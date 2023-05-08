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في 9 ثوانٍ فقط.. صاحب النظر الحديدي يمكنه اكتشاف حرف “C” المخفي

يُعد اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل ذكائك

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف حرف C المخفي watanserb.com
اكتشاف حرف C المخفي
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وطن- في هذا اللغز الذهني، حاول تحديد الحرف المخفي “C” بين مجموعة الأرقام “0” في الصورة. فقط الأشخاص ذوو معدل الذكاء المرتفع يمكنهم تحديد حرف “C” المخفي في 9 ثوانٍ فقط.

ألغاز الذكاء التي تكون في شكل صور هي أحد أنواع الألغاز الممتعة والمفيدة لتنمية القدرات العقلية والمهارات التحليلية لدى الأفراد.

فهي تتطلب من المحلل ملاحظة التفاصيل الدقيقة في الصورة، والتفكير في العلاقات والنماذج والقوانين التي تحكمها. كما أنها تساعد على تنشيط الذاكرة والخيال والإبداع.

في هذا المقال، سنقدم لكم بعض مثالاً سيكون في شكل صورة سيُحاول خلالها المشاركون تحديد الحرف المخفي “C” بين مجموعة الأرقام “0” في غضون 9 ثوانٍ.

اكتشاف حرف C المخفي
اكتشاف حرف C المخفي

الحل مُرفق أسفله. ونتمنى أن تستمتعوا بحلها وتستفيدوا منها.

هل يمكنك تحديد الرقم “c” في 9 ثوانٍ؟

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هذه الأحجية الذهنية ستساعد في اختبار مستوى ذكائك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء النظر في المشكلة.

يُعد اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل ذكائك. أثناء حل ألغاز الدماغ هذا، تحتاج إلى مسح المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي.

ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي. تحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

لذلك، جهّزنا لك أحجية تشويقية مثيرة للاهتمام حيث يتعين عليك تحديد الحرف المخفي “C” بين مجموعة الأرقام “0” داخل الصورة، المأخوذة عن موقع “JagranJosh“.

في الصورة أعلاه، تحتاج إلى تحديد الحرف C المخفي بين مجموعة الأرقام “0”. يمكن للعقل المنتبه تحديد C المخفي في غضون 9 ثوانٍ.

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة صعبة للغاية.

إجابة اللغز

في لغز الدماغ هذا، تحتاج إلى معرفة الحرف المخفي “C” الذي كان مختبئًا بين الرقم “0”. هناك 10 صفوف و 28 عمودًا من الرقم “0”.

للعثور على “C” المخفي في غضون 9 ثوانٍ ، يجب أن تبحث بسرعة في جميع الصفوف والأعمدة.

لراحتك، وضعنا علامة على الحرف “C” المخفية في الصورة أدناه:

إذن، الجواب على هذه الأحجية الذهنية هو أن الحرف C المخفي موجود في الصف الثامن والعمود السابع والعشرين. لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الجانبي ولكنها اختبار بسيط مهارات الملاحظة لديك.

اكتشاف حرف C المخفي
اكتشاف حرف C المخفي

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحله. لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الأحجية الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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