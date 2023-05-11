الخميس, مايو 11, 2023
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حياتنا

وهم بصري يكشف شخصيتك في العلاقات.. هل رأيت المرأة أم الرجل أولا؟

يمكن أن يكشف البعض أيضًا عن سمات شخصيتك بينما يعرض البعض الآخر نوع الشخص الذي أنت عليه

كتب رفيف عبدالله
وهم بصري يكشف شخصيتك في العلاقات.. هل رأيت المرأة أم الرجل أولا؟ watanserb.com
وهم بصري اختبار شخصية
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وطن– يمكن أن تحدد الأوهام البصرية الكثير عنك.

يمكن أن يكشف البعض أيضًا عن سمات شخصيتك ، بينما يعرض البعض الآخر نوع الشخص الذي أنت عليه.

الآن إذا كنت تبحث عن تلك التفاصيل عن نفسك ، فإليك هذا الوهم البصري الذي يمكنك تجربته.

في أحدث دعابة دماغ نشرتها صحيفة “ديلي ستار” ، يحتاج الناس إلى إلقاء نظرة على الصورة أدناه ومعرفة ما يكتشفونه أولاً.

هل ترى رجلاً أو امرأة أولاً؟

هناك إجابة محتملة ، إما ترى رجلًا أو امرأة أولاً.

وعليه من ستكون؟ أخبرنا في التعليقات ماذا شاهدت أولا؟

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رصدت المرأة أولاً؟

إذا رأيت المرأة أولاً ، فقد يعني ذلك أنك أكثر انفتاحًا مع شريك حياتك.

أنت لست مفرطاً في الحسابات، وتستمتع بمشاركة كل أفكارك.

هذه هي المرأة في الصورة

ومع ذلك ، فأنت تعتقد أن التواصل هو صخرة أي علاقة.

كما أنك تشعر بخيبة أمل أيضًا إذا لم يستجب شريكك بنفس درجة الاتصال.

وأخيراً ، تؤمن بالاستثمار في العلاقات طويلة الأجل وعلى استعداد لوضع العمل الشاق في مهنة واحدة.

رصدت الرجل أولا؟

إذا رأيت الرجل في الصورة أولاً ، فقد يعني ذلك أنك أكثر تحفظًا في العلاقات.

تجد أنه من غير المجدي أن تخبر شريكك كل شيء وتفكر كثيراً قبل الكشف عن التفاصيل الشخصية عن نفسك.

وهم بصري يكشف شخصيتك
وهذا هو الرجل إذا رصدته أولاً

غالبًا ما تخفيها عن طريق الحديث عن أشياء عشوائية أخرى من اهتمامك.

وتجد أنه من الصعب عرض وكشف جانبك الضعيف للآخرين.

هل تبحث عن المزيد من الأوهام البصرية؟

في وهم آخر ، يمكن فقط للأشخاص الذين يعانون من معدل الذكاء العالي اكتشاف الباندا الحزينة في غضون 10 ثوان.

تم تصميم دعابة الدماغ لكل من البالغين والأطفال باعتباره وهمًا صعبًا.

بالنسبة للمبتدئين ، سترى مجموعة من الباندا بالأبيض والأسود في الصورة.

وهم بصري يكشف شخصيتك
هل يمكنك اكتشاف الباندا الحزينة داخل الصورة؟

ولكن في مكان ما يوجد باندا حزين داخل المجموعة وعليك أن تجدها في وقت سريع.

وهم بصري يكشف شخصيتك
إنه نحو أسفل الصورة
المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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