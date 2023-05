مواجهات عربية نارية مرتقبة نتائج قرعة كأس آسيا 2023 والتوقيت

- Advertisement -

وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، الخميس، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم في العاصمة القطرية (الدوحة)، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ووقع المنتخب العنابي القطري المستضيف للبطولة الآسيوية في بلاده وحامل اللقب السابق، في المجموعة الأولى القوية مع الصين وطاجكستان ولبنان.

كما وأسفرت البطولة الآسيوية عن لقاء ناري مرتقب بين الإمارات وإيران في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023، برفقة فلسطين وهونغ كونغ في ذات المجموعة.

وسيلتقي منتخب الأخضر السعودي أمام نظيره العماني في المجموعة السادسة بدربي خليجي من العيار الثقيل في البطولة القارية الآسيوية، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.

Defending champions, 🇶🇦 Qatar will face 🇱🇧 Lebanon in the opening match at the 68,895-capacity Al Bayt Stadium!

#AsianCup2023 match schedule is finally out! ✅

كما وسيواجه المنتخب العراقي ( أسود الرافدين)، في مجموعة رابعة صعبة أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

فيما سيواجه منتخب النشامى الأردني نظيره البحريني في المجموعة الخامسة، برفقة كوريا الجنوبية الذي قدم ظهر بأداء جيد في مونديال كأس العالم 2022 وماليزيا.

Ladies and gentlemen, the draw is done! ✅

The Groups are set! ✔️

Let the countdown to #AsianCup2023 begin! pic.twitter.com/UtgH8jgsfd

