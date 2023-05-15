كمال كليجدار أوغلو منفعلا ويقسم بالله على هذا الأمر (فيديو)

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وطن- قال المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، “كمال كليجدار أوغلو” إنه سيواصل قتاله من أجل الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية التركية، حتى آخر نفس مؤملاً أن يكون الحسم لصالحه في جولة الإعادة.

وأضاف “أوغلو” في مقطع فيديو نشرته وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بنبرة تحد: “أنا هنا والله سأكافح حتى آخر رمق.. أنا هنا”. ثم ضرب بيده على الطاولة أمامه.

بعد جولة انتخابية ثانية.. مرشح المعارضة التركي كمال كليتشدار #أوغلو يؤكد مواصلة قتاله من أجل الرئاسة: سأكافح حتى آخر رمق#تركيا #الحدث pic.twitter.com/CAYirn2z5o — ا لـحـدث (@AlHadath) May 15, 2023

جولة إعادة بين أردوغان وأوغلو

ولم ينجح مرشحا الرئاسة التركية البارزان، رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، من تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة.

وستجري جولة ثانية من الانتخابات في 28 من هذا الشهر، بحسب ما ذكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية.

النتائج الأولية أظهرت حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

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أوغان.. مَن سيدعم؟

أما سنان أوغان المرشح الرئاسي عن تحالف “الأجداد” الذي حصل على نسبة تصويت تتخطى الـ5%، فقد أعرب عن إمكانية دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بشرط عدم تقديم أي تنازلات للطرف الكردي.

وأكد في تصريحات صحفية أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين هي أهم نقاطه للتفاوض لدعم أردوغان أو كليجدار أوغلو، موضحًا أن تحالف المعارضة لم يكن قادرًا على إقناع الناخبين بإمكانية حل مشكلات البلاد.

وتعد هذه من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام. وانتهت عملية التصويت في الانتخابات أمس عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش)، لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاءً بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفًا و98 ناخبًا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، وانتهى التصويت هناك في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وفي الانتخابات الحالية حُق لـ60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا التصويت، بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد، إضافة إلى 600 نائب يشكلون البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.