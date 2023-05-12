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رياضة

مواجهات عربية نارية مرتقبة نتائج قرعة كأس آسيا 2023 والتوقيت

نتائج قرعة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
قرعة كأس آسيا 2023 watanserb.com
قرعة كأس آسيا 2023
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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، الخميس، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم في العاصمة القطرية (الدوحة)، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ووقع المنتخب العنابي القطري المستضيف للبطولة الآسيوية في بلاده وحامل اللقب السابق، في المجموعة الأولى القوية مع الصين وطاجكستان ولبنان.

مواجهات دور مجموعات كأس آسيا 2023

كما وأسفرت البطولة الآسيوية عن لقاء ناري مرتقب بين الإمارات وإيران في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023، برفقة فلسطين وهونغ كونغ في ذات المجموعة.

وسيلتقي منتخب الأخضر السعودي أمام نظيره العماني في المجموعة السادسة بدربي خليجي من العيار الثقيل في البطولة القارية الآسيوية، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.

كما وسيواجه المنتخب العراقي ( أسود الرافدين)، في مجموعة رابعة صعبة أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

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فيما سيواجه منتخب النشامى الأردني  نظيره البحريني في المجموعة الخامسة، برفقة كوريا الجنوبية الذي قدم ظهر بأداء جيد في مونديال كأس العالم 2022 وماليزيا.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

كما وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا، المقسمة إلى 6 مجموعات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يلي:

المجموعة (1)

الصين.

قطر (العنابي).

لبنان.

طاجكستان.

المجموعة (2)

سوريا.

أستراليا.

الهند.

أوزبكستان.

المجموعة (3)

الإمارات (الأبيض).

إيران.

فلسطين (الفدائي).

هونغ كونغ.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023
نتائج قرعة كأس آسيا 2023

المجموعة (4)

العراق (أسود الرافدين).

فيتنام .

اليابان.

إندونيسيا .

المجموعة (5)

الأردن (النشامى).

كوريا الجنوبية.

البحرين.

ماليزيا.

المجموعة (6)

السعودية (الأخضر).

سلطنة عمان.

تايلاند.

قيرغستان.

موعد بطولة كأس آسيا 2023

وستنطلق مراسم بطولة كأس آسيا 2023، في ال12 من شهر يناير العام المقبل، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستختتم فعاليات البطولة الآسيوية في ال10 من شهر فبراير القادم.

موعد بطولة كأس آسيا 2023
موعد بطولة كأس آسيا 2023

وستقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، 7 من تلك الملاعب احتضنت مباريات النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + الاتحاد الآسيوي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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