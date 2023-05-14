لاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح (شاهد)

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وطن – يبدو أن إطلاق الريح أصبح سلاحا معتادا لدى مهاجم مانشتسر سيتي إيرلينج هالاند، في محاولة للتخلص من المدافعين وإبعادهم عن طريقه ليواصل الفتك بمرمى المنافسين.

ففي الساعات الماضية، انتشرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورٌ تُظهر هالاند، وهو يطلق الريح أمام المدافع الكولومبي ياري مينا نجم فريق إيفرتون.

وظهر ياري مينا لاعب إيفرتون، وهو يضع أصابعه على أنفه بعد أن استنشق رائحة غريبة.

🟡يُطلق الريح .. المدافع الكولومبي #ياري_مينا آخر ضحايا سلاح إيرلينج هالاند الفتاك 🤢😅 🟡 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، تُظهر اللاعب النرويجي، إيرلينغ #هالاند، وهو يقوم بإطلاق الريح أمام المدافع الكولومبي ياري مينا نجم فريق إيفرتون.#أخبار_الآن pic.twitter.com/iTi165saLd — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) May 14, 2023

وأقدم هالاند على فعل ذلك، لتشتيت مدافعي الفريق الإنجليزي خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد أمام إيفرتون من بطولة الدوري الإنجليزي.

واقعة مماثلة

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان واقعة مماثلة قبل أسابيع، وذلك عندما التُقط مقطع فيديو للاعب الألماني ليون جوريتسكا نجم وسط نادي بايرن ميونخ وهو ممتعض من إطلاق هالاند للريح خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

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وظهر في الفيديو، جوريتسكا وهو يمسك أنفه بعد إشارة هالاند إلى بطنه أثناء موقف دفاعي لبايرن ميونخ.

ونُسب إلى اللاعب الألماني تصريح قال فيه: “هالاند لا يحترم المنافسين أو كرة القدم، لقد كان يطلق الريح في كل مرة نقترب منه، لقد قام بذلك أكثر من مرة”.

🚨 É FAKE que Leon Goretzka tenha dito que "Haaland não tem respeito pelo adversário ou pelo futebol. Ele peidava toda vez que nos aproximávamos dele. Ele fez isso mais de uma vez". ❌️ O vídeo, entretanto, mostra que o incidente de fato aconteceu… 🤢https://t.co/Mh55m2F2B0 — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇩🇪🇧🇷 (@BundesInsider) April 29, 2023

وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقق من دقة التصريح، لا سيما أن جوريتسكا لم يدل بأي حديث صحفي في تلك الفترة، لكن اللقطات المصورة التي تم التقاطها رجحت حدوث الواقعة.

هالاند يحطم رقم محمد صلاح

وكان هالاند قد سجل هدفا في ثلاثية مانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي جعلت لقب الدوري الإنجليزي أقرب ما يكون لكتيبة الإسباني بيب جواديولا.

وبهذا الهدف، تمكن هالاند من تحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، كان مسجلا باسم الدولي المصري نجم ليفربول محمد صلاح.

وأصبح رصيد هالاند 36 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

هدف هالاند في مرمى إيفرتون جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.