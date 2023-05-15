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من هو سنان أوغان؟.. “رجل الحسم” يضع شروطه وصدمة لـ كليجدار أوغلو

يتنافس في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية المرشحين رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو، والفائز بينهما هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون اشتراط تخطي عتبة 50%

كتب فهمي الورغمي
سنان أوغان watanserb.com
سنان أوغان
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وطن- رغم حصوله على 5.2 % من أصوات الناخبين الأتراك في الانتخابات الرئاسية المقامة، أمس الأحد 14 مايو/أيار، أصبح المرشح الرئاسي “سنان أوغان” الورقة الرابحة في المشهد الانتخابي التركي بعد تأكد مرور المرشحين – رجب طيب أردوغان و كمال كليجدار أوغلو – إلى جولة إعادة في الـ 28 من الشهر الجاري.

سنان أوغان يلعب دورا حاسما في اختيار رئيس تركيا

سنان أوغان هو سياسي وباحث استراتيجي تركي من أصول أذربيجانية، ومرشح تحالف الأجداد للانتخابات الرئاسية التركية 2023. ولد في مدينة أيدر عام 1967، وتخرج من جامعة مرمرة في إسطنبول. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة لتميزه في العمل البحثي.

المرشح الرئاسي سنان أوغان
المرشح الرئاسي سنان أوغان

انضم إلى حزب الحركة القومية التركي عام 2006، وانتخب نائبا عن محافظة أيدر عام 2011. شغل منصب عضو لجنة الدستور البرلمانية ولجنة الشؤون الخارجية.

ترشح لرئاسة حزبه عام 2015، لكنه طُرد منه بسبب مواقفه المعارضة للنظام الرئاسي وسياسة الهجرة واللجوء. قبل أن يعود إلى الحزب بقرار قضائي.

ثم طُرد مرة أخرى عام 2017 بعد أن دعا للتصويت بلا في استفتاء التعديل الدستوري. ومجدداً يرفض سنان أوغان الخروج عن حزبه ويبقى في صفوفه.

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المرشح الرئاسي سنان أوغان
المرشح الرئاسي سنان أوغان

ترشح أوغان للانتخابات الرئاسية 2023 عن تحالف الأجداد، المكون من أربعة أحزاب قومية. جمع قرابة 108 آلاف توقيع لأهليته للتنافس في سباق الرئاسة.

يُعد أصغر المرشحين للرئاسة التركية، وأضعفهم صوتا. وسعى في حملته الانتخابية إلى جذب المواطنين الغاضبين من سياسات حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي.

لكنه في المقابل، يرفض التعاون مع أي حزب يدعم حزب العمال الكردستاني (بعضهم يشكلون تحالف الطاولة السداسية). كما يطالب بإلغاء النظام الرئاسي وإعادة المهاجرين إلى بلادهم، خاصة السوريين.

سنان أوغان “صانع الملوك” المُنتظر في تركيا

ستشهد تركيا، يوم الأحد 28 مايو/أيار القادم، جولة الإعادة -الحاسمة- للانتخابات الرئاسية التركية والتي سيُحدد خلالها عشرات الملايين من الناخبين الأتراك رئيسهم المستقبلي في الخمس سنوات القادمة.

وانحصرت المنافسة حاليا بحكم النتائج، بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأبرز كمال كليجدار أوغلو.

وبحصول أردوغان في الجولة الأولى على مجموع 49.51 %، و كليجدار أوغلو على 44.88 % من أصوات الناخبين الأتراك، تبين أن النسبة التي تحصل عليها المرشح الثالث وهي 5.2 % -سنان أوغان- ستكون حاسمة في جولة الإعادة.

ويرى مراقبون للشأن السياسي التركي، أن أصوات ناخبي “تحالف الأجداد” – الذي رشح سنان أوغان في الجولة الأولى – ستؤدي دورًا حاسمًا في جولة الإعادة، لكن من الصعب التنبؤ بمن ستذهب إليه. ويعتمد وفق ذلك على المفاوضات التي سيجريها هذا التحالف بقيادة أوغان مع المرشحَين الباقيين في السباق الرئاسي- أردوغان و كليجدار أوغلو.

جدير بالذكر أنه قُبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم، الاثنين، أعرب أوغان عن إمكانية دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بشرط عدم تقديم أي تنازلات للطرف الكردي.

وأكد في تصريحات صحفية أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين هي أهم نقاطه للتفاوض لدعم أردوغان أو كليجدار أوغلو، موضحًا أن تحالف المعارضة لم يكن قادرًا على إقناع الناخبين بإمكانية حلّ مشكلات البلاد.

وأدلى سنان أوغان بتصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية قال خلالها إنه “لن يدعم كليجدار أوغلو بجولة الإعادة في الانتخابات التركية إلا إذا طُرد “حزب الشعوب الديمقراطي” ذو القاعدة الكردية من النظام السياسي”.

وهذا، حسب مراقبين، أسوأ توقعات يمكن أن يسمعها تحالف كليجدار أوغلو، لأنه يعني إما خسارته القوميين الأتراك أو القوميين الأكراد.

ويشار هنا أن جولة الإعادة ستجري بين المرشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة، دون اشتراط تخطي عتبة 50%.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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