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وهم بصري لأصحاب النظر الحاد.. اكتشف عدد الدجاجات في 15 ثانية؟

ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي

كتب فهمي الورغمي
اكتشف عدد الدجاجات watanserb.com
اكتشف عدد الدجاجات
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وطن- في هذا اللغز الذهني الجديد، حاوِل تحديد عدد الدجاج في الصورة. يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع تحديد العدد الدقيق للدجاج في 15 ثانية.

الألغاز الذهنية عبر الصور هي نوع من التحديات التي تستهدف تنشيط العقل وتحسين الذاكرة والتركيز. تتكون هذه الألغاز من عرض صورة تحمل رسالة أو سؤالاً مخفياً، ويجب على المشاركين استخدام قدراتهم الإبداعية والمنطقية لحلها.

الألغاز الذهنية وتطوير مهارات التفكير

بعض الألغاز الذهنية عبر الصور سهلة وبسيطة، بينما تحتاج بعضها الآخر إلى تفكير عميق وتحليل دقيق. هذه الألغاز مفيدة لجميع الأعمار، فهي تساعد على تطوير مهارات التفكير النقدي والحلول المبتكرة لديهم. كما أنها توفر متعة وتسلية لمن يحبون التحدي والمغامرة.

ستساعدك هذه الدعابة في اختبار مستوى ذكائك جنبًا إلى جنب مع مهارات الملاحظة. يُعدُّ اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل الذكاء الخاص بك.

أثناء حل لغز الدماغ هذا، تحتاج إلى مسح المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي. ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

تحتاج إلى التفكير بشكل مُختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة. لذلك، توصلنا إلى دعابة مثيرة للاهتمام للدماغ حيث عليك تحديد العدد الإجمالي للدجاج في الصورة.

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كم عدد الدجاجات التي تراها في الصورة في غضون 15 ثانية؟

اكتشف عدد الدجاجات
اكتشف عدد الدجاجات

في الصورة أعلاه، تحتاج إلى تحديد العدد الإجمالي للدجاج. تتحدى دعابة الدماغ هذه، اختبار مهارة الملاحظة للمشاهدين من خلال طرح السؤال “كم عدد الدجاج الذي تراه في الصورة؟” .

يمكن للعقل المنتبه فقط، تحديد العدد الدقيق للدجاج في غضون 15 ثانية.

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة (المأخوذة عن موقع JagranJosh) بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة صعبة للغاية.

إجابة اللغز وعدد الدجاجات

اكتشف عدد الدجاجات
اكتشف عدد الدجاجات

في لغز الدماغ هذا، تحتاج إلى معرفة العدد الإجمالي للدجاج في الصورة.

في البداية، قد ترى 9 دجاجات فقط في الصورة. ومع ذلك، هناك 21 دجاجة في الصورة إذا نظرت بعناية.

في الصف الأول، يوجد 7 دجاجات، وفي الصف الثاني يوجد 8 دجاجات وفي الصف الثالث يوجد 6 دجاجات.

لراحتك، حددنا العدد الإجمالي للدجاج في الصورة أدناه:

لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الإبداعي ولكنها اختبار بسيط لمهارات الملاحظة لديك.

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحله.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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