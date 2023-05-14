صاروخ خرج بالخطأ من غزة يثير الرعب في إسرائيل والاحتلال يرد

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وطن- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من غزة، اليوم الأحد، على جنوب الأراضي المحتلة مما أثار حالة من الرعب والهلع في أوساط الإسرائيليين.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة بوساطة مصرية.

صاروخ جديد من غزة يسقط في جنوب إسرائيل

وقال جيش الاحتلال إن الصاروخ دفع لإطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل لكنه سقط في منطقة مفتوحة.

عاجل| مصادر صحفية: "مصدر بالغرفة المشتركة يقول للجزيرة إن انطلاق الصاروخ الأخير نحو المستوطنات ناتج عن خلل فني، ومدفعية الاحتلال ترد بقصف نقطة رصد قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة". — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2023

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن دوي صفارات الإنذار، وسماع أصوات الانفجارات في كل من لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم ونتيف هعسرا.

وأعلن عن وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة الجهاد في قطاع غزة، بعد اشتباك استمر 5 أيام وأسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا ومقتل شخصين في إسرائيل.

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وأطلق مقاومون فلسطينيون صاروخاً على جنوب إسرائيل بعد ظهر الأحد. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الإطلاق نجم عن خطأ فني حيث كان مسلحون يحاولون تعطيل الصاروخ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بجنوب إسرائيل. كما أعلن أنه وجه ضربات على موقعين لحماس في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: “رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، قصفت دبابات الجيش مؤخراً موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة“.

اتفاق وقف إطلاق النار

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 850 صاروخا، جرى إطلاقها من غزة على مدى الأربعة أيام الماضية، اعترضت منظومة القبة الحديدية معظمها في مناطق مفتوحة.

وكانت مصر أعلنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.