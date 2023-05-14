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صافي ثروة العائلة المالكة البريطانية .. ما مدى ثرائهم وكيف يجمعون أموالهم!؟

تختلف الثروة الصافية لأفراد العائلة المالكة على نطاق واسع، لكنهم جميعًا يساهمون في المجتمع بطرقهم الفريدة

كتب أنس السالم
صافي ثروة العائلة المالكة watanserb.com
العائلة المالكة البريطانية
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وطن – بعد تولي الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، العرش، يشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن معرفة صافي ثروة العائلة المالكة البريطانية.

صافي ثروة العائلة المالكة البريطانية

وفقًا لـ GOBankingRates ، تبلغ ثروة الأميرة بياتريس (ابنة الأمير آندرو) مليون دولار.

ثروة الأميرة بياتريس (ابنة الأمير آندرو) مليون دولار
ثروة الأميرة بياتريس (ابنة الأمير آندرو) مليون دولار

عملت الأميرة بياتريس بدوام كامل في مجال الأعمال وتساهم بجزء كبير من وقتها وجهودها لأسباب مختلفة.

بينما تقدر ثروة كاميلا باركر بولز بـ 5 ملايين دولار، إذ تقضي معظم وقتها في القيام بأعمال خيرية.

تقدر ثروة كاميلا باركر بولز بـ 5 ملايين دولار
الملكة كاميلا باركر

في حين أن عائلة كيت ميدلتون تقدر ثروتهم بـ 50 مليون دولار بفضل شركة Party Pieces التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات، في الولايات المتحدة، وتأسست على يد والدة كيت في عام 1987.

دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون
دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون

كانت ثروة الأمير فيليب 30 مليون دولار وقت وفاته، وتقدر ثروة الأمير هاري وميغان ماركل بـ 60 مليون دولار. يقال إن الأمير ويليام تبلغ ثروته 100 مليون دولار.

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تقاعد الأمير هاري من الجيش البريطاني في عام 2015 وتبلغ ثروته الآن 60 مليون دولار، بفضل الصفقات المربحة التي وقعها هو وميغان ماركل.

امام الأمير ويليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا، وقد ورث محفظة تشارلز العقارية التي تبلغ قيمتها مليار دولار عند وفاة جدته.

وتختلف الثروة الصافية لأفراد العائلة المالكة على نطاق واسع، لكنهم جميعًا يساهمون في المجتمع بطرقهم الفريدة.بحسب ما جاء في “ماركا marca” الإسبانية

في 6 مايو/آيار أقيم حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز ثالث، خلفاً لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية (1926-2022)، في وستمنستر آبي، وبهذا يكون الملك الأربعين الذي يتوّج هناك منذ عام 1066.

تتويج الملك تشارلز الثالث
تتويج الملك تشارلز الثالث
المصدرmarca - GOBankingRates - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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