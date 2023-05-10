4 سيارات فاخرة يمتلكها هالاند .. تعرّفوا على أسعارها (صور)

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وطن – نشرت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية، تقريراً عن السيارات الفاخرة التي يمتلكها النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث غالباً ما يُرى اللاعب بسيارات عالية القوة.

في الواقع، لا ينشر هالاند على وسائل التواصل الاجتماعي السيارات الخاصة به. ولكن من خلال قيادته في طريقه إلى الحصص التدريبية، من الواضح أن لديه ميلًا لسيارات الدفع الرباعي.

View this post on Instagram A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

وهذه 4 سيارات فاخرة يمتلكها هالاند ..

1.رولز رويس كولينان – سعرها 280 ألف يورو

أفخم الطرازات التي شوهد هالاند يقودها هي سيارة رولز رويس كولينان البيضاء، وهي سيارة استمتع بها زملاؤه مثل كريستيانو رونالدو وتيبوت كورتوا.

تعمل بمحرك 570 حصاناً بسعة 5.7 V12، وعلى الرغم من وزنها الذي يزيد عن 2.7 طن، إلا أنها قادرة على 250 كم / ساعة و0-60 في 5.2 ثانية.

يبدأ سعر كولينان بحوالي 280 ألف يورو، لكن لا أحد يشتري مثل هذه السيارة ينسى أن يزودها بخيارات باهظة الثمن، وفي النهاية من الطبيعي أن يتجاوز السعر 350 ألف يورو.

2.رينج روفر سبورت P510e الإصدار الأول – سعرها 145500 يورو

أكثر رصانة من رولز رويس، لا تزال رينج روفر واحدة من السيارات التي يمكن أن نرى فيها في كثير من الأحيان أي لاعب كرة قدم من النخبة، خاصة إذا كان يلعب في المملكة المتحدة.

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في حالته، تم رصد هالاند عدة مرات في سيارة رينج روفر سبورت.

وعلى الرغم من أننا لا نعرف بالضبط الإصدار الذي اختاره، فمن الممكن أن يكون الإصدار الأول P510e، أغلى وأقوى وأفضل تجهيزًا من بين جميع الطرز الموجودة في كتالوج الطراز.

هذا يعني أن النرويجي لديه 510 حصان بأمر من قدمه اليمنى بفضل قوة 400 حصان التي يوفرها المحرك سداسي الأسطوانات و 143 حصان التي أضافها المحرك الكهربائي.

3.مرسيدس AMG GLE 63 S 4Matic كوبيه – سعرها 181275 يورو

جذبت مرسيدس أيضًا انتباه اللاعب النرويجي، الذي استخدم هذا النموذج بشكل أساسي في وقته كلاعب لبوروسيا دورتموند، الفريق الذي لعب معه حتى عام 2022.

تبلغ سرعة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل علامة AMG الألمانية 280 كم / ساعة بفضل قدرتها البالغة 612 حصانًا الناتجة عن محركها المصنوع من الألمنيوم ثماني الأسطوانات، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع علبة تروس أوتوماتيكية من 9 سرعات.

4.أودي RS6 أفانت الأداء كواترو – سعرها 151770 يورو

إنها السيارة الوحيدة من بين سياراته التي تفلت من فئة سيارات الدفع الرباعي.

الشيء الأكثر لفتًا للانتباه في الطراز الألماني هو أنه يجمع بين صورة ظلية لسيارة عائلية (مما يتيح لها مساحة تخزين تبلغ 565 لترًا) مع الحجج التقنية والميكانيكية لسيارة رياضية حقيقية.

يصل هذا الإصدار إلى 630 حصانًا و 850 نيوتن متر من عزم الدوران0000000، مما يسمح لها بالوصول إلى 280 كم / ساعة وتستغرق 3.4 ثانية فقط لدفعها إلى 100 كم / ساعة من التوقف.