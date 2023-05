كامالا هاريس نائبة بايدن في حالة سُكر وفضيحة على الهواء (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثّقت كاميرات الصحفيين قبل أيام مشهدًا غريبًا ومُحرجًا عندما بدأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في التصرف بغرابة بينما كانت تلقي خطابًا عامًا في البيت الأبيض.

وقد ظهرت كامالا هاريس وهي تضحك بشكل مفرط وغير مناسب على بعض الأسئلة التي طرحها الصحفيون عليها، وكأنها تحاول إخفاء عدم إطلاعها أو انزعاجها بطريقة غير مستساغة وغير مفهومة.

وقامت هاريس ببعض الحركات العصبية مثل لمس شعرها وتحريك رأسها بسرعة، مما أثار تساؤلات حول صحتها النفسية والجسدية، حتى أن البعض ذهب للتشكيك في تعاطيها أي مواد كحولية من عدمها.

🚨VP Kamala Harris is drunk or on some heavy sedatives.

Wow 😂 pic.twitter.com/iYPHvxB68F

— Joshua Reid (@realjoshuareid) May 11, 2023