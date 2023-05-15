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كمال كليجدار أوغلو منفعلا ويقسم بالله على هذا الأمر (فيديو)

لم ينجح رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، من تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة وذهب لجولة الإعادة

كتب خالد الأحمد
كمال كليجدار أوغلو watanserb.com
كمال كليجدار أوغلو
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وطن- قال المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، “كمال كليجدار أوغلو” إنه سيواصل قتاله من أجل الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية التركية، حتى آخر نفس مؤملاً أن يكون الحسم لصالحه في جولة الإعادة.

وأضاف “أوغلو” في مقطع فيديو نشرته وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بنبرة تحد: “أنا هنا والله سأكافح حتى آخر رمق.. أنا هنا”. ثم ضرب بيده على الطاولة أمامه.

كمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو

جولة إعادة بين أردوغان وأوغلو

ولم ينجح مرشحا الرئاسة التركية البارزان، رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، من تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة.

وستجري جولة ثانية من الانتخابات في 28 من هذا الشهر، بحسب ما ذكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية.

النتائج الأولية أظهرت حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

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أردوغان وأوغلو
أردوغان وأوغلو

أوغان.. مَن سيدعم؟

أما سنان أوغان المرشح الرئاسي عن تحالف “الأجداد” الذي حصل على نسبة تصويت تتخطى الـ5%، فقد أعرب عن إمكانية دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بشرط عدم تقديم أي تنازلات للطرف الكردي.

وأكد في تصريحات صحفية أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين هي أهم نقاطه للتفاوض لدعم أردوغان أو كليجدار أوغلو، موضحًا أن تحالف المعارضة لم يكن قادرًا على إقناع الناخبين بإمكانية حل مشكلات البلاد.

وتعد هذه من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام. وانتهت عملية التصويت في الانتخابات أمس عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش)، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاءً بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفًا و98 ناخبًا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، وانتهى التصويت هناك في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وفي الانتخابات الحالية حُق لـ60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا التصويت، بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب يشكلون البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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