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صاروخ خرج بالخطأ من غزة يثير الرعب في إسرائيل والاحتلال يرد

اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل دخل حيز التنفيذ مستء أمس

كتب خالد الأحمد
صاروخ خرج بالخطأ من غزة watanserb.com
صاروخ خرج بالخطأ من غزة
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وطن- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من غزة، اليوم الأحد، على جنوب الأراضي المحتلة مما أثار حالة من الرعب والهلع في أوساط الإسرائيليين.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة بوساطة مصرية.

صاروخ جديد من غزة يسقط في جنوب إسرائيل

وقال جيش الاحتلال إن الصاروخ دفع لإطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل لكنه سقط في منطقة مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن دوي صفارات الإنذار، وسماع أصوات الانفجارات في كل من لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم ونتيف هعسرا.

وأعلن عن وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة الجهاد في قطاع غزة، بعد اشتباك استمر 5 أيام وأسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا ومقتل شخصين في إسرائيل.

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وأطلق مقاومون فلسطينيون صاروخاً على جنوب إسرائيل بعد ظهر الأحد. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الإطلاق نجم عن خطأ فني حيث كان مسلحون يحاولون تعطيل الصاروخ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بجنوب إسرائيل. كما أعلن أنه وجه ضربات على موقعين لحماس في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: “رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، قصفت دبابات الجيش مؤخراً موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة“.

صاروخ جديد من غزة يسقط في جنوب إسرائيل
صاروخ جديد من غزة يسقط في جنوب إسرائيل

اتفاق وقف إطلاق النار

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 850 صاروخا، جرى إطلاقها من غزة على مدى الأربعة أيام الماضية، اعترضت منظومة القبة الحديدية معظمها في مناطق مفتوحة.

وكانت مصر أعلنت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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