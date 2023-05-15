النتيجة الرسمية للانتخابات التركية.. أردوغان يخوض جولة إعادة لأول مرة

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وطن- حسمت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل، لتعلن عن جولة ثانية من انتخابات تركيا، يوم 28 مايو الجاري، بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الذي تفوق عليه أردوغان بمليوني صوت في الجولة الأولى.

جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا

وقالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، إن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، أعلن رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، أشار فيه إلى فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد.

وقال ينار: “لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 مايو/ أيار”.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة فيما، سجلت 52.69 بالمئة في الخارج.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

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ويشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخها تتجه تركيا نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في أعقاب جولة أولى متنازع عليها.

وتحمل هذه الانتخابات أهمية قصوى، فهي تأتي مع اتمام أردوغان عامه العشرين في السلطة، وسط تضخم اقتصادي ونزاع حول السياسية الخارجية لأنقرة، وإثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

النسب التي حصل عليها أرودوغان ومنافسيه

وقال “ينار” إنه اعتبارا من الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي “تم فتح 100 في المئة من الصناديق، وحصل (مرشح تحالف الحزب الحاكم (الجمهور)، رجب طيب) إردوغان على 49.51٪ من الأصوات”.

بينما حصل منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية.

وأوضح أنه “ستجرى جولة الإعادة للانتخابات بين إردوغان وكليتشدار أوغلو يوم 28 مايو الحالي”.

وتم الإعلان رسميا عن انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية بسبب عدم تحقيق أي مرشح نسبة 50% زائد 1، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وانتهت عمليات الفرز، الاثنين، بعد إجراء الانتخابات، الأحد، ونشرت “الهيئة” بيانا مع ساعات الصباح الأولى، معلنة أنها فرزت 99.27 في المئة من الأصوات، وأن إردوغان، حصل على نسبة 49.37 في المئة من الأصوات.

فيما حصل أوغلو، على 44.95 في المئة، وحافظ سنان أوغان على 5.2 في المئة من مجموع أصوات الناخبين.

الانتخابات البرلمانية في تركيا

أما على صعيد انتخابات البرلمان، فتظهر النتائج على الطرف الآخر أن التحالف الحاكم حافظ على الأغلبية.

ودخلت أحزاب متحالفة مع “العدالة والتنمية” لأول مرة، وظهر أبرزها، المتمثل في “حزب الحركة القومية”، كلاعب جديد.

وتشير نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، التي أجريت مع الاقتراع الرئاسي، إلى تقدم تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى بنسبة 49.37% بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.

في حين حصل تحالف الشعب المعارض بقيادة كمال كليجدار أوغلو على 35.12% من أصوات الناخبين.

وحصل تحالف العمل والحرية على 10.53%، وجاء تحالف الأجداد في المرتبة الرابعة بعد حصوله على نسبة 2.45%.