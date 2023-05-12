الجمعة, مايو 12, 2023
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فيديو ملهم لتفاعل مواطني غزة على أسطح المنازل مع صواريخ المقاومة وهي تنهال على إسرائيل

أحد الصواريخ سقط على رحوفوت جنوبي تل أبيب ما يعتبر فشلا لمنظومة القبة الحديدية

كتب خالد السعدي
تفاعل مواطني قطاع غزة مع الصواريخ watanserb.com
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق 866 صواريخ من قطاع غزة
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه ملهم، يوثّق تفاعل مواطني قطاع غزة مع الصواريخ التي تطلقها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.

وأظهر مقطع الفيديو، تكبيرات وتهليلات مواطني قطاع غزة، مع التصفيق الحار تفاعلا من سكان غزة مع صواريخ المقاومة، ما يجدد التأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني داعم ومساند للمقاومة في تصديها لقوات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إطلاق 866 صواريخ من قطاع غزة اجتازت 672 منها الحدود باتجاه إسرائيل.

لقطات من اغتيال القيادي العسكري بحركة الجهاد أحمد أبو دقة

في الغضون، نشر جيش الاحتلال مشاهد جوية من مراقبة واغتيال القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أحمد أبو دقة بضربة جوية استهدفت منزله جنوبي قطاع غزة.

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وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت أبو دقة في قطاع غزة أمس الخميس، ليصبح خامس قيادي عسكري في المقاومة يغتاله الاحتلال خلال أيام، علما بأن سلطات الاحتلال سبق أن أعلنت أنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة على منطقة تل أبيب ومدن وبلدات أخرى، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، بمقتل إسرائيلي وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب، ما أسفر عن إصابة سبعة آخرين، وإلحاق دمار جزئي في المبنى.

وفي تطور جديد في الساعات القليلة الماضية، استأنفت المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية استهدفت – للمرة الأولى منذ التصعيد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على القطاع – القدس المحتلة.

وأطلقت فصائل المقاومة، صاروخين بعيدي المدى من شمال قطاع غزة، وبالتزامن دوت صفارات الإنذار في جبال القدس الغربية، وفي تجمع مستوطنات غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم، وفي مستوطنة بيتار عيليت غرب بيت لحم.

بدورها، كثفت قوات الاحتلال الغارات العنيفة على مناطق متعددة من قطاع غزة، وأظهرت لقطات تلفزيونية سحابات كثيفة من الدخان والأتربة وهي تغطي سماء القطاع.

جولة التصعيد الجديدة جاءت في أعقاب الحالة التي كانت متوقعة بأن يتم التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار، إلا أنّ الإذاعة الإسرائيلية تحدثت عن أن سلطات الاحتلال أبلغت الوسيط المصري بوقف محادثات التهدئة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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