الأحد, مايو 14, 2023
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كامالا هاريس نائبة بايدن في حالة سُكر وفضيحة على الهواء (فيديو)

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، تصرفت بطريقة غريبة وغير مفهومة وكأنها كانت في حالة سُكر أو تحت تأثير مادة ما

كتب فهمي الورغمي
كامالا هاريس نائبة بايدن watanserb.com
كامالا هاريس نائبة بايدن
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وطن- وثّقت كاميرات الصحفيين قبل أيام مشهدًا غريبًا ومُحرجًا عندما بدأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في التصرف بغرابة بينما كانت تلقي خطابًا عامًا في البيت الأبيض.

وقد ظهرت كامالا هاريس وهي تضحك بشكل مفرط وغير مناسب على بعض الأسئلة التي طرحها الصحفيون عليها، وكأنها تحاول إخفاء عدم إطلاعها أو انزعاجها بطريقة غير مستساغة وغير مفهومة.

موقف مُحرج لـ “كامالا هاريس” في البيت الأبيض

وقامت هاريس ببعض الحركات العصبية مثل لمس شعرها وتحريك رأسها بسرعة، مما أثار تساؤلات حول صحتها النفسية والجسدية، حتى أن البعض ذهب للتشكيك في تعاطيها أي مواد كحولية من عدمها.

وعبر لقطات واضحة، وثقت عشرات الكاميرات من داخل البيت الأبيض، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة دفعت الصحفيين للاعتقاد بأنها مخمورة.

وقالت هاريس في الفيديو، وهي تنفجر من الضحك: “عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب… لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟”.

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حقيقة تعاطي كامالا هاريس للمواد الكحولية

أثار الأداء السيء لنائبة الرئيس جو بايدن، كامالا هاريس، انتقادات حادة من قبل المعارضة والإعلام، الذين اتهموها بعدم الجدية والكفاءة في مواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.

وقد طالب بعضهم باستقالتها أو عزلها من منصبها، في حين دافع آخرون عنها بأنها تعاني من ضغط شديد أو أنها تمر بفترة صعبة في حياتها الشخصية.

وبعد مشاهدة هذا الفيديو، أكدت تعليقات كثيرة، أنه لا يسع المرء إلا أن يفكر فيما إذا كانت نائبة الرئيسة كامالا هاريس مناسبة بالفعل للمنصب التي تتقلده منذ سنتين تقريبا، وخاصة العمل على المبادرات الأساسية مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويشار هنا أن الحكومة الأمريكية، كانت قد أعلنت على لسان الرئيس جو بايدن بنفسه أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ستكون هي الشخص الذي يشرف على جميع الأمور المتعلقة بالتشريعات والتحديثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض.

لكن، بالحكم على الطريقة التي تصرفت بها هاريس في مقطع الفيديو المتداول، تساءل كثيرون: هل يجب أن نكون واثقين أو قلقين من أن كامالا هاريس هي التي ستنظم عالم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

حقيقة تعاطي كامالا هاريس للمواد الكحولية
حقيقة تعاطي كامالا هاريس للمواد الكحولية

البيت الأبيض يعمل على إنتاج “ذكاء اصطناعي مسؤول”

كشف البيت الأبيض الأميركي، الخميس 04 مايو/أيار الجاري، عن استثمار بقيمة 140 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية “إن إيه آي آر” (NAIR) لإطلاق 7 معاهد وطنية جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي للمنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى 25 منشأة على مستوى البلاد.

وأفاد بيان صحفي يُسلط الضوء على التمويل الجديد “اليوم، تعلن إدارة (الرئيس جو) بايدن عن إجراءات جديدة من شأنها تعزيز الابتكار الأميركي المسؤول في الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الناس وسلامتهم”، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وتابع “تهدف هذه الخطوات لضمان تحسين التكنولوجيا لحياة الشعب الأميركي، وفتح آفاق جديدة في جهود الحكومة الفدرالية المستمرة لتعزيز نهج متماسك وشامل للمخاطر والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي”.

كما أعلن البيان عن لقاء كامالا هاريس -نائبة الرئيس- وكبار المسؤولين الإداريين (في الحكومة والبيت الأبيض) مع الرؤساء التنفيذيين لـ 4 شركات رائدة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وهي “ألفابت” (Alphabet) و”أنثروبيك” (Anthropic) و”مايكروسوفت” (Microsoft) و”أوبن إيه آي” (OpenAI).

وكان الهدف من الاجتماعات بحسب البيان هو “التأكيد على مسؤولية هذه الشركات وعلى أهمية دفع الابتكار الأخلاقي المسؤول والجدير بالثقة، مع ضمانات تخفف من المخاطر والأضرار المحتملة على الأفراد والمجتمع”.

تقنية قوية للغاية

في سياق متصل، أوضح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، نقلاً عن “نيويورك تايمز” أن “هذه تقنية قوية للغاية، وأعتقد أنه بالنسبة للعاملين الفدراليين على وجه الخصوص، فإنها فرصة لإظهار كيف يمكن أن تكون خدمة الجمهور مكانًا للقيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية”.

وتابع ذات المسؤول حديثه قائلا: “ستتطلب الآثار الواسعة لهذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سلوكًا مسؤولاً من جميع الأطراف. من الواضح أنه ستكون هناك أشياء نقوم بها وسنواصل القيام بها في الحكومة، لكننا نعتقد أن هذه الشركات لديها مسؤولية مهمة”.

المصدرتويتر، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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