاش”، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز (52 عاماً) بسكتة قلبية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية ومغردون.

وسارع المغرّدون إلى نعي الفنان السعودي فهد الحيان، داعين له بالرحمة والمغفرة.

و رحل "هزار " 💔 انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان السعودي#فهد_الحيان

خالص العزاء لاسرته الكريمه وجمهوره 🙏🏻

لا تنسونا بدعائكم pic.twitter.com/2Q8js52t0X — هنوف بنت فلاح🐪 (@Hanoufalassmi) May 15, 2023

وكتب المغرّد عبدالرحمن الرفدان في نعي فهد الحيان: “الخبر صدمني وأفجعني، كيف بأهله ومحبيه.. فنان ياما اسعدنا وضحكنا سنين عسى الله يجعله من السعيدين بالآخره.. الله يربط على قلوب عائلته وأحبابه .. لاحول ولا قوة الا بالله”.

وفاة الفنان #فهد_الحيان رحمه الله وغفر له؛

الخبر صدمني وأفجعني، كيف بأهله ومحبيه..

فنان ياما اسعدنا وضحكنا سنين عسى الله يجعله من السعيدين بالآخره..

الله يربط على قلوب عائلته وأحبابه .. لاحول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/VwEW12GsBW — عبدالرحمن الرفدان (@Ab_Rfdan) May 15, 2023

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بينما غرّد صالح الشحي: “خبر حزين جداً ، وفاة الممثل فهد الحيان ، هذا الرجل اسعدنا ببساطته وبفنه الجميل وزرع الإبتسامه في أغلب المنازل الخليجيه والعربية ، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة ، وداعاً هزار “.

خبر حزين جداً ، وفاة الممثل فهد الحيان ، هذا الرجل اسعدنا ببساطته وبفنه الجميل وزرع الإبتسامه في أغلب المنازل الخليجيه والعربية ، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة ، وداعاً هزار 💔 #فهد_الحيان pic.twitter.com/ivC34Er9T8 — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) May 15, 2023

كما شارك مغرد آخر مقطعاً للفنان الراحل بمسلسل “طاش ما طاش”، وقال: رحل واحد من اعظم الشخصيات الكوميديه. هزار دخل كل بيت سعودي واسعدنا تبقى في قلوبنا”.

رحل واحد من اعظم الشخصيات الكوميديه هزار دخل كل بيت سعودي واسعدنا تبقى في قلوبنا رحم الله الفنان #فهد_الحيان واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/HDYer7RQiH — مجيد (@iMjeeedov) May 15, 2023

في حين غرّد آخر: “ورحلَ الفنان الجميل صاحب القلب والذّكر الطيّب الذي أضحَكنا كثيرًا على مدار سنوات. اللهم اجعله من الضاحكين المُستبشرين في جناتك جنات النعيم”.

#فهد_الحيان | 𝟏𝟗𝟕𝟏 – 𝟐𝟎𝟐𝟑م

رحمك الله .. إلى جنّة الخُلد. ورحلَ الفنان الجميل

صاحب القلب والذّكر الطيّب

الذي أضحَكنا كثيرًا على مدار سنوات

اللهم اجعله من الضاحكين المُستبشرين

في جناتك جنات النعيم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/U4h1LpPWOg — عبدالله العصيمي | OSM (@iAOsaimi) May 15, 2023

فهد الحيان في طاش ما طاش

واستذكر الجمهور مسلسل “طيش عيال” الذي عرض في عام 2012، وقدم من خلاله فهد الحيان شخصيتَي “هزار ومصطفى”.

وكان العمل مقتبسا من “طاش ما طاش” وشارك في بطولته ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

كان الممثل السعودي فهد الحيان أكد أنه لم يندم لعدم مشاركته في مسلسل “طاش ما طاش 19” الذي عاد بعد سنوات من التوقف في دراما رمضان 2023 تحت عنوان “العودة”.بحسب “فوشيا”

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وقال حيان في رده على سؤال من متابع عبر حسابه في إنستغرام بشأن شعوره لعدم تواجده في الجزء الجديد من المسلسل: “الحمدلله ما ندمت”.

كما أضاف: “لو مثلت بقولون ما عنده إلا هزار”، في إشارة إلى شخصيته التي اشتهر بها من خلال “طاش ما طاش”.

الممثل فهد الحيان في بثه اليوم: "الحمدلله اني رفضت لان لو مثّلت بيقولون ماعنده الا هزار" pic.twitter.com/l880sT1dxI — Golden Dose (@GoldenDose) March 23, 2023

وكان أعلن فهد الحيان اعتزاله التمثيل في يوم 28 ديسمبر 2014، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية. لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.