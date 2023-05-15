السومة يحسم أمره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

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وطن- حسم النجم السوري عمر السومة 32 عاماً، أمره بشأن العودة إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي هذا الصيف، بعد انتهاء فترة إعارته مع العربي القطري.

وعلق السومة على عودته إلى صفوف أهلي جدة السعودي، قائلاً: ” لديّ عقد مع نادي الأهلي ولا يزال سارياً لمدة سنة، وأنا أحترم عقدي. وسأعود إلى نادي الأهلي”. لكن النادي السعودي قرر بيعه في حال حصوله على عرض أعلى.

عودة السومة إلى أهلي جدة السعودي

كما وانضم السومة إلى صفوف نادي العربي على سبيل الإعارة لموسم وحيد، قادماً من أهلي جدة السعودي. بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية الصيف الماضي.

ونجح السومة في التألق مع نادي العربي القطري على مستوى البطولات المحلية، حيث توج معه بكأس أمير دولة قطر الغائب عن خزائن النادي لنحو 30 عاماً، إلى جانب الوصول مع الفريق إلى وصافة ترتيب الدوري القطري خلف الدحيل المتوج به هذا الموسم.

السومة ثاني هدافين الدوري القطري 2023

واعتلى السوري السومة ثاني جدول ترتيب هدافين الدوري القطري (دوري نجوم قطر). برصيد 19 هدفاً، كما وبفارق 3 أهداف عن المتصدر النجم الكيني مايكل أولونغا لاعب نادي الدحيل.

خاص للكاس: #الأهلي السعودي قرر عدم عودة اللاعب السوري عمر #السومة لصفوفه وينتظر أعلى عرض مالي للموافقة على بيعه pic.twitter.com/zpQXNJJmq2 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 14, 2023

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كما ورفع النجم السوري رصيده من الأهداف خلال مشواره الكروي. مع الأندية في الدوريات العربية إلى 302 هدفاً، لينفرد في صدارة هدافين القارة الآسيوية، متخطياً بذلك رقم لاعب النصر السعودي ماجد عبد الله الذي سجل 301 هدفاً.

وينتهي عقد السوري السومة مع نادي أهلي جدة السعودي، الذي عاد إلى دوري الأضواء من جديد تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني، عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، في صيف عام 2024.