مواجهات عربية نارية مرتقبة نتائج قرعة كأس آسيا 2023 والتوقيت

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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، الخميس، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم في العاصمة القطرية (الدوحة)، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ووقع المنتخب العنابي القطري المستضيف للبطولة الآسيوية في بلاده وحامل اللقب السابق، في المجموعة الأولى القوية مع الصين وطاجكستان ولبنان.

مواجهات دور مجموعات كأس آسيا 2023

كما وأسفرت البطولة الآسيوية عن لقاء ناري مرتقب بين الإمارات وإيران في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023، برفقة فلسطين وهونغ كونغ في ذات المجموعة.

وسيلتقي منتخب الأخضر السعودي أمام نظيره العماني في المجموعة السادسة بدربي خليجي من العيار الثقيل في البطولة القارية الآسيوية، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.

#AsianCup2023 match schedule is finally out! ✅ Defending champions, 🇶🇦 Qatar will face 🇱🇧 Lebanon in the opening match at the 68,895-capacity Al Bayt Stadium! READ: https://t.co/uarGAvV1ea pic.twitter.com/7Dm3c8duwJ — #AsianCup2023 (@afcasiancup) May 11, 2023

كما وسيواجه المنتخب العراقي ( أسود الرافدين)، في مجموعة رابعة صعبة أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

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فيما سيواجه منتخب النشامى الأردني نظيره البحريني في المجموعة الخامسة، برفقة كوريا الجنوبية الذي قدم ظهر بأداء جيد في مونديال كأس العالم 2022 وماليزيا.

Ladies and gentlemen, the draw is done! ✅ The Groups are set! ✔️ Let the countdown to #AsianCup2023 begin! pic.twitter.com/UtgH8jgsfd — #AsianCup2023 (@afcasiancup) May 11, 2023

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

كما وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا، المقسمة إلى 6 مجموعات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يلي:

المجموعة (1)

الصين.

قطر (العنابي).

لبنان.

طاجكستان.

المجموعة (2)

سوريا.

أستراليا.

الهند.

أوزبكستان.

المجموعة (3)

الإمارات (الأبيض).

إيران.

فلسطين (الفدائي).

هونغ كونغ.

المجموعة (4)

العراق (أسود الرافدين).

فيتنام .

اليابان.

إندونيسيا .

المجموعة (5)

الأردن (النشامى).

كوريا الجنوبية.

البحرين.

ماليزيا.

المجموعة (6)

السعودية (الأخضر).

سلطنة عمان.

تايلاند.

قيرغستان.

موعد بطولة كأس آسيا 2023

وستنطلق مراسم بطولة كأس آسيا 2023، في ال12 من شهر يناير العام المقبل، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستختتم فعاليات البطولة الآسيوية في ال10 من شهر فبراير القادم.

وستقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، 7 من تلك الملاعب احتضنت مباريات النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2022 قطر.