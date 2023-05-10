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ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد”.. حجز مقعده في قمة جدة رسميا

رئيس النظام السوري بشار الأسد تلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور القمة العربية المقبلة في جدة

كتب باسل النجار
ابن سلمان نجح في إعادة تدوير الأسد watanserb.com
ابن سلمان نجح في إعادة تدوير الأسد
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وطن- تلقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية المقبلة في مدينة جدة.

السعودية تدعو بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا“، والتي كشفت أن هذه الدعوة جاءت لرأس النظام من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة.

وبهذه الدعوة أصبح متاحا للأسد المشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من مايو الجاري.

وحمل هذه الدعوة لبشار، السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وتابعت الوكالة أن الأسد من جانبه حمل السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

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السفير نايف بن بندر السديري، نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة وثقت لقائه مع بشار الأسد.

وعلق عليها بالقول:”اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله.”

السعودية تدعو بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة
السعودية تدعو بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

جامعة الدول العربية تنهي تعليق عضوية سوريا

جدير بالذكر أن هذه الدعوة تأتي بعد أيام من قرار جامعة الدول العربية, إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد أكثر من عقد.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن القرار جاء “انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة، القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وكانت قمة سرت في ليبيا في 2010 آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

ومن ثمّ تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في العام ذاته بسبب قمع النظام المظاهرات التي خرجت ضده.

وكان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، شدد قبل يومين على أن عودة سوريا إلى كنف الجامعة لا تعني نهاية الأزمة بالتأكيد.

إلا أنه أوضح خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعيد انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في القاهرة، الأحد الماضي، أن بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة القادمة التي تستضيفها السعودية إذا رغب.

وأضاف “أبو الغيط” أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة الاجتماعات العربية المقبلة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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