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للأذكياء فقط.. بإمكانك تحريك عود ثقاب واحد لإصلاح المعادلة في 9 ثوان

حاوِل تصحيح المعادلة عن طريق تحريك عود ثقاب واحد فقط في الصورة

كتب فهمي الورغمي
حل لغز أعواد الثقاب watanserb.com
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وطن – هل تُحب حل الألغاز وأحجيات الدماغ في وقت فراغك، إذن هذا اللغز الذهني مخصص لك فقط، هل يمكنك حل لغز أعواد الثقاب هذا في 9 ثوانٍ فقط؟

في ظل هذه الأنواع من ألغاز الذكاء، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

تحتاج إلى التفكير بشكل إبداعي للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

لغز عود الثقاب لتصحيح المعادلة

لذلك، توصلنا إلى دعابة مثيرة للاهتمام للدماغ حيث يتعين عليك تحريك عود ثقاب واحد فقط لتصحيح المعادلة في الصورة المأخوذة عن موقع (JagranJosh).

هل يمكنك تحريك عود ثقاب واحد فقط لإصلاح المعادلة في الصورة؟

في لغز الدماغ أعلاه، تحتاج إلى تحريك عود ثقاب بحيث تصبح المعادلة صحيحة.

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يمكن لعقل متيقظ فقط، حل هذا اللغز في غضون 9 ثوانٍ.

تحتاج إلى تحليل المعادلة والرموز الرياضية المُوضحة في الصورة بعناية.

وعلى سبيل التنبيه، تم تقديم إجابات لغز الدماغ هذا أسفل السؤال مباشرةً.

تلميح: قم بتطبيق القاعدة: LHS = RHS (طرف المعادلة الأيمن= طرف المعادلة الأيسر) والتي تعني بكل بساطة تطبيق مبدأ “رُكنا المعادلة”.

ويُقصد بـ “ركنا المعادلة” يعني مثلا أنه يمكننا تمثيل المُعادلة الرياضية (بغرض التوضيح) بكفتي ميزان متعادل (متوازن)، بحيث إذا أضفنا الشيء نفسه إلى كلا الكفتين أو حذفناه منهما، تبقى الكفتان متعادلتين.

وهذا مثال بسيط على معنى “ركنا المعادلة”. سنفترض أن المعادلة 2 + 8 = 4 + 6 معادلة عددية صحيحة لأن طرفها الأيمن (2 + 8 يُشير إلى نفس المقدار العددي الذي يُشير إليه طرفها الأيسر (4 + 6).

والآن بعد التوضيحات.. هل قمت بتصحيح معادلة عود الثقاب في 9 ثوانٍ؟

في هذا الذهني، سيُساعدك تحريك عود ثقاب واحد من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن في التوصل إلى إجابة.

بالنظر إلى المعادلة، 8 + 3 – 4 = 0 مكتوبة بأعواد الثقاب. يمكنك تصحيح المعادلة بثلاث طرق كما هو موضّحٌ أدناه:

الإجابة رقم 1

اختر عصاً من الرقم الأول 8 بحيث تتحول إلى رقم 9 وضعها في الرقم على “طرف المعادلة” أي “0” بحيث يصبح 8.

طرف المعادلة الأيسر= 9 + 3-4 = 12-4 = 8

طرف المعادلة الأيمن = 8

وبهذا يصبح طرف المعادلة الأيمن = طرف المعادلة الأيسر

الإجابة رقم 1

الإجابة رقم 2

اختر عصا من الرقم الأول 8 بحيث تتحول لتشكل الرقم 6 وضعها في الرقم 4 بحيث تصبح 9.

طرف المعادلة الأيسر= 6 + 3-9 = 9-9 = 0

طرف المعادلة الأيمن= 0

وبهذا أيضا يصبح طرف المعادلة الأيمن = طرف المعادلة الأيسر

حل لغز أعواد الثقاب
الإجابة رقم 2

الإجابة رقم 3

اختر عصا من الرقم الثالث 4 بحيث تتحول لتشكل الرقم 11.

ليصبح طرف المعادلة الأيسر= 8 + 3-11 = 11-11 = 0

طرف المعادلة الأيمن= 0

طرف المعادلة الأيمن= طرف المعادلة الأيسر

حل لغز أعواد الثقاب
الإجابة رقم3

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يتطلب مدة أقل وقوة ذهنية لحله.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ فقط.

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

والآن.. أخبرنا

هل كنت قادرًا على تصحيح معادلة عود الثقاب في لغز معدل الذكاء هذا؟

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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