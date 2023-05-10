ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد”.. حجز مقعده في قمة جدة رسميا

- Advertisement -

وطن- تلقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية المقبلة في مدينة جدة.

السعودية تدعو بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا“، والتي كشفت أن هذه الدعوة جاءت لرأس النظام من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة.

وبهذه الدعوة أصبح متاحا للأسد المشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من مايو الجاري.

#الملك_سلمان يبعث دعوة إلى الرئيس السوري #بشار_الأسد للمشاركة في القمة العربية

الدعوة سلمها السفير السعودي لدى #الأردن "نايف السديري" خلال لقائه بالأسد في #دمشق pic.twitter.com/uhiKCycGRe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 10, 2023

وحمل هذه الدعوة لبشار، السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وتابعت الوكالة أن الأسد من جانبه حمل السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

- Advertisement -

السفير نايف بن بندر السديري، نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة وثقت لقائه مع بشار الأسد.

وعلق عليها بالقول:”اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله.”

اليوم مع فخامة الرئيس #بشار_الاسد، الذي عبر عن أعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء #محمد_بن_سلمان حفظه الله.#القمة_العربية_في_جده pic.twitter.com/TjMzetB7Hj — نايف بن بندر السديري (@naif63_2) May 10, 2023

جامعة الدول العربية تنهي تعليق عضوية سوريا

جدير بالذكر أن هذه الدعوة تأتي بعد أيام من قرار جامعة الدول العربية, إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد أكثر من عقد.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن القرار جاء “انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة، القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وكانت قمة سرت في ليبيا في 2010 آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

ومن ثمّ تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في العام ذاته بسبب قمع النظام المظاهرات التي خرجت ضده.

وكان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، شدد قبل يومين على أن عودة سوريا إلى كنف الجامعة لا تعني نهاية الأزمة بالتأكيد.

إلا أنه أوضح خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعيد انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في القاهرة، الأحد الماضي، أن بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة القادمة التي تستضيفها السعودية إذا رغب.

وأضاف “أبو الغيط” أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة الاجتماعات العربية المقبلة.