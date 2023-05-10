الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدجمال المغرب من الفضاء يُبهر سلطان النيادي ويبعث بهدية للمغاربة (شاهد)
الهدهد

جمال المغرب من الفضاء يُبهر سلطان النيادي ويبعث بهدية للمغاربة (شاهد)

عبّر رائد الفضاء الإماراتي عن إعجابه وانبهاره بجمال المغرب من الفضاء، وشارك صورة لـ"وادي الرقراق" الذي يشق مدينة الرباط المُطلة على المحيط الأطلسي

كتب فهمي الورغمي
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
- Advertisement -

وطن- انبهر سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الذي يشارك في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، بجمال المغرب من الفضاء على بُعد 400 كيلومتر من على سطح الأرض.

سلطان النيادي يشيد بجمال المغرب

وشارك النيادي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للمغرب من محطة الفضاء الدولية، معبراً عن إعجابه بجماله وتنوعه.

وقال النيادي: “لا يمكنك المرور فوق المغرب من دون أن تبهرك روعة هذا البلد .. بلد أول وأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين”.

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: “الجمال حاضر في كل شيء، من الطبيعة إلى العمارة والتاريخ. أشارككم هذه الصورة للعاصمة الجميلة الرباط ويظهر فيها نهر أبو رقراق”.

وأظهرت الصورة جزءاً من ساحل المحيط الأطلسي ووادي الرقراق الذي يشق مدينة الرباط المغربية. وأثارت إعجاب الآلاف من متابعي رائد الفضاء الإماراتي الذين عبروا عن تقديرهم لجهود سلطان النيادي في نشر الوعي عن الفضاء والعلوم.

- Advertisement -
سلطان النيادي يشيد بجمال المغرب
سلطان النيادي يشيد بجمال المغرب

نهر أبو رقراق في المغرب

جدير بالذكر أن نهر “أبو رقراق” هو نهر مغربي ينبع من جبل متورزكان في الأطلس المتوسط ويصب في المحيط الأطلسي بين مدينتي الرباط وسلا.

يُعتبر هذا النهر شاهدا على تاريخ وحضارة المغرب منذ العصور القديمة، حيث شهد تواجد الفينيقيين والرومان والمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين على ضفافه.

كما كان مركزا تجاريا وعسكريا هاما في عصر القرصنة البحرية. لكن هذا النهر يواجه اليوم تحديات بيئية كبيرة بسبب التلوث الناتج عن عصارة الأزبال والمخلفات الصناعية والفلاحية، مما يهدد التوازن الإيكولوجي وصحة السكان.

سلطان النيادي يُواصل مغامرته في محطة الفضاء الدولية

سلطان النيادي، هو أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في الفضاء، حيث سينفذ مجموعة من التجارب العلمية والتقنية المتعلقة بالبيئة والصحة والزراعة.

وقد اختير النيادي من بين آلاف المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية.

وقد تلقى سلطان النيادي تدريبات مكثفة في روسيا والولايات المتحدة، وحصل على شهادات في هندسة الاتصالات وأمن المعلومات وتكنولوجيا منع تسرب البيانات.

وعلى مدار رحلته، شارك النيادي عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي أوضح خلالها العديد من التفاصيل حول عمله التي تغيب عن الكثيرين خاصة من غير المطلعين عن عالم الفضاء عامة ومحطة الفضاء الدولية بشكل خاص.

ويشار هنا، أن الإماراتي سلطان النيادي، قد أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، في 28 أبريل/نيسان 2023.

ونشرت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، بثًا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لمهمتها بقيادة النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي، وهما يتحركان في الفضاء ويعملان على صيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

تقارير

صحة محمد السادس تزداد هشاشة وتنازله عن العرش مُحتمل.. هل تعود للا سلمى للقصر؟

حياتنا

دنيا بطمة تكشف بطنها وصدرها المنفوخ وتتباهى “صعبة مقارنتي بوحدة فاضية” (فيديو)

الهدهد

سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

الهدهد

رغم اختفائها.. الأميرة للا سلمى تُنافس للا مريم شقيقة الملك وتُحرجها (فيديو)

الهدهد

كان ينتظر خروج زوجته للعمل.. مغربي يغتصب ابنته لسنوات وحملت منه

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)

تقارير

صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب نظام محمد السادس ديكتاتوري استبدادي لا شرعية انتخابية له!

تقارير

أين للا سلمى؟.. سؤال يتجدد في ذكرى ميلاد مولاي الحسن الملك المنتظر

حياتنا

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

تقارير

التايمز تكشف عن صدمة من ارتباط محمد السادس بمجرم وكيف ضرب المكتب دفاعا عنه!

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ما فعله أمير قطر في حفل زفاف أحد أفراد الأسرة الحاكمة (فيديو)

باكستان.. حشود غاضبة تقتحم منازل قادة الجيش وتحرق الأخضر واليابس

هل وقع توم كروز في غرام شاكيرا من أول لقاء!؟ .. تفاصيل مثيرة عن قصة حب تتبلور

لمنافسة “الجزيرة”.. السعودية تستعد لإطلاق قناة دولية بميزانية ضخمة

مثيرة وغريبة.. كاريس بشار في إطلالة صادمة لصالح مجلة “فوغ” (شاهد)

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

سبب وفاة محمود بكري وشقيقه مصطفى يكشف تفاصيل وصيته الأخيرة

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

صحة محمد السادس تزداد هشاشة وتنازله عن العرش مُحتمل.. هل تعود للا سلمى للقصر؟

في الصيف..8 مشروبات يمكن أن تقلل أعراض التهاب المفاصل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC