“الجيتار كان خير رفيق” .. قصة جنوب سوداني نجا بنفسه من حرب الخرطوم الحارقة

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وطن – “إذا كان عليك الهروب من أجل حياتك في ظل انتشار مع القتال في كل مكان، فما الذي ستأخذه معك؟ الملابس، بالطبع ، وثائق مهمة وربما صورة فوتوغرافية، أو تذكار عاطفي صغير آخر، ستكون على قوائم العديد من الأشخاص”.

لكن بالنسبة لجوزيف ماليث ماتيانج من جنوب السودان ، فقد كان جيتارًا أحمر فاتحًا في علبة سوداء ضخمة.

هكذا استهلت شبكة بي بي سي البريطانية، تقريرا لها، قالت فيه إن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا فرّ مؤخرًا من العنف في العاصمة السودانية الخرطوم، ليعود إلى بلاده مع أسرته بعد عقد من الزمن.

جوزيف الآن في معسكر مؤقت في بلدة الرنك بجنوب السودان ، على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) من الحدود.

قال التقرير: “يمكن لآلة موسيقية أن ترمز إلى الأمل وسط الدمار.. فكرة أن الإبداع البشري يمكن أن يسمو فوق القسوة البشرية، لكن بالنسبة للموسيقي ماتيانج ، كان الأمر عمليًا أكثر منه عاطفيًا في اللحظات المحمومة قبل مغادرة منزله”.

يقول: “التقطت قطعة الجيتار لأنها كانت قريبة جدًا مني عندما كنت أغادر، كانت أشياء أخرى بعيدة عني. تركت لوحة المفاتيح خلفي لأنها كانت ثقيلة جدًا”.

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والمثير للدهشة أن ماتيانج ، مغني ، لا يستطيع العزف على الجيتار بنفسه ، لكنه اشتراه مقابل 25 ألف جنيه سوداني (41 دولارًا ؛ 33 جنيهًا إسترلينيًا) كاستثمار لفرقته كوينيبوا، وهي فرقة مكونة من 37 مطربًا وعازف جيتار وعازفي لوحة مفاتيح وطبول.

جنى الأعضاء القليل من المال للترفيه عن الآخرين في الجالية الجنوب سودانية الموجودة بكثرة في الخرطوم.

فرار من الحرب الأهلية

جميع أعضاء الفرقة شبان مثل ماتيانج، وقد فروا شمالًا بعد اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 2013 ومرة ​​أخرى في عام 2016.

تم فصل معظم الفرقة الآن بسبب الصراع وسبعة فقط ممن يعرفونهم عادوا إلى جنوب السودان.

رحلة هروب شاقة

استغرقت الرحلة من الخرطوم إلى الرنك، التي تستغرق عادة ست ساعات على طريق معبدة ، عدة أيام لماتيانج وعائلته أثناء عبورهم نقاط تفتيش عديدة.

يستخدم الرجال المسلحون نقاط التوقف للبحث عن الميليشيا المناهضة، لكنهم ينتهزون الفرصة أيضًا لنهب المتعلقات من المارة والفارين.

يقول ماتيانج: “لقد أعطيت الجيتار لأمي لأنهم لا يستجوبون كبار السن. كل شيء آخر أخذوه. لم يسأل أحد عن الجيتار”، موضحًا كيف نجا من الرحلة في حين لم يحدث ذلك مع أشياء أخرى.

حدث ذلك في مخيم غير رسمي مكتظ تم إنشاؤه في جامعة مهجورة في الرنك، مع الآلاف من مواطني جنوب السودان من الخرطوم في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقد أقامت العائلات مئات الخيام المؤقتة المصنوعة من أعمدة خشبية وملابس مطبوعة بأفريقيا.

تجلس الأمهات والأطفال تحتها محتمين من أشعة الشمس الحارقة، وتحميهم الحصائر من التربة الجافة جدًا. وفي المساء تحترق حرائق صغيرة حيث يغلي بعض الشاي أو يطبخ السمك والخضروات وأي شيء آخر تمكنوا من جمعه.

البعض الآخر يجلس على حقائب وأكوام متعلقات منهكة من الرحلة، وسط هذا ، اكتشف ماتيانج – مرتديًا قميصًا باللونين الأسود والذهبي وبنطلون جينز أزرق اللون- حافظة جيتار مربوطة على ظهره.

بعد أن أظهر ما بداخله، عرض زميله بول ييل رينج البالغ من العمر 34 عامًا اللعب، وسرعان ما يتجمع الحشد عندما يبدأ الشاب الطويل النحيف في العزف على الوبر.

بعد مقدمة غيتار طويلة ومضيئة ، يبدأ عضو آخر في الفرقة بالغناء، وقال جوزيف: “نحن في جنوب السودان لدينا الكثير من الموارد الطبيعية، لكننا نتركها ونسافر إلى الخارج”، وأضاف: “تركنا النساء في جنوب السودان ونخرج للعمل”.

وتولى معظم الفرقة وظائفهم كعمال باليومية وعمال مؤقتين لتغطية نفقاتهم ، والأغاني التي يؤدونها في الخرطوم مليئة بالكرب والشوق إلى الوطن.

يقول بول ييل رينغ: “الأغنية الأولى التي قمنا بتشغيلها ، تتحدث عن التحديات التي واجهناها، وكيف تعبنا ونعيش في ظروف سيئة حقًا.. لهذا السبب قررت أن أصبح مغنيًا لمناقشة قضايا مثل هذه”.

تحديات جنوب سودانية تفاقمها الحرب

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد صراع عسكري استمر لعقود ضد الحكومة في الخرطوم.

لكن بعد عامين فقط انزلقت إلى دوامة جديدة من العنف، حيث قاتلت النخب في أحدث دولة في العالم من أجل النفوذ السياسي والمزايا المالية التي تلي ذلك.

ووفقًا للأمم المتحدة ، فر أكثر من 800 ألف جنوب سوداني إلى السودان.

نزح الكثيرون الآن مرة أخرى بسبب الصراع الجديد – تُظهر أحدث أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 40،000 قد عادوا الآن.

لقد تحمل الشباب ، مثل أولئك الموجودين في فرقة كوينيبوا ، وطأة دورات العنف المستمرة.

ويوضح ناشط من جنوب السودان أنهم فقدوا مصادر رزقهم أو ممتلكاتهم أولاً في جنوب السودان بسبب الأزمات في عامي 2013 و2016 ، والآن مع العنف الجديد في السودان فقدوها ثانية، لذلك واجهوا صدمات مزدوجة”.

وعلى الرغم من الانفصال عن السودان ، لا يزال جزء كبير من سياسات واقتصاد جنوب السودان يعتمد على جارته الأكبر والأكثر ثراءً، وقد يزداد تأثير العنف في الشمال أكثر سوءًا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

هنا في الرنك والمدن الحدودية الأخرى ، تتعامل المجتمعات مع تدفق آلاف الوافدين الجدد بالإضافة إلى نقص السلع الأساسية. كل شيء يُباع تقريبًا من الماء إلى الوقود والقمح يأتي من السودان، ولقد أدى الصراع إلى قطع الإمدادات.

على الصعيد الوطني ، هناك تهديد وجودي، ويأتي معظم النقد الأجنبي و 90٪ من عائدات حكومة جنوب السودان من صادرات النفط الخام ، التي تغادر عبر خط أنابيب يمر عبر السودان.

ويضع الصراع تلك الأموال في خطر شديد، ويمكن أن يمارس ضغطا حقيقيا على سياسات هذا البلد التي تحاول الخروج من سنوات من الحرب الأهلية.

ويعتقد بعض المحللين أن الصراع في السودان يمكن أن يكون له تأثير سلبي على اتفاق سلام جنوب السودان الموقع في 2018 بعد سنوات من الحرب التي تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.

ويمكن إرجاع جذور معارك اليوم في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان إلى انفصال جنوب السودان، آخذًا معه الجزء الأكبر من احتياطيات النفط في السودان بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الأخرى.

هذه هي نفس الثروات التي يغني عنها ماتيانج وزملاؤه ، بقيادة الجيتار الأحمر الذي كان يحمله معه في منطقة حرب.

لا يزال الشعب والسياسة في كلا البلدين عالقين في مصير مماثل – رجال مسلحون يدوسون على أحلام شعوبهم ، وخاصة الشباب.

من الأغاني الأخرى التي تغنيها الفرقة تروق للشباب: “اخرج وطوّر بلدك. إذا أعطاك الله مثل هذه الأرض الطيبة ، وإذا كان لديك استقلال ، فعلينا أن نساعد بعضنا البعض”، لكن أثناء إطلاق البنادق ، قد يكون من الصعب سماع نداء الجيتار.