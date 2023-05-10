جمال المغرب من الفضاء يُبهر سلطان النيادي ويبعث بهدية للمغاربة (شاهد)

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وطن- انبهر سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الذي يشارك في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، بجمال المغرب من الفضاء على بُعد 400 كيلومتر من على سطح الأرض.

سلطان النيادي يشيد بجمال المغرب

وشارك النيادي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للمغرب من محطة الفضاء الدولية، معبراً عن إعجابه بجماله وتنوعه.

وقال النيادي: “لا يمكنك المرور فوق المغرب من دون أن تبهرك روعة هذا البلد .. بلد أول وأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين”.

لا يمكنك المرور فوق المغرب من دون أن تبهرك روعة هذا البلد 🇲🇦.. بلد أول وأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين. الجمال حاضر في كل شيء، من الطبيعة إلى العمارة والتاريخ. أشارككم هذه الصورة للعاصمة الجميلة الرباط ويظهر فيها نهر أبو رقراق. pic.twitter.com/UCAbCaoVol — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 10, 2023

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: “الجمال حاضر في كل شيء، من الطبيعة إلى العمارة والتاريخ. أشارككم هذه الصورة للعاصمة الجميلة الرباط ويظهر فيها نهر أبو رقراق”.

وأظهرت الصورة جزءاً من ساحل المحيط الأطلسي ووادي الرقراق الذي يشق مدينة الرباط المغربية. وأثارت إعجاب الآلاف من متابعي رائد الفضاء الإماراتي الذين عبروا عن تقديرهم لجهود سلطان النيادي في نشر الوعي عن الفضاء والعلوم.

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نهر أبو رقراق في المغرب

جدير بالذكر أن نهر “أبو رقراق” هو نهر مغربي ينبع من جبل متورزكان في الأطلس المتوسط ويصب في المحيط الأطلسي بين مدينتي الرباط وسلا.

يُعتبر هذا النهر شاهدا على تاريخ وحضارة المغرب منذ العصور القديمة، حيث شهد تواجد الفينيقيين والرومان والمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين على ضفافه.

كما كان مركزا تجاريا وعسكريا هاما في عصر القرصنة البحرية. لكن هذا النهر يواجه اليوم تحديات بيئية كبيرة بسبب التلوث الناتج عن عصارة الأزبال والمخلفات الصناعية والفلاحية، مما يهدد التوازن الإيكولوجي وصحة السكان.

سلطان النيادي يُواصل مغامرته في محطة الفضاء الدولية

سلطان النيادي، هو أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في الفضاء، حيث سينفذ مجموعة من التجارب العلمية والتقنية المتعلقة بالبيئة والصحة والزراعة.

وقد اختير النيادي من بين آلاف المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية.

وقد تلقى سلطان النيادي تدريبات مكثفة في روسيا والولايات المتحدة، وحصل على شهادات في هندسة الاتصالات وأمن المعلومات وتكنولوجيا منع تسرب البيانات.

وعلى مدار رحلته، شارك النيادي عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي أوضح خلالها العديد من التفاصيل حول عمله التي تغيب عن الكثيرين خاصة من غير المطلعين عن عالم الفضاء عامة ومحطة الفضاء الدولية بشكل خاص.

ويشار هنا، أن الإماراتي سلطان النيادي، قد أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، في 28 أبريل/نيسان 2023.

اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة. ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء 🇦🇪 pic.twitter.com/qhKAqDI3qs — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 28, 2023

ونشرت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، بثًا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لمهمتها بقيادة النيادي وزميله رائد الفضاء ستيفن بوي، وهما يتحركان في الفضاء ويعملان على صيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية.