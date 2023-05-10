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دراسة بريطانية: اكتشاف بعض الأمراض قبل 10 سنوات أصبح ممكنًا

"السرطان ليس المرض الوحيد الذي يؤدي إلى تغييرات في استخدام الرعاية الصحية قبل التشخيص..."

كتب معالي بن عمر
اكتشاف الأمراض قبل الإصابة بها watanserb.com
اكتشاف الأمراض قبل الإصابة بها
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وطن-وفقًا لدراسة قام بها باحثون بريطانيون، فإنه يمكن اكتشاف بعض المشكلات الصحية مثل مرض باركنسون أو الاضطراب الهضمي قبل ما يقارب من 10 سنوات.

وحسب ما أفاد به تقرير موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإنه من المهم اكتشاف بعض الأمراض في مرحلة مبكرة، لتحسين عمليّة الرعاية الصحيّة التي سيتلقاها المريض. وفي الحقيقة، يبدو أنه من الممكن إحراز تقدم بسبب هذا الاكتشاف، فيما يتعلّق بالوقاية من الأمراض والحدّ من خطورتها.

وفي هذا الشأن، أوضح باحثون من جامعة كوليدج لندن (UCL) أن بعض الأمراض يمكن تشخيصها قبل ما يقارب من 10 سنوات.

الأمراض المزمنة: التشخيص المبكّر يغيّر طريقة الرعاية الصحية قبل سنوات

أظهرت دراسات سابقة أنه يمكن تشخيص مرض السرطان قبل أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات من اكتشاف الورم. ويشير هذا التغيير إلى أهمية التشخيص المبكّر، الذي يساهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية للمريض، وهذا إذا يدلّ على شيء؛ فهو يدل على أن التشخيص المبكّر للمرض ممكنًا من الناحية النظرية، وفق ترجمة “وطن“.

من جهته، أراد الفريق البريطاني تحديد ما إذا كانت هذه الظاهرة يمكن أن تُطبّق أيضًا على أمراض أخرى. وللقيام بذلك، تم إجراء 27 دراسة تحتوي على مؤشرات استخدام الرعاية الطبية على المرضى قبل تحديد مشاكلهم الصحية.

أمراض الأمعاء الالتهابية watanserb.com
أمراض الجهاز الهضمي

لقد وجد العلماء أنه بالنسبة للحالات المزمنة مثل مرض باركنسون ومرض الاضطراب الهضمي والفصام ومرض التهاب الأمعاء (بما في ذلك مرض كرون)، تتطلّب الرعاية الصحيّة سنوات قبل تشخيص إصابة المريض بالمرض. وعلى سبيل المثال: في حال وصل مرض التهاب القولون التقرحي إلى مناطق أخرى غير المستقيم، فسوف تتطلب الحالة الخضوع لإجراء تنظير القولون للمتابعة كل عام أو اثنين، وتبدأ هذه المتابعة عادةً بعد تسع سنوات من التشخيص إذا كان المرض قد امتد إلى أغلب أجزاء القولون، أو بعد 15 عامًا منه إذا كان المرض قد أصاب الجانب الأيسر فقط من القولون.

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وقال الخبراء في بيان: “هذه الدراسة تشير إلى أن التشخيص المبكّر قبل الإصابة بالمرض، قد يكون ممكنا لبعض الأمراض”.

أما بالنسبة للحالات التي تكون فيه بداية الإصابة بالمرض حادّة نسبيًا مثل: مرض السلّ والتهاب الدماغ الهربسي (العدوى التي يسببها فيروس الهربس البسيط)، لا يمكن أن يحدث التغيير إلا قبل التشخيص بفترة قصيرة: ما بين شهر إلى ستة أشهر.

تساعد “نافذة التشخيص” الدقيقة في الكشف المبكر عن المرض

تؤكد الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية للممارسة العامة “la revue British Journal of General Practice”، أن السرطان ليس المرض الوحيد الذي يؤدي إلى تغييرات في استخدام الرعاية الصحية قبل التشخيص.

فمن جانبها، تعتقد ، التي قادت العمل، أنه “إذا كان من الممكن إجراء تحسينات على عملية التشخيص، فمن الممكن أولاً تشخيص بعض المرضى بهذه الحالات في مرحلة مبكّرة”.

وأضافت: “لكن قبل أن نتمكن من القيام بذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث، إذ تتمثل الخطوة التالية في تحليل مجموعة البيانات الكاملة لتحديد نوافذ التشخيص هذه بمزيد من اليقين. وقد توفر المزيد من المعلومات التفصيلية حول نوع التغييرات في استخدام الرعاية الصحية قبل التشخيص، طرقًا جديدة للتحقّق في كيفيّة القيام بالتشخيص المبكر بفاعليّة أكبر”.

مرض الباركنسون watanserb.com
مرض الباركنسون
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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