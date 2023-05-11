الخميس, مايو 11, 2023
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جامعة هارفارد: يمكن أن يسبب لك الاستحمام يوميًا مخاطر صحية..

" الاستحمام أربع مرات في الأسبوع"

كتب معالي بن عمر
مضار الاستحمام كل يوم watanserb.com
مضار الاستحمام كل يوم
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وطن-لا شكّ في أن النظافة الشخصية دائما ما تكون موضع نقاش، لا سيما لمعرفة ما هو أساسي لنقوم به وما هو ضارّ فنتجنّبه. وفي هذا السياق، أكدت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، أن كل المجتمعات مع اختلافها، تقريبًا توافق على أن الاستحمام أمر ضروري ولكن في حدود معيّنة.

وعلى الرغم من أنها عادة شخصيّة تختلف من شخص إلى آخر، إذ لا يُطبّق الجميع ذات القواعد، فهناك من يستحم كل يوم، وآخرون لا يفعلون ذلك إلا مرات قليلة في الأسبوع، فإن جامعة هارفارد المرموقة قدمت نصائح مهمة في هذا الخصوص.

الاعتدال عند الاستحمام

من المنطقي الاستحمام بشكل يومي من وجهة نظر واقعية، فالتنظيف بالماء والصابون يزيل البكتيريا التي يمكن  أن تسبب لنا الالتهابات. ومع ذلك، يشير خبراء من جامعة هارفارد إلى أن الاستحمام اليومي يمكن أن يكون ضارًا بالصحة والجلد وحتى الشعر. كما أن مشاهير هوليوود، مثل: أشتون كوتشر أو جيك جيلينهال أو ليوناردو دي كابريو، أكدوا علنًا أنهم لا يستحمون يوميًا.

مخاطر الاستحمام يوميًا
مخاطر الاستحمام يوميًا

وعلى أي حال، تشير دراسة جامعة هارفارد، إلى ضرورة الاستحمام، لكن، ليس بشكل يومي؛ لأن هذا يضر أيضًا بالصحة، خاصة مع تكرار استخدام الصابون والشامبو والبلسم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، نقلاً عن باحثي جامعة هافارد، فإن الاستحمام المستمر يمكن أن يسبب تهيجًا وجفافًا والتهابات جلدية، بالإضافة إلى ظهور مشاكل الحساسية أو حتى نمو بكتيريا في الجسم وفي الشعر، ومع ذلك، أوضح الخبراء، أيضًا أن عدم الاستحمام لعدة أيام يعني تراكم الدهون والخلايا المتسخة والميتة على جلدنا، ما يسبب الحكة والجفاف في فروة الرأس.

كم مرة تنصح هارفارد بالاستحمام؟

على وجه التحديد، ينصح الخبراء بالاستحمام أربعة أيام في الأسبوع، يومًا بيوم، مع الاستحمام لفترات قصيرة، ما بين  ثلاث أو أربع دقائق، بالإضافة إلى غسل المناطق مثل الإبطين أو الفخذ بشكل جيّد.

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من جهة أخرى، أكّد الباحثون من جامعة هارفارد، أنه إذا ذهبنا إلى صالة الألعاب الرياضية، في الأيام الحارة جدًا، يجب أن نستحمّ، حتى لا تفوح منا رائحة العرق. وإذا تعرضنا لبيئات متسخة، مثل العمل في موقع بناء أو التعامل مع النفايات، فمن الواضح أنه يجب علينا  الاستحمام بالماء الدافئ وتقليل استخدام الصابون المضاد للبكتيريا.

الاستحمام أربع مرات في الأسبوع
الاستحمام أربع مرات في الأسبوع
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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