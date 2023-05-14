الإثنين, مايو 15, 2023
الرئيسيةرياضةلاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح...
رياضة

لاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح (شاهد)

هالاند سجل هدفا في ثلاثية مانشستر سيتي في مرمى إيفرتون وكسر رقما قياسيا سُجل باسم محمد صلاح

كتب خالد السعدي
سلاح هالاند في ابعاد المدافعين watanserb.com
مهاجم مانشتسر سيتي إيرلينج هالاند والمدافع الكولومبي ياري مينا نجم فريق إيفرتون
- Advertisement -

وطن – يبدو أن إطلاق الريح أصبح سلاحا معتادا لدى مهاجم مانشتسر سيتي إيرلينج هالاند، في محاولة للتخلص من المدافعين وإبعادهم عن طريقه ليواصل الفتك بمرمى المنافسين.

ففي الساعات الماضية، انتشرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورٌ تُظهر هالاند، وهو يطلق الريح أمام المدافع الكولومبي ياري مينا نجم فريق إيفرتون.

وظهر ياري مينا لاعب إيفرتون، وهو يضع أصابعه على أنفه بعد أن استنشق رائحة غريبة.

وأقدم هالاند على فعل ذلك، لتشتيت مدافعي الفريق الإنجليزي خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد أمام إيفرتون من بطولة الدوري الإنجليزي.

واقعة مماثلة

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان واقعة مماثلة قبل أسابيع، وذلك عندما التُقط مقطع فيديو للاعب الألماني ليون جوريتسكا نجم وسط نادي بايرن ميونخ وهو ممتعض من إطلاق هالاند للريح خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

- Advertisement -

وظهر في الفيديو، جوريتسكا وهو يمسك أنفه بعد إشارة هالاند إلى بطنه أثناء موقف دفاعي لبايرن ميونخ.

ونُسب إلى اللاعب الألماني تصريح قال فيه: “هالاند لا يحترم المنافسين أو كرة القدم، لقد كان يطلق الريح في كل مرة نقترب منه، لقد قام بذلك أكثر من مرة”.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقق من دقة التصريح، لا سيما أن جوريتسكا لم يدل بأي حديث صحفي في تلك الفترة، لكن اللقطات المصورة التي تم التقاطها رجحت حدوث الواقعة.

هالاند يحطم رقم محمد صلاح

وكان هالاند قد سجل هدفا في ثلاثية مانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي جعلت لقب الدوري الإنجليزي أقرب ما يكون لكتيبة الإسباني بيب جواديولا.

وبهذا الهدف، تمكن هالاند من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، كان مسجلا باسم الدولي المصري نجم ليفربول محمد صلاح.

وأصبح رصيد هالاند 36 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

هدف هالاند في مرمى إيفرتون جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي والموعد في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

رياض محرز خارج الخدمة بدوري الأبطال لهذا السبب

حياتنا

4 سيارات فاخرة يمتلكها هالاند .. تعرّفوا على أسعارها (صور)

رياضة

هدف دي بروين صحيح أم لا ؟! .. الخبير التحكيمي جمال الشريف يُجيب على ذلك

رياضة

لا غالب ولا مغلوب بين قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال (فيديو)

رياضة

أول الراحلين عن صفوف ليفربول هذا الصيف

رياضة

نجم مانشستر سيتي يتوعد ريال مدريد بالثأر في دوري الأبطال

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

أرسنال يُطارد السيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

هالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)

حياتنا

محمد صلاح يروج لقميص ليفربول الجديد بإطلالة ممثلي الأفلام الإباحية في السبعينات (شاهد)

رياضة

هالاند ينفرد وحيداً في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السومة يحسم أمره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها ببطن مكشوف وبلا حمالة صدر (شاهد)

موعد مباراة ميلان والإنتر والتشكيلة في نصف نهائي دوري الأبطال

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

المونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من تدهوره!

كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

بعد غياب ل4 سنوات.. برشلونة يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة ال27 في تاريخه (فيديو)

زواج إيلون ماسك من روبوت ظهر يحتضها ويراقصها .. ما قصة الصور “المثيرة”!؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC